Trump dice que la “Junta de Paz” que creó para supervisar la reconstrucción de Gaza “podría reemplazar” a la ONU

La sugerencia del presidente Donald Trump este martes de que su ‘Junta de Paz’ “podría reemplazar” a la Organización de las Naciones Unidas probablemente agudizará las preocupaciones de que el organismo destinado a supervisar la reconstrucción de Gaza (y que él presidirá indefinidamente) se convierta en cambio en un vehículo para que intente suplantar al organismo establecido hace 80 años para mantener la paz mundial.

Antes de los comentarios de Trump, algunos diplomáticos ya tenían numerosas preocupaciones sobre la posible composición de la Junta y el hecho de que un asiento permanente esté a la venta por US$ 1.000 millones. Esto ocurre mientras Trump se dirige al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y enfrenta una creciente indignación de los miembros de la OTAN por su insistencia en que Estados Unidos debería poseer Groenlandia.

La Casa Blanca anunció el viernes una “Junta Ejecutiva fundadora” que incluye al yerno de Trump, Jared Kushner, al secretario de Estado Marco Rubio, al enviado especial Steve Witkoff y al ex primer ministro británico Tony Blair.

Y según el borrador de la carta fundacional, de la cual CNN obtuvo una copia, Trump fungirá como presidente indefinido de la Junta, cargo que podría extenderse más allá de la duración de su segundo mandato como presidente. Trump solo será reemplazado por “renuncia voluntaria o como resultado de incapacidad, según lo determine un voto unánime de la Junta Ejecutiva.” Un futuro presidente de Estados Unidos puede nombrar o designar al representante estadounidense ante la junta además de Trump, dijo un funcionario estadounidense.

Trump ha enviado invitaciones en los últimos días a decenas de países para unirse y se espera que organice una ceremonia de firma en Davos esta semana, dijeron fuentes.

Queda por ver qué países realmente se unirán a la Junta. Aunque algunos, como los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, han confirmado su participación, otros aún no se han comprometido, y algunos, como Francia, han rechazado hacerlo.

Rusia está entre las naciones invitadas a unirse, lo que ha despertado alarma sobre cómo un país que está librando activamente una guerra podría participar en un esfuerzo por garantizar la paz. China y Belarús también fueron invitadas.

“Putin sin duda utilizaría la membresía de Rusia en la ‘Junta de Paz’ para socavar a la ONU y, por extensión, sembrar más divisiones en las alianzas de Estados Unidos”, dijo Robert Wood, exembajador adjunto de EE.UU. ante la ONU.

“Putin no es un hombre de paz y no creo que pertenezca a ninguna organización que tenga la palabra paz en el nombre”, dijo el martes la secretaria de Relaciones Exteriores británica Yvette Cooper.

Y hay grandes preocupaciones entre algunos funcionarios de que el amplio mandato de la Junta sea un intento de reemplazar el trabajo de la ONU, una organización que Trump ha criticado de manera constante. El borrador de la carta fundacional, que fue enviado junto con las invitaciones para unirse, ni siquiera menciona a Gaza.

La carta describe a la Junta de la Paz como “una organización internacional que busca promover la estabilidad, restaurar la gobernanza confiable y legal, y asegurar una paz duradera en áreas afectadas o amenazadas por conflictos”.

El martes, Trump pareció confirmar esa intención mientras criticaba a la ONU, diciendo que su junta “podría” reemplazar el organismo internacional.

“La ONU simplemente no ha sido muy útil. Soy un gran admirador del potencial de la ONU, pero nunca ha estado a la altura de su potencial”, dijo Trump a los periodistas durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. “La ONU debería haber resuelto todas las guerras que yo resolví. Nunca acudí a ellos, ni siquiera pensé en acudir”.

Francia ha rechazado ser miembro de la Junta, citando preocupaciones de que creará un sistema separado al de la ONU.

“Cuando lees la carta, no se aplica solo a Gaza, mientras que la resolución que habíamos votado […] en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realmente estaba dirigida a Gaza y Medio Oriente”, dijo a CNN el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Pascal Confavreux. “El segundo punto es que genera una preocupación muy importante respecto a la racionalidad con la carta de las Naciones Unidas”.

La ministra de Asuntos Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, dijo que su país le daría a la invitación “una consideración cuidadosa”, pero señaló que el organismo propuesto por Trump “tendría un mandato más amplio que la implementación del Plan de Paz para Gaza”.

“Las Naciones Unidas tienen un mandato único para mantener la paz y la seguridad internacionales, y la legitimidad para reunir a las naciones y encontrar soluciones comunes a desafíos compartidos. Aunque puede ser imperfecta, la ONU y la primacía del derecho internacional son ahora más importantes que nunca”, dijo en un comunicado.

El martes, el principal funcionario humanitario de la ONU, Tom Fletcher, dijo que la “Junta de Paz” de Trump no reemplazará a su organización.

Aaron David Miller, exnegociador de Medio Oriente para Estados Unidos, puso en duda la capacidad de la “Junta de Paz” para reemplazar el trabajo de la ONU.

“Todo está atado a una galaxia muy, muy lejana, no a las realidades aquí en el planeta Tierra”, dijo a CNN.

“Simplemente no veo cómo lo instrumentalizas”, dijo. “Los conflictos no se resuelven por organizaciones externas, sino por mediadores que trabajan con las dos partes en confrontación y conflicto”.

Miller señaló que incluso con los “defectos y disfunciones de la ONU, ¿cómo puedes reemplazar o competir con una organización que ha existido desde 1946, que tiene un Consejo de Seguridad con cinco miembros permanentes, que ha hecho mucho trabajo humanitario y de mantenimiento de la paz a lo largo de las décadas?”

“No se puede rivalizar con esta organización”, dijo. “Es demasiado grande, demasiado duradera y demasiado integral para tantos aspectos diferentes del panorama internacional”.

Wood señaló que cualquier intento de que la “Junta de Paz” reemplace a la ONU “ciertamente sería opuesto por la mayoría de los Estados miembros de la ONU”.

“Si la (Junta de Paz) tiene algún futuro internacionalmente como un mecanismo de resolución de conflictos dependerá de lo que pueda lograr en Gaza”, dijo a CNN.

Los miembros de la junta servirán por períodos de tres años. Si quieren un asiento permanente, tiene un alto costo: una contribución de US$ 1.000 millones. Según el funcionario estadounidense, el compromiso de US $1.000 millones no es una tarifa de entrada y no existe una obligación de financiación obligatoria para cada país. El funcionario dijo que los países que “hagan contribuciones significativas a los proyectos y quieran tener la supervisión adecuada pueden seguir involucrados”.

“No todos los países que tienen la capacidad de desembolsar US$ 1.000 millones están necesariamente mejor preparados para supervisar la paz y la seguridad en el ámbito internacional”, dijo Wood.

Algunos diplomáticos dijeron que la tarifa elevada era un tema que su país debería estudiar.

“Nos gustaría unirnos pero tenemos que estudiarlo porque requiere un compromiso financiero que para nosotros es bastante alto”, dijo un embajador de un país invitado a unirse con respecto al costo de un asiento permanente. “Esto requerirá un estudio sustancial de nuestro equipo económico y del proceso presupuestario”.

Un funcionario estadounidense afirmó que los fondos se destinarán a la reconstrucción de Gaza. Funcionarios estadounidenses han tenido discusiones iniciales con empresas contratistas sobre los esfuerzos de reconstrucción, pero ninguno de esos planes ha sido finalizado o siquiera esbozado, dijeron dos fuentes familiarizadas con las discusiones.

Miller dijo que la tarifa es similar a unirse al club Mar-a-Lago de Trump.

“No me imagino a nadie que tenga algún tipo de proceso democrático siendo capaz de unirse a esto y superar los obstáculos legales y políticos de entregar su participación al veto de Trump, y mucho menos desembolsar US$ 1.000 para ir más allá de una membresía de tres años”, dijo.

Aún así, algunos países que no fueron invitados a unirse están expresando en privado interés en participar, e incluso están considerando ofrecer pagar la elevada tarifa de US$ 1.000 millones para formar parte de la Junta, según una fuente familiarizada con esas conversaciones.

