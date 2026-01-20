“El caballero de los siete reinos” apuesta por el humor en su primer episodio

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El primer episodio de la serie “El caballero de los siete reinos”, estrenado el domingo, dejó claras sus diferencias con “Game of Thrones” al proponer una historia que privilegiará el humor y corazón por encima de la violencia.

A diferencia de las series “Game of Thrones” y “House of the Dragons” —ambas surgidas de la imaginación del escritor George R. R. Martin—, que lidian con intrigas políticas y palaciegas, escenas explícitas de violencia y sexo y gran número de personajes, “A Knight of the Seven Kingdoms” se centra en su protagonista, Dunk (Peter Claffey), un caballero errante en el continente de Westeros.

El primer capítulo, titulado “The Hedge Knight”, se inicia con el entierro del caballero Ser Arlan de Pennytree (Danny Webb). Su escudero, Dunk (Peter Claffey), toma su espada, sus caballos y promete ante la tumba de su señor convertirse en un caballero como él. Y decide partir al torneo de Ashford con el fin de ganar prestigio en los combates y mejorar así su posición.

En el camino a Ashford se detiene en una posada y allí conoce al joven Egg (Dexter Sol Ansell), a quien confunde con el chico de los establos.

Dunk llega al torno y buena parte del episodio transcurre mientras intenta conseguir que el señor de una de las grandes casas de Westeros avale que es un caballero y así pueda inscribirse en la justa como contendiente. El riesgo es que, si pierde un combate, no podrá recuperar sus posesiones, entre las que están sus caballos.

Los aficionados al universo de “Game of Thrones” reconocerán en el torneo de Ashford los estandartes de algunas de las grandes casas de Westeros en el campamento de los competidores: Lannister, Tyrell, Hardyng, Fossoway, Dondarrion y Tarly, entre otras.

Uno de estos caballeros destaca en el primer capítulo: Ser Lyonel Baratheon (Daniel Ings), bisabuelo de Robert Baratheon, a quien vimos interpretado por Mark Addy en la primera temporada de “Game of Thrones”, en la época en la que era rey de Westeros y estaba casado con Cersei Lannister (Lena Headey).

Es Ser Lyonel quien le sugiere a Dunk que use un nombre apropiado para un caballero y le recomienda que saque provecho a su altura y fortaleza. Así surge el nombre de Ser Duncan el Alto.

El final del episodio encuentra a Dunk de regreso al árbol a las afueras del campamento donde dejó sus caballos. Allí encuentra a Egg, quien lavó su ropa y dio comida a los animales. Dunk nombra entonces a Egg como su escudero. Y el capítulo cierra con la música de Dan Romer, de clara inspiración en las melodías de la era medieval.

En redes sociales se comentó que, a diferencia de las otras series del universo “Game of Thrones”, la nueva producción no muestra dragones, caminantes blancos (los zombis de Westeros) ni grandes batallas de ejércitos.

Otros usuarios captaron que el foco de “A Knight of the Seven Kingdoms” está en el pueblo llano y no en las grandes familias de Westeros.

Hay quienes han querido saber en qué época histórica suceden los acontecimientos de la nueva serie. La primera temporada ocurre 80 años después de la trama de la serie “House of the Dragon” y 90 años antes de “Game of Thrones”.

También hubo quien agradeció el humor y el tono ligero de las conversaciones y situaciones entre los personajes, tras el drama e intensidad de las otras dos series ambientadas en Westeros.

