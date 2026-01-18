Descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad deja al menos 21 muertos y decenas de heridos en el sur de España

Por Pau Mosquera y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ha dejado al menos 21 muertos y decenas de heridos en el término municipal de Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, informó el servicio de emergencias de Andalucía.

Antonio Sanz, Consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, dijo a la prensa local que 73 adultos heridos se encontraban en observación. Más temprano, el servicio de emergencias regional había reportado 25 heridos graves.

Sanz aseguró ante los medios de comunicación que, aunque las cifras no son definitivas, estiman que el número de víctimas mortales “supera la veintena”. No obstante, advirtió que la situación es compleja y que el número final podría ser mayor. Los heridos se encuentran distribuidos en seis centros de salud diferentes.

El accidente ocurrió cuando el tren 6189 de Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid con aproximadamente 300 pasajeros, descarriló a la entrada de Adamuz e invadió la vía contigua. Esto provocó que el tren Alvia 2384, operado por Renfe y que cubría el trayecto Madrid-Huelva, también descarrilara, dijo el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), gestor público de la red ferroviaria, en su cuenta de X.

El tren de Iryo salió de Málaga a las 6:40 p.m. (hora local) y transportaba aproximadamente a 300 personas en el momento del accidente, dijo la compañía que lo operaba en un comunicado. Iryo lamentó lo ocurrido y anunció que activó todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades para la gestión de la situación.

Por su parte, la empresa nacional de ferrocarriles de España, Renfe, informó que activó los protocolos de seguridad para atender a los pasajeros. También habilitó puntos de información en las estaciones afectadas y grupos de asistencia psicológica en Madrid, Córdoba, Huelva y Sevilla para atender a víctimas y familiares.

“Renfe y todo su equipo están junto a las familias de los pasajeros afectados en estos momentos difíciles”, dijo la compañía ferroviaria en un comunicado.

El consejero de la Junta de Andalucía activó la fase de emergencia del Plan de Protección Civil por el accidente ferroviario en Adamuz, dijo la Junta regional en un mensaje en su cuenta de X.

La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida y los trenes que circulaban por la línea Sevilla-Madrid están siendo redirigidos a su punto de origen, según Adif. Personal y equipos del gestor ferroviario trabajan en la zona en coordinación con los servicios de emergencia y las empresas ferroviarias. Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano operan con normalidad.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas, señalando que el país atraviesa una “noche de profundo dolor”. La familia real de España también manifestó sus condolencias y afirmó que sigue los acontecimientos con “gran preocupación”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Michael Rios