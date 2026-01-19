Protestas, una penal dudoso y una afición a punto de explotar. ¿Qué pasó en la final de la AFCON más caótica de la historia?

Por Ben Church, CNN

La final de la Copa Africana de Naciones (AFCON) , el partido para decidir el mejor equipo de fútbol del continente, terminó en un caos total el domingo, después que los aficionados causaron una gran alboroto en las tribunas y los jugadores abandonaron la cancha en protesta, producto de una noche que mostró lo mejor y lo peor de este deporte.

Al final, Senegal venció a Marruecos por 1-0 para levantar el trofeo, pero el marcador minimiza el caos que se produjo en lo que podría decirse que fue la final más dramática en la historia del fútbol.

Con tantos puntos conflictivos y momentos de locura para analizar, CNN Sports analiza qué sucedió exactamente en una noche tanto salvaje como memorable.

La final se disputó entre los dos equipos mejor clasificados de África. Marruecos, anfitrión del torneo, era el favorito frente a Senegal, cuya última victoria en la Copa Africana de Naciones fue en 2021.

El juego también contó con algunos de los mejores jugadores del mundo, con la exestrella del Liverpool Sadio Mané encabezando a los Leones de la Teranga y la superestrella del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi liderando a los Leones del Atlas.

Si bien el partido comenzó lento, había una corriente subyacente de tensión en torno a la final y ese sentimiento se desbordó de la manera más espectacular en los minutos finales del tiempo reglamentario.

Con el marcador 0-0, Senegal creyó haber marcado el gol de la victoria cuando Ismaïla Sarr envió el balón sobre la línea en el segundo minuto del tiempo añadido al final del partido.

Pero las celebraciones se convirtieron rápidamente en furia para los jugadores senegaleses después de que el árbitro Jean-Jacques Ndala anulara el gol tras considerar que Abdoulaye Seck había cometido una falta sobre Hakimi en la previa. La decisión pareció leve, y todos los que vestían la camiseta verde de Senegal estaban indignados.

Esas sensaciones se acentuaron minutos después cuando el árbitro concedió a Marruecos un polémico penalti, tras la entrada de El Hadji Malick Diouf a Brahim Díaz.

A pesar de quedar impune al principio, la falta fue detectada por el VAR, y Ndala finalmente señaló el punto de penalti tras revisar las repeticiones. Fue un penalti leve, quizás, pero se entendía por qué el árbitro lo pitó.

Pero esa decisión encendió la mecha.

Los Leones de la Teranga , liderados por el entrenador Pape Thiaw, estaban furiosos con la decisión, y las protestas del equipo se extendieron al campo, impidiendo que se ejecutara el penalti.

Mientras jugadores, árbitros y cuerpo técnico se enfrentaban en el campo, un grupo de aficionados senegaleses en un extremo del estadio también inició una violenta protesta, saltando de las gradas antes de enfrentarse con los guardias. Fue necesaria la presencia de la policía y el personal de seguridad para evitar que los hinchas entraran corriendo al campo.

Luego, en escenas sensacionales, Thiaw ordenó a sus jugadores que abandonaran el campo como protesta. Algunos de su equipo obedecieron y desaparecieron en el vestuario, mientras que otros se quedaron en el campo para intentar calmar la situación.

Entre los que permanecieron en el campo, el principal fue el astro senegalés Mané, quien había declarado que este sería su último partido de la Copa Africana de Naciones con la selección nacional. El delantero parecía decidido a que su equipo terminara el partido y se le vio animando a sus compañeros a volver al campo.

Tras una breve conversación con el exjugador senegalés El Hadji Diouf en la grada, Mané corrió hacia el túnel de vestuarios para exigir al resto del equipo que volviera al campo. Finalmente, le hicieron caso y el partido se reanudó tras 14 minutos de retraso.

La atención se centró entonces en Díaz, quien recibió la nada envidiable responsabilidad de lanzar el penalti en medio de semejante espectáculo.

Mientras se preparaba para lanzarlo, el delantero seguía siendo objeto de burlas por parte de los jugadores senegaleses, y la estrella del Real Madrid claramente sentía la presión.

Luego, en lo que sólo puede describirse como un momento de locura, Díaz realizó un terrible remate “Panenka” (un estilo de tiro penal que implica picar la pelota suavemente hacia el centro del arco mientras el portero se lanza preventivamente hacia la izquierda o la derecha) que hizo que la pelota llegara lentamente a las manos de Édouard Mendy.

El disparo fue tan malo que muchos en redes sociales se preguntaron si el penalti se había fallado a propósito. Pero la expresión del rostro de Díaz dejó claro que el jugador de 26 años había cometido un terrible error de cálculo, que finalmente le costó a Marruecos su primera corona de la Copa Africana de Naciones desde 1976.

Díaz fue sustituido al entrar en la prórroga y se le vio con lágrimas en el banquillo. Regresó, con los ojos rojos e hinchados para recoger la Bota de Oro al máximo goleador del torneo y una medalla de subcampeón.

Díaz publicó el lunes en las redes sociales que le “duele el alma”.

“Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Me costará mucho recuperarme porque esta herida no sanará fácilmente, pero lo intentaré”, añadió .

El penalti errado no logró calmar el caos. Los incidentes continuaron en todo el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, en particular algunos altercados entre periodistas en la cabina de prensa y otros entre el portero suplente senegalés y los abanderados marroquíes en el lateral del campo.

Sin embargo, en el campo, el partido se fue a tiempo extra y Senegal finalmente anotó el tanto de la victoria gracias al impresionante gol de Pape Gueye.

“Sadio (Mané) nos pidió que volviéramos a la cancha y nos reorganizamos”, dijo Gueye después del partido. “Édouard hizo la parada, mantuvimos la concentración, marcamos el gol y ganamos el partido”.

No obstante, los titulares de la noche ya estaban escritos antes de que Senegal se alzara con el título. Fue una noche que siempre será recordada por el circo que siguió, más que por el fútbol jugado en la cancha. También fue una noche que mostró los desafíos que enfrenta el fútbol africano en su conjunto.

Aunque el seleccionador marroquí, Walid Regragui, calificó de “vergonzosas” las escenas de la final, es importante tener en cuenta el contexto más amplio en torno a lo que muchos considerarían un momento embarazoso para el deporte.

Desde hace tiempo existe una profunda desconfianza en el fútbol africano, en particular entre las confederaciones nacionales y también entre la CAF, el organismo rector del fútbol del continente.

Por ejemplo, en torno a esta Copa Africana de Naciones en particular hubo una narrativa de que Marruecos estaba recibiendo un trato favorable por parte de los funcionarios, tanto dentro como fuera de la cancha.

La conspiración cobró mayor fuerza después de que varias decisiones arbitrales favorecieran a Marruecos al comienzo del torneo, lo que hizo aflorar preocupaciones que se remontan a años atrás.

Además, en los días previos a la final, la Federación Senegalesa de Fútbol publicó un comunicado en el que se quejaba del trato dado al equipo tras su llegada a Marruecos, citando preocupaciones de seguridad, entre otros problemas.

Es un telón de fondo que podría explicar, pero no excusar, las escenas vistas en el final.

“Cuando Senegal sale de la cancha, para muchos fuera del continente, parece que es un entrenador desviando la atención de sus propios fracasos y su equipo furioso por dos decisiones individuales”, dijo el periodista de fútbol africano Ali Howorth a CNN Sports, y agregó que todas las demás naciones de África estaban alentando a los Leones de la Teranga para vencer a Marruecos.

Pero, en realidad, para la afición senegalesa y para millones de aficionados de toda África, es un entrenador que se enfrenta a esta institución. Existía la sensación de que lo que hizo estuvo bien, que requirió mucha valentía y que se opuso al sistema y al trato que han recibido otras naciones.

“Todo esto contribuyó a un crescendo de desconfianza. Así que, en muchos sentidos, algo así se avecinaba”, agregó.

La CAF se apresuró a denunciar lo que llama “comportamiento inaceptable de jugadores y árbitros” durante la final.

En un comunicado emitido el lunes, afirmó que “condena enérgicamente” lo ocurrido, en particular los incidentes “contra el equipo arbitral o los organizadores del partido”.

“CAF está revisando todas las imágenes y remitirá el asunto a los organismos competentes para que se tomen las medidas apropiadas contra los culpables”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también estuvo presente en Rabat para presenciar el partido y entregar el trofeo al equipo ganador. Marruecos será coanfitrión del Mundial 2030 junto con España y Portugal y ha desarrollado una estrecha relación con la FIFA en los últimos años, lo que no hace más que avivar la controversia.

En una publicación en las redes sociales, Infantino felicitó a Senegal por su victoria y al mismo tiempo se refirió a las “escenas inaceptables en el campo y en las gradas”.

“Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos aficionados, así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses. Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera, y, del mismo modo, la violencia no se puede tolerar en nuestro deporte; simplemente no es correcto”, afirmó.

Debemos respetar siempre las decisiones de los árbitros, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Los equipos deben competir en el campo y dentro del mismo, porque cualquier otra cosa pone en riesgo la esencia misma del fútbol.

La Asociación Marroquí de Fútbol anunció el lunes que estudiará acciones legales contra la decisión de Senegal de abandonar temporalmente el campo, algo que, según afirma, “tuvo un gran efecto” en el juego.

Mientras tanto, el entrenador de Senegal, Thiaw, no pudo asistir a su conferencia de prensa posterior al partido debido a los continuos enfrentamientos en el centro de prensa y podría enfrentar un castigo por su papel en sacar a sus jugadores del campo en protesta.

Es, en definitiva, una triste manera de concluir lo que fue un torneo electrizante y que tal vez le quita el filo a lo que debería ser un momento de celebración para Senegal en su conjunto.

