Europa activa una “bazuca comercial” para frenar los aranceles de Trump en su disputa por Groenlandia

Las últimas amenazas de aranceles del presidente Donald Trump sobre Groenlandia y las posibles contramedidas de Europa podrían resultar en precios de importación significativamente más altos que podrían debilitar ambas economías.

Ninguna de las partes parece estar jugando: en una extraordinaria escalada de la intención de Trump de obtener Groenlandia, el presidente anunció el sábado que impondrá aranceles del 10 % el 1 de febrero a bienes provenientes de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido. Aumentaría al 25 % si no se alcanza un acuerdo antes del 1 de junio.

Esto desencadenó una reunión de emergencia de representantes de países europeos el domingo, y según se informa, el presidente de Francia Emmanuel Macron pidió a la Unión Europea que active su llamado instrumento anti-coercitivo, conocido coloquialmente como una “bazuca comercial”. La bazuca comercial podría bloquear parte del acceso de Estados Unidos a los mercados de la UE o imponer controles de exportación, entre una lista más amplia de posibles contramedidas.

Esa defensa comercial se diseñó pensando en países como China, no aliados como Estados Unidos, señaló Erica York, vicepresidenta de política tributaria federal en la Tax Foundation.

El bloque también considerará imponer €$ 93.000 millones en aranceles de represalia previamente anunciados contra Estados Unidos que se retrasaron cuando la UE y Estados Unidos alcanzaron una tregua comercial tentativa en julio del año pasado, según Reuters.

“Al menos, juzgando por las primeras reacciones, algunos líderes europeos están dispuestos a jugar duro”, dijo Carsten Brzeski, jefe global de macro en ING, en una nota a los clientes el domingo. “Para las empresas, los desarrollos del fin de semana significan otro período de incertidumbre en torno a las inversiones en y exportaciones a Estados Unidos”.

Esa incertidumbre empresarial llevó a muchas empresas estadounidenses a suspender la contratación en 2025 mientras buscaban claridad durante la inusual serie de acciones arancelarias intermitentes de Trump.

Brzeski dijo que espera que el aumento de aranceles reste un cuarto de punto porcentual al producto interno bruto europeo este año.

“Europa todavía depende de Estados Unidos en muchos aspectos, tanto desde el punto de vista económico como de seguridad”, señaló.

El uso de su “bazuca comercial”, que podría suspender las licencias de las empresas estadounidenses o gravar los servicios de Estados Unidos, podría tomar meses en implementarse para la UE, advirtió Dan Hamilton, investigador principal no residente del Brookings Institution.

“Las últimas amenazas de Trump ponen en riesgo los acuerdos comerciales que Estados Unidos concluyó tanto con el Reino Unido como con la UE el verano pasado, y tensionan aún más las relaciones con los aliados más cercanos de América”, dijo Hamilton.

La UE implementó su acuerdo comercial con la administración de Trump el verano pasado, pero aún no ha firmado el acuerdo. Aunque algunos líderes, incluido el canciller de Alemania Friedrich Merz, apoyaron el pacto porque evitó una escalada significativa de aranceles en ambos lados, muchos líderes europeos rechazaron el acuerdo cuando se anunció, y el último movimiento de Trump pone el acuerdo en duda.

Manfred Weber, del Parlamento Europeo, dijo en X que “dadas las amenazas de Donald Trump respecto a Groenlandia, la aprobación no es posible en este momento” para un acuerdo comercial EE.UU.-UE.

“Estas acciones realmente representan el fin de la credibilidad de los compromisos estadounidenses. Eso tendrá efectos adversos en la economía mundial”, dijo Steven Durlauf, profesor en la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago.

En 2024, Estados Unidos comercializó bienes por un valor de US$ 236.000 millones con Alemania, según la Oficina del Censo de EE.UU., además de US$ 147.700 millones con el Reino Unido, US$ 122.270 millones con los Países Bajos, US$ 103.000 millones con Francia y decenas de miles de millones de dólares cada uno con Suecia, Noruega y Finlandia.

Sin embargo, Trump puede haber permitido una laguna: los aranceles de Trump están dirigidos a unos pocos países miembros seleccionados, no a toda la Unión Europea. Así que los ocho países podrían redirigir el comercio dentro del bloque de libre comercio de la UE para evitar esos aranceles.

“No hay frontera entre España, Italia, Alemania y Francia. Cualquiera puede enviar un producto a través de otro país con bastante facilidad si intentamos poner aranceles a estados individuales,” advirtió Joseph Foudy, profesor de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York.

Un arancel inmediato del 10 % no sacudirá la economía tan significativamente como los efectos a largo plazo de una relación tensa con los mayores socios comerciales de Estados Unidos.

Es la incertidumbre sobre si Trump intensificará sus amenazas arancelarias o se retractará antes de imponer nuevos gravámenes lo que podría hacer que los socios comerciales eviten a Estados Unidos a largo plazo.

“La incertidumbre es el enemigo del crecimiento”, dijo Durlauf de la Universidad de Chicago. Añadió que las decisiones sin precedentes de Trump “hacen que las cosas sean algo irreversibles”, ya que los aliados pierden la fe incluso después de que una nueva administración asuma el cargo.

Estos aranceles también podrían ser anulados por la esperada decisión de la Corte Suprema sobre el uso de los poderes de emergencia por parte de Trump.

Los mayores socios comerciales de Estados Unidos están fortaleciendo activamente las relaciones comerciales con otras naciones. Canadá celebró una “asociación estratégica” con China la semana pasada, que incluye la reducción de aranceles y la venta de vehículos eléctricos chinos. Y la UE anunció que llegó a un acuerdo con el Mercosur de Sudamérica, culminando 25 años de negociaciones comerciales.

“En acciones para tratar de adquirir Groenlandia, podríamos paradójicamente estar alejando a nuestros aliados más importantes. El costo de esta política es que en realidad está envalentonando a los mismos enemigos que nos preocupan,” dijo Foudy.

Agregó que la política debilitaría la competitividad de las exportaciones estadounidenses y que las empresas podrían decidir retrasar decisiones de inversión debido a la incertidumbre por los aranceles.

“El verdadero costo de los conflictos arancelarios —porque las tasas de aranceles a veces parecen cambiar cada día— son las fábricas que nunca se construyeron simplemente porque las empresas no tienen suficiente certeza,” afirmó.

