Putin fue invitado a unirse a la “Junta de Paz” de Trump para Gaza, según el Kremlin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue invitado a unirse a la “Junta de Paz” de su par estadounidense, Donald Trump, el comité que supervisará la reconstrucción de Gaza, según informó su portavoz el lunes.

En declaraciones a la prensa durante una rueda de prensa habitual, Dmitry Peskov afirmó: “El presidente Putin también recibió, a través de canales diplomáticos, una invitación para unirse a esta Junta de Paz”.

Añadió que el Kremlin está revisando la invitación y “espera obtener más detalles por parte de Estados Unidos”.

CNN solicitó un comentario a la Casa Blanca.

Más tarde este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Belarús dijo que el presidente Alexander Lukashenko también recibió una invitación para unirse a la junta.

El servicio de prensa del ministerio señaló que Minsk “valora altamente que la parte estadounidense vea a Belarús —y esto está claramente expresado en el texto de la comunicación— como un país dispuesto a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera y liderar con el ejemplo, invirtiendo en un futuro seguro y próspero para las próximas generaciones”.

Lukashenko es el aliado más cercano de Putin y ha sido descrito como el último dictador de Europa.

La creación de este consejo, presidido por Trump, es un paso clave en el plan estadounidense, respaldado por las Naciones Unidas, para desmilitarizar y reconstruir Gaza, devastada por dos años de guerra entre Israel y Hamas.

Descrito por Trump como “el consejo más grande y prestigioso jamás reunido”, el comité incluirá al ex primer ministro británico Tony Blair, al primer ministro canadiense, Mark Carney, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Trump también invitó a Israel a unirse a la junta como Estado miembro fundador, dijo este lunes a CNN un alto funcionario israelí. Según el funcionario, la invitación fue extendida al primer ministro Benjamin Netanyahu o a otro representante israelí en su nombre.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el de Argentina, Javier Milei, y el de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, también recibieron invitaciones para unirse, según comunicados de sus respectivas oficinas.

Los miembros del comité recibirán un asiento permanente si pagan US$ 1.000 millones, según un funcionario estadounidense, quien dijo a CNN que, aunque no existe un requisito para aportar fondos a la junta, los miembros que no realicen el pago de US$ 1.000 millones tendrán un mandato de tres años.

Todos los fondos recaudados se destinarán a la reconstrucción de Gaza, dijo el funcionario, y añadió que “no habrá salarios exorbitantes ni una inflación administrativa masiva como la que aqueja a muchas otras organizaciones internacionales”.

El nombramiento de Putin en la junta marcaría un regreso extraordinario al escenario global para el líder ruso, quien ha sido en gran medida marginado de proyectos de cooperación internacional desde que ordenó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

La implicación del Kremlin en el conflicto entre Israel y Hamas ha sido limitada, aunque sí ofreció mediar poco después de que comenzara la guerra, destacando sus vínculos tanto con Israel como con Hamas.

A diferencia de muchos países occidentales, Rusia no considera oficialmente a Hamas como un grupo terrorista. Altos dirigentes de Hamas visitaron Moscú apenas semanas después de que el grupo extremista lanzara los ataques del 7 de octubre contra Israel, a pesar de que al menos 20 ciudadanos rusos murieron o fueron secuestrados en esos ataques.

En 2024, facciones palestinas —algunas enfrentadas durante casi dos décadas— se reunieron en Moscú. La agencia estatal rusa TASS informó a principios de este mes que el presidente del Gobierno Autónomo Palestino, Mahmoud Abbas, tenía previsto visitar Rusia a finales de esta semana.

