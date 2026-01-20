México envía a EE.UU. a otros 37 presuntos criminales peligrosos. Suman 92 en un año

Por CNN en Español

El Gobierno de México envió a 37 presuntos criminales a Estados Unidos, el tercer traslado de este tipo en un año, según informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario indicó en X que se trata de “operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país” y aseguró que la acción se ejecutó en conformidad a la ley de seguridad nacional y bajo mecanismos de cooperación nacional.

Afirmó también que, “a solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU”, se estableció el compromiso de no pedir la pena de muerte para los involucrados, que fueron llevados en siete naves de las Fuerzas Armadas a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

García Harfuch no publicó los nombres de las personas trasladadas.

CNN contactó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para pedir más información.

Con este traslado, suman 92 los “criminales de alto impacto”, según definió García Harfuch, que México ha enviado a EE.UU. en lo que va del segundo mandato del presidente Donald Trump, que comenzó el 20 de enero de 2025.

El primer envío ocurrió en febrero del año pasado, cuando México mandó a 29 presuntos narcotraficantes de alto perfil, y el segundo fue en agosto, con el traslado de otros 26 supuestos miembros de cárteles del narcotráfico.

