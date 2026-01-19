El presidente Trump dice que puede retirar fondos a las ciudades santuario. Los jueces han dicho repetidamente lo contrario

Por Andy Rose, CNN

Se anunció como un discurso sobre logros económicos, pero el presidente Donald Trump también centró su intervención el pasado martes en Detroit en el castigo económico para las comunidades que no colaboran con su agenda migratoria.

“A partir del 1 de febrero, no haremos ningún pago a las ciudades santuario ni a los estados que tengan ciudades santuario porque hacen todo lo posible para proteger a criminales a expensas de los ciudadanos estadounidenses, y eso genera fraude y delincuencia”, dijo Trump.

Trump no aclaró exactamente a qué se refería con la retención de “pagos” ni si eso podría incluir gastos como fondos de Medicaid y subvenciones para educación. Cuando los periodistas le preguntaron el martes pasado en la pista de la Base Conjunta Andrews qué fondos está amenazando con retener, simplemente respondió: “Ya lo verán”.

La amenaza de Trump es una versión más amplia de la que su administración ya ha hecho muchas veces, intentando recortar fondos a los gobiernos locales que declaró como “jurisdicciones santuario”, pero esos esfuerzos han sido detenidos repetidamente por los jueces.

Es una batalla de alto riesgo para los gobiernos locales, que afirman que su capacidad para responder a emergencias, mejorar la infraestructura y proteger a los niños del abuso está entre los programas en peligro por la amenaza de cortar fondos.

“Hemos vencido a la administración en los tribunales antes, y no tenemos miedo de seguir haciéndolo”, publicó la semana pasada en X el gobernador demócrata de Illinois, J. B. Pritzker.

Mientras el presidente vuelve a subir la apuesta, aquí un repaso a la larga historia de sus amenazas financieras a los opositores de su política migratoria.

No existe una definición legal federal para que una ciudad, estado o condado tenga la designación de santuario. Cuando el Departamento de Justicia creó su propia lista en 2025, dijo que su definición incluye lugares con políticas “que obstruyen o limitan la cooperación de las fuerzas del orden locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE)”, restringen que los agentes de inmigración entrevisten a detenidos en cárceles locales y otorgan beneficios a inmigrantes ilegales.

Eso incluye comunidades donde se prohíbe a las fuerzas del orden responder a una “retención”, una solicitud de inmigración para mantener a una persona ya detenida en una cárcel local hasta 48 horas adicionales para que los agentes federales puedan tomar la custodia del sospechoso.

La Corte Suprema de EE.UU. nunca se ha pronunciado directamente sobre si las agencias locales deben cooperar con una retención. Un tribunal federal de apelaciones falló en 2014 que las solicitudes de retención eran voluntarias y que las fuerzas del orden podían ser responsables por retener a sospechosos a pedido de ICE si esa solicitud resultaba infundada. Pero otro tribunal de apelaciones confirmó en 2018 una ley de Texas que exige a las autoridades locales de ese estado cooperar con las solicitudes de ICE.

La creación de la lista de jurisdicciones santuario resultó polémica al principio, incluso entre muchos partidarios de la política migratoria del presidente. Inicialmente incluyó a cientos de ciudades y condados en 35 estados y la ciudad de Washington, incluidos estados tradicionalmente republicanos como Tennessee y Dakota del Norte. La ciudad de Las Vegas también fue incluida, a pesar de que las autoridades afirmaron que nunca ha sido una ciudad santuario.

“De hecho, la alcaldesa Shelley Berkley ha dicho en numerosas ocasiones que Las Vegas no es una ciudad santuario y que las fuerzas del orden y las instalaciones carcelarias aquí cumplen con la ley federal”, dijo la alcaldesa demócrata en un comunicado en X en ese momento.

Tanto la Asociación Nacional de Condados como la Liga Nacional de Ciudades solicitaron aclaraciones sobre cómo el Departamento de Seguridad Nacional determinó la inclusión de cada comunidad, pero no se proporcionó ninguna antes de que la lista se redujera sustancialmente.

La lista de jurisdicciones santuario de la administración, revisada por última vez el 31 de octubre, incluye actualmente 18 ciudades y 12 estados, entre ellos Nueva York, Illinois, California y Minnesota, un estado sacudido por protestas tras la intensificación dramática de la aplicación de las leyes migratorias en Minneapolis y el tiroteo mortal de una mujer por parte de un agente federal.

La lista “se revisa constantemente y puede cambiarse en cualquier momento y se actualizará regularmente”, dijo el DHS a CNN en un comunicado en junio.

California es uno de los pocos estados que ha adoptado abiertamente la etiqueta de “santuario”. Una ley aprobada en 2017 que impuso restricciones significativas a la cooperación con funcionarios federales de inmigración fue llamada “ley de estado santuario” tanto por partidarios como por opositores, aunque ese no era su nombre oficial.

“San Francisco es una ciudad santuario y no vacilará en su compromiso de proteger los derechos de todos sus residentes”, dijo ese año el entonces alcalde Edwin Lee, demócrata, poco antes de la primera investidura de Trump.

Trump ya amenazaba con recortar fondos incluso antes de asumir el cargo.

“Bloquear fondos para las ciudades santuario… no más fondos”, dijo Trump en un discurso de campaña en Phoenix el 31 de agosto de 2016.

Cinco días después de su primera investidura en 2017, Trump firmó un decreto que otorgaba al secretario de Seguridad Nacional la autoridad, por primera vez, de designar un lugar como “jurisdicción santuario” y decía que esos lugares “no son elegibles para recibir subvenciones federales, excepto cuando el secretario de Justicia o el secretario (de Seguridad Nacional) lo consideren necesario para fines de aplicación de la ley”.

El entonces secretario de Justicia Jeff Sessions anunció dos meses después que exigiría a cualquier jurisdicción que solicitara subvenciones del Departamento de Justicia “certificar el cumplimiento” de que estaban cooperando con las autoridades de inmigración. También prometió “tomar todas las medidas legales para recuperar cualquier fondo otorgado a una jurisdicción que viole deliberadamente (la ley federal de inmigración)”.

Pero los esfuerzos de la administración para detener el flujo de dinero federal a ciudades mayoritariamente demócratas se atascaron rápidamente en los tribunales.

“Este decreto era inconstitucional antes de que la tinta se secara”, dijo Dennis Herrera, quien era el abogado de la ciudad de San Francisco en ese momento.

En noviembre de 2017, el juez federal William Orrick, con sede en San Francisco, estuvo de acuerdo y prohibió a la administración Trump bloquear esas subvenciones a nivel nacional.

“El decreto utiliza medios coercitivos en un intento de obligar a los estados y jurisdicciones locales a cumplir con las solicitudes de detención civil”, escribió Orrick, designado por Obama, “que son ‘solicitudes’ voluntarias precisamente porque el Gobierno federal no puede ordenar a los estados que las cumplan según la Décima Enmienda”.

Al comenzar su segundo mandato, el esfuerzo de Trump por castigar a las ciudades que no cooperan con los agentes de inmigración se reanudó rápidamente. Una vez más, Trump firmó un decreto “para garantizar que las llamadas jurisdicciones ‘santuario’, que buscan interferir con el ejercicio legal de las operaciones de las fuerzas del orden federales, no reciban acceso a fondos federales”.

En abril, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que rechazaría las solicitudes de subvenciones que no incluyeran una promesa de cooperación con ICE. Eso incluía subvenciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) destinadas a emergencias y ayuda por desastres.

Varias ciudades y estados, desde Oregon hasta Connecticut, llevaron a la administración a los tribunales.

“Los demandantes no van a obstaculizar la aplicación legal de la ley federal de inmigración”, decía una demanda presentada ante Orrick. “Pero tampoco se dejarán intimidar para abandonar sus leyes que han hecho sus comunidades más seguras ni harán lo que el Gobierno federal no puede obligarlos a hacer: ayudar activamente al Gobierno federal a hacer cumplir las leyes federales de inmigración”.

Aunque un fallo de la Corte Suprema el año pasado dificultó mucho más que los jueces emitan una orden judicial a nivel nacional como hizo Orrick en 2017, un juez federal en Rhode Island anuló esas condiciones para 20 estados y la ciudad de Washington en septiembre, diciendo que la administración violó la ley federal y la Constitución.

“Las condiciones impugnadas son arbitrarias y caprichosas”, escribió el juez William E. Smith, postulado por George W. Bush.

La administración Trump apeló la decisión de Smith. El tribunal no ha fijado fecha para la audiencia.

La derrota más reciente de Trump en los tribunales sobre fondos para inmigración se produjo cuando un juez anuló condiciones similares sobre subvenciones para vivienda, transporte y salud, condiciones vinculadas no solo a inmigración, sino también a diversidad, equidad e inclusión, así como a la financiación del aborto. En agosto, un juez federal en Seattle también emitió una orden judicial preliminar bloqueando esas restricciones.

Si Trump cumple con su enfoque de “todo lo posible” para bloquear fondos, como prometió en Detroit, sus opositores dicen que el resultado será más tiempo en los tribunales.

“Trump es un reincidente sin respeto por la ley que ha perdido en los tribunales en sus intentos de retener fondos a jurisdicciones que apoyan la seguridad pública y la confianza comunitaria una y otra vez”, dijo la semana pasada en Facebook el fiscal general de California, Rob Bonta, demócrata. “Si lo intenta de nuevo, volverá a perder”.

