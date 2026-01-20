Un final de película para el año soñado de la Universidad de Indiana

Por Juan Alvarado, CNN en Español

Todo alumno y exalumno de la Universidad de Indiana conoce la icónica frase “Esto es Indiana”.

Es casi una tradición en esta universidad que en la primera semana de clases los estudiantes de mayor grado le enseñan a los más jóvenes la letra de la canción “This is IU”, la cual fue escrita por dos exalumnos del centro educativo con el objetivo de promover la comunidad y el compañerismo dentro de la universidad. Esto utilizando a sus equipos deportivos como herramienta.

Hasta hace unos días, los Hoosiers entonábamos este tema para destacar las grandes hazañas de la universidad dentro del mundo del baloncesto. IU tiene 5 campeonatos nacionales de la NCAA y es uno de los equipos más tradicionales del país en el deporte ráfaga.

IU también destaca en otras disciplinas como el fútbol, en donde tiene 8 campeonatos nacionales. Además, tiene una larga lista de graduados que formaron parte en unos Juegos Olímpicos, en donde incluso se llevaron medallas. Por ejemplo, los legendarios nadadores Mark Spitz y Lilly King asistieron a IU.

Pero lo que ningún Hoosier imaginó es que un día íbamos a poder cantar nuestras canciones e himnos por motivo de celebración por la obtención de un título nacional de fútbol americano universitario.

Fue la noche soñada en Miami: los Hoosiers llegaron desde Indiana y con ellos una brisa fría más propia del medio oeste de Estados Unidos que de las costas del sur de la Florida.

Las camisetas de color rojo y blanco eran mayoría en las tribunas del Hard Rock y aunque en el papel se esperaba un resultado más cómodo, Indiana le dio la alegría de la vida a su comunidad.

Los Hoosiers se hicieron escuchar tanto dentro del campo como en los asientos de como del Estadio Hard Rock y vencieron por 27 – 21 a su similar de Miami para así conseguir el primer título nacional de su historia.

Lo que hace unos años parecía imposible, ahora es una realidad para los seguidores de los Hoosiers que tras asegurar el título se dirigieron a distintos locales comerciales para celebrar su histórico triunfo hasta altas horas de la madrugada en Miami o en cualquiera de las ciudades en donde vieron la gran final.

Las emociones, aclaro, son una mezcla de sorpresa y felicidad: Indiana nunca destacó en el fútbol americano universitario y prácticamente de la noche a la mañana se convirtió en el programa más fuerte de Estados Unidos.

Sin embargo, el sentimiento principal es igual para todos los seguidores de los Hoosiers y este es uno de gratitud por tener la oportunidad de presenciar en vida un momento de tanta magnitud para todo lo que significa Indiana.

Los Hoosiers arrancaron la temporada 2025 como el equipo con el mayor número de derrotas en toda la historia de la primera división con un total de 715.

Este número quedó intacto durante toda la campaña, debido a que tras 16 partidos Indiana se consagró como el campeón nacional sin perder un solo encuentro.

Los Hoosiers derrotaron por 27 – 21 a la Universidad de Miami en el Estadio Hard Rock en el partido por el campeonato y levantaron así la primera corona nacional de su historia con un récord de 16-0.

Se igualó así el registró de la Universidad de Yale que en 1894 también terminó su temporada invicta tras 16 encuentros.

Podría decirse que todo cambió para los Hoosiers el 30 de noviembre de 2023. La llegada del entrenador Curt Cignetti al banquillo de Indiana marcó un antes y un después. En solo dos campañas los Hoosiers pasaron de ser uno de los peores equipos de la división al campeonato nacional.

El impacto de Cignetti fue inmediato, en su primera temporada Indiana alcanzó por primera vez la postemporada del fútbol universitario y en su segunda ganó todo lo que jugó.

Además del título nacional los Hoosiers levantaron el Campeonato de la Conferencia Big Ten, el título del Rose Bowl y el título del Peach Bowl. También cosecharon una serie de victorias ante potencias de la competencia como Oregon, Penn State, Alabama, Ohio State y Michigan.

El trabajo de Cignetti se ve reflejado en la forma que IU encaró sus partidos. Indiana es un equipo que dio prioridad al colectivo y no a las grandes individualidades en sus estrategias dentro de la cancha. Cosa que también se vio reflejada en la forma en la que Cignetti armó su plantel: ninguno de los jugadores actuales de IU consiguió el ranking de 5 estrellas durante el proceso de valoración de los jugadores de las jóvenes promesas del nivel de educación secundaria.

El quarterback Fernando Mendoza, el actual poseedor del Trofeo Heisman, solo fue un recluta de 2 estrellas en 2022.

Justamente, Mendoza es la figura del equipo y el ejecutor del plan de Cignetti. El jugador de 22 años terminó la campaña con 3.535 yardas de pase y 41 pases de touchdown.

El rendimiento de Mendoza fue complementado por las actuaciones de los receptores Charlie Becker, Elijah Sarratt y Omar Cooper Jr., que fueron vitales durante toda la campaña a la hora de conseguir anotaciones para los Hoosiers y hoy son personalidades que las calles de Bloomington, Indiana, nunca olvidarán.

Así como “This is IU” se convirtió en un himno para los Hoosiers, la canción del grupo ABBA “Fernando” también. Esto por la clara referencia al quarterback nacido en Miami, Florida.

Este tema se escucha hoy en cualquier taberna de Bloomington y en Miami sonó al final del campeonato nacional en un momento emotivo en que los seguidores de IU agradecimos a la figura del equipo.

Por su parte, Cignetti ya es considerado por los seguidores de los Hoosiers como el mejor entrenador no solo en Indiana, en el fútbol universitario. Además, hay mucha confianza en que los Hoosiers vuelvan a dar una alegria a su gente la temporada que viene y peleen por el bicampeonato.

Para la comunidad Hoosier será muy importante conocer el destino de Mendoza, quien iría a la NFL.

Lo que ya está confirmado, no obstante, es que Indiana consiguió una hazaña nunca vista en la historia de la primera división y los Hoosiers recordaremos la noche del 19 de enero de 2026 como la noche perfecta en Miami.

