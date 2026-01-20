¿Por qué llevaba lentes de sol el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su discurso en Davos?

CNN Español

Cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló a la audiencia del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en Davos este martes, varias personas se hicieron la misma pregunta: “¿Por qué llevaba lentes de sol?”

El líder francés lució un par de gafas de sol estilo aviador con lentes azules espejados en su intervención, un look que ya había mostrado la semana anterior en reuniones en París.

El motivo parece ser un problema ocular, que ya había presentado anteriormente en el discurso de Año Nuevo dirigido al Ejército francés el 15 de enero, donde su ojo rojo escarlata e irritado estaba a plena vista. En ese momento, el presidente restó importancia a su problema ocular. “Debo pedirles que disculpen el aspecto poco estético de mi ojo”, les dijo a las fuerzas reunidas.

Durante su discurso de este martes en Davos, Macron lanzó una dura advertencia contra el descenso hacia la política de líderes autoritarios y arremetió contra la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “El conflicto se ha normalizado”, dijo, advirtiendo sobre un “giro hacia un mundo sin reglas, donde el derecho internacional es pisoteado y la única regla que parece importar es la ley del más fuerte”.

Macron continuó señalando que “sin gobernanza colectiva, la cooperación da paso a una competencia implacable” y criticó las exigencias de Estados Unidos sobre el comercio mutuo, afirmando que su único objetivo era “debilitar y subordinar a Europa”. También arremetió contra la “acumulación interminable de nuevos aranceles que son fundamentalmente inaceptables. Más aún cuando se usan como instrumento de presión contra la soberanía territorial”. En comentarios que parecían dirigidos a Trump y al presidente de rusia, Vladimir Putin, Macron sentenció el resurgimiento de las “ambiciones imperiales”.

El mandatario francés ofreció una imagen de una Europa fuerte, preparada para responder ante amenazas a su soberanía territorial. “Europa dispone ahora de herramientas muy sólidas, y tenemos que usarlas cuando no se nos respeta y cuando las reglas del juego no se respetan”, dijo. “El mecanismo (de la Unión Europea) contra la coerción es un instrumento poderoso, y no deberíamos dudar en desplegarlo en el entorno difícil de hoy”, añadió, en referencia a la llamada “bazuca comercial” del bloque, diseñada para limitar el acceso a los mercados europeos de socios comerciales hostiles.

Finalmente, Macron pidió que Europa reduzca su inversión en bonos extranjeros —el bloque es actualmente un gran comprador de deuda estadounidense—, insinuando quizás otro elemento de presión que Europa tiene sobre la Casa Blanca.

