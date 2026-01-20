El viceprimer ministro de China advierte en Davos que “las guerras arancelarias no tienen ganadores”

Por Charlotte Reck, CNN

El viceprimer ministro de China, He Lifeng, dijo que el patrón reciente de aranceles globales y guerras comerciales ha “infligido graves perturbaciones a la economía mundial” durante su discurso de este martes en el Foro Económico Mundial 2026 en Davos, Suiza.

En el foro de Davos también participarán líderes mundiales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

En su discurso, el funcionario chino llamó a realizar actos de solidaridad ante el aumento de las tensiones mundiales.

“Las guerras arancelarias y comerciales no tienen ganadores”, dijo, y agregó que “fragmentan la economía mundial y alteran la distribución global de los recursos”.

Lifeng continuó con un elogio al papel que la reunión anual puede desempeñar en las relaciones internacionales. “La sabiduría de Davos radica en el diálogo, y el futuro del mundo depende de la cooperación”, agregó.

“Defendamos la visión de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, impulsemos un espíritu de diálogo y mejoremos la apertura y la cooperación”, instó.

Las palabras del viceprimer ministro se dan luego de que Trump amenazara con imponer nuevos aranceles a varios países de Europa a menos que se llegue a un acuerdo para la adquisición de Groenlandia. Esta retórica exhibe los reiterados esfuerzos de Trump por intentar obtener el control estadounidense del territorio ártico.

En este sentido, el presidente de Estados Unidos también había advertido en una publicación en redes sociales que el despliegue de personal militar de las naciones europeas en Groenlandia, que se instalaron allí luego de que Trump comentara sus intenciones de adquirir el territorio, equivalía a “una situación muy peligrosa para la seguridad, la protección y la supervivencia de nuestro planeta”.

China, por su parte, ya había sido víctima de la política arancelaria de Trump en el 2025, cuando había llegado a imponer un arancel de hasta el 145 % sobre las importaciones chinas. Sin embargo, luego de una reunión entre Trump y el líder de China, Xi Jinping, se acordó una tregua que reducía los nuevos aranceles sobre los productos chinos al 20 %.

Esa tregua se ha mantenido vigente, aunque Trump anunció recientemente que los países que hacen negocios con Irán enfrentarán un nuevo arancel del 25 %, un anuncio que podría nuevamente impactar en China, que actúa como un salvavidas económico clave para el régimen de Teherán.

Pese a que las importaciones chinas hacia EE.UU. sufrieron una drástica caída, China aprovechó la oportunidad para expandir la venta sus productos a otros mercados del mundo. Por esta razón, en 2025 el gigante asiático alcanzó un superávit comercial récord de US$ 1,2 billones, un 20 % más respecto del 2024.

