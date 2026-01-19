El Sol libera la mayor tormenta de radiación “en más de 20 años”, según pronosticadores

Por Ashley Strickland, CNN

Una poderosa actividad solar liberada por el sol se dirige hacia la Tierra y probablemente creará deslumbrantes exhibiciones de auroras en áreas inesperadas la noche del lunes y la madrugada del martes. También podría interrumpir las comunicaciones basadas en satélites y la precisión del GPS.

Una tormenta de radiación solar, clasificada en un nivel cuatro de cinco en la escala de intensidad, está siendo monitoreada por el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional, o SWPC.

“Actualmente está en progreso una tormenta de radiación solar severa S4; esta es la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”, compartió el SWPC en X, antes conocido como Twitter. “La última vez que se observaron niveles S4 fue en octubre de 2003. Los efectos potenciales se limitan principalmente a lanzamientos espaciales, aviación y operaciones satelitales”.

Las tormentas espaciales de Halloween de octubre de 2003 causaron cortes de energía en Suecia y daños a transformadores eléctricos en Sudáfrica, según el SWPC.

Cuando las tormentas de radiación solar llegan a la Tierra, pueden causar un aumento en los riesgos de exposición a la radiación para los astronautas en órbita terrestre baja, como los que están a bordo de la Estación Espacial Internacional, así como para los pasajeros en vuelos que atraviesan rutas polares.

El SWPC ha notificado a aerolíneas, la NASA, la Administración Federal de Aviación, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Corporación de Fiabilidad Eléctrica de Norteamérica y a otros operadores para que se preparen para la tormenta.

“Hemos estado haciendo todas estas llamadas telefónicas para asegurar que todos los operadores de infraestructuras tecnológicas clave estén al tanto de lo que está sucediendo”, dijo el pronosticador del SWPC, Shawn Dahl.

Durante eventos de aumento de riesgo de radiación, los astronautas pueden trasladarse a partes de la estación espacial que están mejor protegidas, como lo han hecho durante tormentas solares anteriores, como una tormenta geomagnética extrema que ocurrió en mayo de 2024.

El aumento de la radiación también puede representar riesgos para los satélites de los que dependemos para las comunicaciones y la navegación.

Durante la tormenta geomagnética de mayo de 2024, la empresa de tractores John Deere informó que algunos clientes que dependen del GPS para la agricultura de precisión experimentaron interrupciones. Pero en su mayoría, los operadores de la red eléctrica y satélites lograron mantener los satélites en orden y en órbita adecuada, y gestionaron la acumulación de intensas corrientes geomagnéticas en los sistemas eléctricos.

Aunque probablemente los operadores de satélites tendrán que tomar medidas la noche del lunes, no se esperan impactos tecnológicos generalizados para el público en general, dijo Ryan French, físico solar del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado Boulder.

Una gran tormenta geomagnética también llegó a la Tierra el lunes a las 2:20 p.m. (hora de Miami), dijo Dahl. Según el SWPC, estas tormentas también tienen la capacidad de interrumpir la red eléctrica.

Mientras que una tormenta de radiación solar marca la liberación de partículas cargadas intensas y de rápido movimiento hacia la Tierra, las tormentas geomagnéticas, que se mueven más lentamente, son causadas por eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés), o explosiones de plasma y campos magnéticos de la atmósfera exterior del sol.

Cuando estas erupciones se dirigen hacia la Tierra, pueden causar grandes perturbaciones en el campo magnético terrestre, resultando en tormentas geomagnéticas.

La eyección de masa coronal, que fue lanzada desde el sol el domingo, fue generada por una llamarada clase X, el tipo más intenso de llamarada solar. Este es el primer gran destello solar del año, dijo French.

El aumento de la actividad solar causa auroras que bailan alrededor de los polos de la Tierra, conocidas como auroras boreales en el norte y auroras australes en el sur. Cuando las partículas energizadas de las eyecciones de masa coronal llegan al campo magnético de la Tierra, interactúan con los gases en la atmósfera para crear luces de diferentes colores en el cielo.

Las auroras podrían ser visibles en gran parte de la mitad norte de EE.UU., y potencialmente tan al sur como Alabama y el norte de California, según el SWPC.

Partes del Medio Oeste, incluyendo gran parte de Minnesota, tendrán cielos despejados para observar la aurora, dijo el meteorólogo de CNN, Chris Dolce.

“Las nubes podrían despejarse lo suficiente mañana temprano en el norte de Illinois y Wisconsin como para que también se pueda ver”, dijo Dolce. “El noroeste del Pacífico podría tener condiciones decentes al oeste de las Cascadas. El noreste es una mezcla. El interior parece bastante nublado, pero cerca de la costa podría despejarse lo suficiente como para ser visible tarde esta noche y temprano mañana”.

Incluso si las exhibiciones coloridas no parecen evidentes a simple vista, los sensores de las cámaras, incluidas las de los teléfonos celulares, pueden captarlas.

“Para los cazadores de auroras, lo mejor es buscar un lugar con una vista despejada y oscura hacia el norte, sin interferencia de la contaminación lumínica”, dijo French. “La aurora probablemente será más intensa tan pronto como esté lo suficientemente oscuro para verlas en tu ubicación”.

Las auroras experimentan breves ráfagas de actividad de 20 minutos llamadas subtormentas. Durante estos periodos, las luces del norte son visibles mucho más al sur que durante el resto de la noche, explicó French.

Son posibles más llamaradas de una región activa de manchas solares y cualquier evento que ocurra en la próxima semana tiene buenas probabilidades de producir nuevas erupciones dirigidas a la Tierra, agregó French.

