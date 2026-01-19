Así son los planes para reconstruir el búnker “ultrasecreto” debajo del ala este de la Casa Blanca

Por Betsy Klein, CNN

El presidente de Estados Unidos ordenó la construcción secreta de una instalación subterránea segura en la Casa Blanca y construyó una nueva extensión del ala este encima.

Corría el año 1941, y Franklin D. Roosevelt había sido alentado a construir un refugio antiaéreo en la Casa Blanca tras el ataque a Pearl Harbor.

En aquel momento, “no se hizo ningún reconocimiento público de que se estuviera construyendo un refugio antiaéreo, solo el ala este”, según Bill Seale, historiador de la Asociación Histórica de la Casa Blanca.

Más de 80 años después, el ala este está de nuevo en construcción en preparación para el nuevo y extenso salón de baile del presidente Donald Trump, y las históricas, aunque anticuadas, instalaciones subterráneas han sido desmanteladas. Y, una vez más, existe mucho secretismo en torno a los planes para reconstruir el búnker.

Se sabe poco públicamente sobre la construcción que se lleva a cabo en lo que una vez fue un búnker secreto similar a un submarino, que incluía el Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial (PEOC, por sus siglas en inglés) y la infraestructura subterránea que lo rodea. El espacio se ha utilizado para todo, desde ver una película de parodia que la administración Nixon consideró pornográfica y que se buscaba matar, hasta planificar el viaje clandestino del expresidente Joe Biden a Ucrania. El entonces vicepresidente Dick Cheney fue evacuado al espacio momentos antes del ataque al Pentágono el 11 de septiembre de 2001.

Según una fuente con conocimiento del asunto, es probable que el espacio esté siendo rediseñado y reemplazado con nueva tecnología para contrarrestar las amenazas en constante evolución.

Pero ha habido muy poco reconocimiento de la existencia del proyecto.

Durante una reunión reciente de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, donde se habló sobre el salón de baile, el director de gestión y administración de la Casa Blanca, Joshua Fisher, afirmó en términos generales que el proyecto general del salón de baile “mejorará la funcionalidad crítica para la misión”, “implementará las mejoras de seguridad necesarias” y “ofrecerá una infraestructura resiliente y adaptable, alineada con las necesidades futuras de la misión”.

Se le preguntó a Fisher por qué el proyecto rompía con los precedentes al iniciar el proceso de demolición sin la aprobación de la comisión, e indicó que la motivación fue el trabajo “alto secreto” que se realizaba bajo tierra.

“Hay algunos aspectos de este proyecto que, francamente, son de alto secreto y en los que estamos trabajando actualmente. Esto no nos impide modificar la estructura sobre el nivel del suelo, pero ese trabajo debía tenerse en cuenta al realizar este proyecto, que no formaba parte del proceso del NCPC”, declaró.

La Casa Blanca declinó la solicitud de comentarios de CNN. Sin embargo, en una presentación judicial la semana pasada para un caso que busca detener la construcción del ala este, la Casa Blanca defendió el proceso, argumentando que detener la construcción subterránea “pondría en peligro la seguridad nacional y, por lo tanto, perjudicaría el interés público”. Añadió que el razonamiento para ello se describió en una “declaración clasificada” adjunta al caso.

Esto es lo que sabemos sobre lo que había antes y lo que está sucediendo ahora.

Aunque la construcción de Roosevelt se concibió inicialmente como un refugio antiaéreo, las instalaciones subterráneas bajo el ala este evolucionaron con el tiempo para cumplir múltiples funciones.

Quienes accedían por el ala este descendían varios niveles y luego atravesaban una enorme puerta tipo bóveda protegida para acceder a un búnker autónomo de techo bajo que incluía camas, alimentos no perecederos, agua y otros suministros, además de comunicaciones seguras con el exterior, según una fuente que estuvo en el espacio y no estaba autorizada a declarar oficialmente.

El espacio subterráneo también incluía el PEOC, una instalación centralizada de comando y control para el presidente y su personal, fortificada para resistir una posible explosión nuclear u otro ataque de gran magnitud.

El PEOC funciona en conjunto con la Sala de Situación, según Jonathan Wackrow, exagente del Servicio Secreto de EE. UU. y colaborador de CNN.

“La Sala de Situaciones es un centro de vigilancia mucho más específico que transmite información al PEOC. Sin embargo, al ser un complejo ubicado en el Ala Oeste, es seguro hasta cierto punto, pero no es una instalación reforzada”, dijo.

“El PEOC se utiliza durante emergencias. No es un lugar al que acuda todo el mundo”, añadió. “La Sala de Situaciones es utilizada por casi todo el gobierno, las 24 horas del día”.

El PEOC ha sido representado en la gran pantalla con distintos grados de precisión; más recientemente, en el thriller de 2025 “Una Casa de Dinamita”, junto con “La Caída del Olimpo” de 2013, que retrató un ataque terrorista a la Casa Blanca.

Este espacio, que parecía una tumba, fue visitado por Roosevelt solo una vez, según Seale, el historiador. En los años siguientes, “la inspección del refugio antiaéreo se convirtió en una costumbre el primer día para todos los presidentes entrantes, hasta los últimos veinte años, cuando la relevancia del refugio disminuyó”, escribió en 2011.

Una segunda fuente familiarizada con el espacio, que prefirió el anonimato para hablar libremente, describió el complejo subterráneo como “un submarino muy complejo construido en la década de 1940: una unidad autónoma, con sistemas de energía y agua de reserva independientes y filtración de aire independiente”.

“Pero toda la infraestructura es de la década de 1940”, añadieron.

El complejo también contaba con una ruta de evacuación segura, según la primera fuente, a través de la cual se podía trasladar al presidente de los terrenos de la Casa Blanca a otro lugar.

La demolición del ala este comenzó en octubre, y las excavadoras que desmantelaron la Columnata Este y el espacio de oficinas históricamente ocupado por las primeras damas se llevaron consigo la anticuada instalación subterránea.

“Con un alto grado de certeza, diría que todas las estructuras subterráneas”, incluyendo el Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial (PEOC), los servicios de calefacción y aire acondicionado, y las instalaciones subterráneas de la Oficina Militar de la Casa Blanca y la División Uniformada del Servicio Secreto de EE. UU., “parecen haber desaparecido”, dijo la segunda fuente.

Para cualquiera que esté preocupado por la seguridad presidencial en ausencia del búnker, dicha fuente indicó que existen numerosas redundancias para mantener al presidente a salvo en caso de emergencia.

Si bien es improbable que los planes se hagan públicos pronto, los detalles podrían revelarse con el tiempo: El PEOC jugó un papel importante el 11 de septiembre de 2001, y algunas imágenes del interior del centro ese día se publicaron mediante una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información en 2015.

Trump ha sugerido que el ejército estadounidense está muy involucrado en la construcción del salón de baile, y es probable que el proyecto esté siendo ejecutado por una combinación de oficiales militares; el Servicio Secreto; la Oficina Ejecutiva del Presidente; la contratista Clark Construction, con amplia experiencia en la construcción de instalaciones de alta seguridad; y Shalom Baranes Architects, el grupo que lideró la construcción del salón de baile y que también dirigió el proyecto de reconstrucción y fortificación del Pentágono tras el atentado del 11-S.

Wackrow, ahora ejecutivo de gestión de riesgos, predijo que cualquier instalación que reemplace el espacio subterráneo podrá anticipar y responder a amenazas emergentes, incluyendo amenazas cinéticas como una explosión nuclear o un accidente aéreo; instrumentos químicos o biológicos; o pulsos electromagnéticos, entre otras posibles preocupaciones, y hacerlo sin revelar detalles a posibles adversarios.

“Hay que pensar en una instalación que pueda construirse en secreto, altamente clasificada, que pueda soportar el entorno de amenazas estatales actual y futuro”, afirmó.

Lo que será prácticamente imposible: conocer el costo de esta parte de la construcción. Trump ha ofrecido un precio cada vez mayor para el proyecto del salón de baile, que comenzó en 200 millones de dólares y ahora asciende a 400 millones, pero eso no incluye lo que ocurrirá bajo tierra. Trump ha dejado claro que el salón de baile será financiado por donantes privados, pero cualquier infraestructura de seguridad subterránea será financiada en última instancia por los contribuyentes estadounidenses.

“Si pensamos en mitigar las amenazas actuales y futuras, en realidad nos referimos a tecnologías emergentes, infraestructura emergente, cosas que podrían no estar disponibles comercialmente. Nunca sabremos con certeza cuánto cuesta”, dijo Wackrow.

