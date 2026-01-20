El CEO de Amazon asegura que los precios han subido por los aranceles de Trump

Por Elisabeth Buchwald

Si tu próximo pedido de Amazon parece más caro, los amplios aranceles del presidente Donald Trump pueden ser en parte responsables, dijo el martes el CEO de Amazon, Andy Jassy.

Como muchos minoristas, Amazon y su vasta red de vendedores externos acumularon inventario antes de la implementación de los aranceles de Trump la primavera pasada. Pero ese suministro se agotó en otoño, dijo Jassy en una entrevista con CNBC al margen del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

“Así que empiezas a ver que algunos de los aranceles se filtran en algunos de los precios, en algunos de los artículos”, dijo. “Algunos vendedores están decidiendo trasladar esos mayores costos a los consumidores en forma de precios más altos, algunos están decidiendo absorberlos para impulsar la demanda y otros están haciendo algo intermedio.”

Los comentarios marcan un cambio drástico respecto a junio pasado, cuando Jassy dijo en una entrevista con CNBC que la compañía no había visto “incrementos apreciables en los precios”. Eso fue después de que Amazon atrajera la ira directa de Trump y miembros de su administración tras informes de que el gigante del comercio electrónico planeaba mostrar cómo los aranceles estaban afectando los precios.

Después de que Trump hablara en ese momento con el fundador de Amazon, Jeff Bezos, un portavoz de la empresa dijo a CNN que la medida “nunca fue una consideración para el principal Amazon”. Solo se estaba considerando para ciertos productos en su sitio derivado, Haul, que vende artículos por debajo de US$ 30, dijo la empresa.

Sin embargo, el martes, Jassy dijo: “Vamos a hacer todo lo posible para trabajar con nuestros socios comerciales para que los precios sean lo más bajos posible para los consumidores, pero no tienes opciones ilimitadas.”

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Amazon no es el único minorista que advierte sobre precios más altos debido a los aranceles. Walmart, Target y Home Depot y muchas otras compañías han dicho públicamente que los aranceles están encareciendo los productos. Y aunque la inflación general al consumidor fue moderada el año pasado, muchas empresas encuestadas por la Reserva Federal en su último Libro Beige, una colección de anécdotas, advirtieron que planean mayores aumentos de precios este año.

