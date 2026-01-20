Fernando Mendoza y Curt Cignetti hacen realidad el sueño imposible de Indiana en la NCAA

Por Dana O’Neil, CNN

Giró para salir del problema que llegaba por su derecha, esquivando en el proceso a sus propias líneas.

Apoyó la mano en el suelo para mantener el equilibrio y avanzó hacia adelante.

Y entonces, en una cuarta oportunidad con cuatro yardas por avanzar en la yarda 12 de Miami, una jugada que parecía más bien una cuarta oportunidad decisiva, Fernando Mendoza colocó el balón frente a él y saltó, estirándose todo lo que su cuerpo le permitía. Imaginen a Superman saltando horizontalmente hacia la zona de anotación en lugar de verticalmente hacia el cielo. Así se veía Mendoza.

Y eso es lo que Mendoza es ahora oficialmente para legiones de Hoosiers: un superhéroe que ha superado la ineptitud del programa de un solo salto.

Indiana, vencedor 27-21 sobre Miami, ha ganado un campeonato nacional de fútbol americano universitario, una frase tan improbable como cualquier otra que se haya escrito en la historia del deporte estadounidense. Un equipo que alguna vez fue el más perdedor de toda la División I es ahora el primero en terminar una temporada 16-0 desde Yale en 1894, llegando a la cima de la manera en que solo Indiana podría hacerlo: con un plantel lleno de jugadores sin estrellas, un mariscal de campo que nadie quiso al salir de la secundaria y un entrenador que nadie quiso durante 27 años.

No son inadaptados, solo fueron pasados por alto: jugadores ignorados y subvalorados por los servicios de reclutamiento y los cuerpos técnicos, por personas que midieron métricas y olvidaron considerar el corazón. Obligados a esperar su turno, dejaron que lo que pudo ser desilusión se transformara en determinación. Crecieron y se solidificaron en un vestuario en el soñaron lo que nadie más se había atrevido a soñar.

“Esto es lo que pasa cuando crees”, dijo el corredor Roman Hemby. “Esos muchachos son mis hermanos. Nos hemos respaldado cuando nadie más lo hacía. Por eso estamos aquí”.

No fue fácil. Dar vuelta un iceberg nunca lo es. Miami, un equipo que, con su décima posición, nadie creía que mereciera estar en los playoffs del fútbol americano universitario, hizo que Mendoza pareciera el más inofensivo de todos los jugadores en estos playoffs. Los Canes dejaron al ganador del Trofeo Heisman literalmente ensangrentado y golpeado; un impacto le abrió el labio en el primer cuarto de una noche que terminó con tres capturas para Miami.

Y cada vez que los Hoosiers conectaban lo que parecía el golpe definitivo, Miami respondía como en un juego de golpear al topo.

Indiana bloqueó una patada; Miami anotó. Mendoza saltó a la zona de anotación; Miami volvió a anotar. El partido solo terminó cuando Jamari Sharpe, un chico de Miami que soñaba con jugar algún día en el estadio de los Dolphins, interceptó a Carson Beck cerca de la línea de gol.

“Vi ese balón en el aire y solo pensé: ‘no puedo arruinar esto’”, dijo Sharpe. “No se siente real. Siempre soñé con esto y ni siquiera puedo explicar lo que se siente. No tengo palabras”.

Cuando Sharpe se arrodilló, todo Indiana estalló. Desde las playas de Miami Beach hasta el Nick’s English Hut en Bloomington, una base de seguidores que durante años, comprensiblemente, careció de fervor por el fútbol americano, se encontró sumida en un asombro total.

“Sé que mucha gente pensó que esto no era posible. Probablemente sea una de las grandes historias del deporte”, dijo el entrenador en jefe Curt Cignetti. “Si fuera inteligente, probablemente me retiraría. Pero necesitamos el dinero. ¿Y qué haría? ¿Qué haría?”.

Los Hoosiers ahora poseen un par de hitos muy especiales. Solo dos universidades han registrado temporadas perfectas tanto en baloncesto como en fútbol americano: UCLA y ahora los Hoosiers. La simetría para Indiana es casi inquietante. Exactamente hace 50 años, Bob Knight llevó a IU a una temporada perfecta y a un campeonato; sus 32 victorias son exactamente el doble de las 16 que estos Hoosiers consiguieron.

Pero no es una comparación lineal. Knight tenía historia sobre la cual trabajar: los Hoosiers ganaron dos títulos nacionales con Branch McCracken. Cignetti no tenía nada.

Indiana disputó su primer partido de fútbol americano en 1887. Los Hoosiers perdieron 10-8 ante Franklin College, estableciendo un estándar mediocre que definiría en gran parte al programa hasta que Cignetti irrumpió en el campus.

Hubo destellos en el camino. Los equipos de Bill Mallory tuvieron algunas buenas rachas en la década de 1980, al igual que los de Bo McMillan en los años 40.

Pero hasta Cignetti, el equipo nunca había terminado una temporada con victorias de dos dígitos, y mucho menos había hecho historia. Es por eso, francamente, que Cignetti obtuvo el puesto. Otras escuelas lo dejaron pasar durante décadas, demasiado temerosas de entregar sus franquicias multimillonarias a un entrenador procedente de lugares como IUP, Elon y James Madison. El director atlético Scott Dolson tuvo la libertad del fracaso para lanzar los dados.

Cignetti necesitaba a alguien que, a su vez, apostara por él. Lo encontró en Mendoza.

Reclutado inicialmente por Yale hasta que Cal se animó a probar con él, llegó a Bloomington en gran parte porque su hermano menor, Alberto, le dijo que debía hacerlo. Este mariscal de campo y este entrenador en jefe son una dupla improbable. Mendoza es un complaciente empedernido; Cignetti, un estoico al que “nada le importa”.

Mendoza admitió el domingo que su defecto fatal es que no le gusta decir que no. Cuando se le preguntó si esperaba que muchos entrenadores intentaran acercarse a su oficina en la temporada baja para sacarle ideas, Cignetti respondió con sequedad: “No soy de recibir gente en la oficina”.

Sin embargo, en esa dicotomía radica su poder. Cignetti tiene plena fe en su mariscal de campo, y Mendoza un compromiso absoluto de hacer lo que se le indica. Nunca fue tan evidente como con nueve minutos por jugar en el partido por el título nacional.

Con ventaja de apenas 17-14 y contenido durante toda la noche por la defensa de Miami, Cignetti envió inicialmente a la unidad de gol de campo, antes de pedir un tiempo fuera para reconsiderar. Cuando se reanudó la acción, mandó de nuevo a Mendoza al campo y pidió una jugada diseñada para que el mariscal corriera.

“Una constante enorme que hemos tenido toda la temporada es que apostamos por nosotros mismos”, dijo Mendoza. “Ya fuera en la pretemporada, cuando nadie pensaba que podíamos lograrlo, o en el escenario más grande del juego, apostamos por nosotros. Así que apostamos por nosotros una vez más”.

Quedará, sin duda, como una de las jugadas más nerviosas y valientes en la historia del deporte, una decisión casi arrogante para un programa que antes no tenía derecho alguno a ser arrogante.

En el bar del hotel de los Hoosiers, la víspera del partido, un aficionado hacía su pedido en medio de un mar de rojo tan profundo que a los bartenders se les habían acabado los vasos de cerveza.

“Deberíamos erigirle una estatua mañana si gana”, dijo. “Esto es absurdo”.

Hablaba de Cignetti. Tal vez también haya que hacer espacio para una de Mendoza.

Los jugadores de fútbol americano han sido amados antes. ¿Alguno ha sido alguna vez serenateado?

Mientras los equipos montaban el escenario para presentar el trofeo, los altavoces del Hard Rock Stadium lanzaron “Fernando”, de ABBA, y un mar delirante de Hoosiers cantó a todo pulmón: “There was something in the air that night, the stars were bright, Fernando. They were shining for you and me, for liberty, Fernando”.

En el escenario, el objeto de ese cariño luchó contra las lágrimas, soltó una palabrota poco habitual en él y luego se abrió paso entre fotógrafos y reporteros hasta llegar al borde de las vallas que separaban a los jugadores de los aficionados en el campo.

Allí encontró a sus padres en medio de un grupo de familiares, todos con prendas de Mendoza. Se inclinó sobre la barrera y envolvió en un abrazo enorme a Fernando padre y a Elsa, cuya batalla contra la esclerosis múltiple la ha dejado en silla de ruedas.

Mendoza ha hablado con elocuencia sobre la enfermedad de su madre y sobre cómo ella es su fuente de inspiración. Ahora era el turno de ella. Con los ojos brillantes de lágrimas y el casco de su hijo sobre el regazo, habló de la dureza y la fortaleza de su hijo, aunque admitió que, en la anotación decisiva, pensó para sí: “Eres mariscal de campo, no corredor”.

No. Es un superhéroe.

