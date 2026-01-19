Las 5 cosas que debes saber este 19 de enero

Por CNN en Español

Unos 1.500 soldados se alistan para un posible despliegue en Minnesota. Trump le dice a Noruega que ya no se siente obligado a “pensar únicamente en la paz” en una carta sobre el Nobel y Groenlandia. La evaluación de Mike Pence sobre Delcy Rodríguez. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ha dejado al menos 39 muertos y decenas de heridos en el término municipal de Adamuz, en el sur de España, informó el servicio de emergencias de Andalucía. El accidente ocurrió cuando el tren 6189 de Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid con aproximadamente 300 pasajeros, descarriló a la entrada de Adamuz e invadió la vía contigua.

El Pentágono ordenó a unos 1.500 militares en servicio activo que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, dijo a CNN una fuente del Gobierno de Trump, mientras autoridades estatales también han movilizado a la Guardia Nacional. Se desconoce qué tareas asumirían los miembros de dos batallones de la 11.ª División Aerotransportada, con sede en Alaska.

No es frecuente que Europa hable con una sola voz, o que responda con tanta urgencia. Pero el anuncio realizado el sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sanciones contra varios países europeos que rechazan cualquier pretensión estadounidense sobre Groenlandia, un territorio danés, fue uno de esos momentos. Análisis.

Mike Pence, exvicepresidente de Estados Unidos, dijo el domingo que no respalda a Delcy Rodríguez como mandataria de Venezuela, calificándola como “una líder que no representa el liderazgo adecuado” para el país. No obstante, Pence subrayó su apoyo a los objetivos estratégicos de Washington en la región, manteniendo la presión sobre la transición democrática en la nación latinoamericana.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó el domingo el estado de sitio durante 30 días después de una oleada de violencia por parte de las pandillas contra las fuerzas de seguridad y motines en las cárceles. Al menos ocho agentes de policía murieron en distintos puntos de la capital del país.

¿Qué equipo ganó la Copa Africana de Naciones?

A. Egipto

B. Marruecos

C. Senegal

D. Nigeria

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Así afectan los centros de datos de la IA a la red eléctrica de Estados Unidos

La envejecida red eléctrica del país podría tener dificultades para mantenerse al ritmo del aumento de las necesidades de energía. Y, en gran medida, los hogares estadounidenses asumirán el costo adicional.

Cómo el primer año del regreso de Trump transformó Washington

Demoliciones, salones de baile, estatuas y oro: Trump está dejando una huella física y simbólica en Washington. Para críticos, es vanidad; para su base, un legado.

Quiénes son Ser Duncan el Alto y Egg de “A Knight of the Seven Kingdoms” y cómo conecta con “Game of Thrones”

¿Una serie de “Game of Thrones” sin dragones? Cuesta imaginarlo, pero esa es la premisa de la nueva serie del universo fantástico creado por el escritor George R. R. Martin, “A Knight of Seven Kingdoms”.

18

Voraces incendios forestales en Chile han dejado al menos 18 muertos y obligaron a evacuar al menos a 20.000 personas.

“Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque esta siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”

Lo dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en una carta al primer ministro de Noruega en la que habla sobre el Nobel de la Paz y el control de Groenlandia.

Mira el encuentro cercano de un nadador con orcas

Un video viral en Facebook muestra el momento en que unas orcas se acercaron a un hombre que tomaba el sol sobre un pontón flotante en Nueva Zelandia.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta al quiz es: C. Senegal venció 1-0 a Marruecos, país anfitrión, en una final caótica por decisiones arbitrales, hinchas frustrados y un penalti cobrado a lo “Panenka” que enmudeció a gran parte del estadio.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.