El ICE rechazó las cámaras corporales en Minnesota. Entonces, ¿por qué los agentes filman con sus teléfonos?

Desde Chicago hasta Minneapolis, los agentes federales de inmigración desplegados en las redadas inmigratorias que ordenó el Gobierno de Trump han recurrido a una herramienta inusual para registrar las operaciones: las cámaras de los teléfonos celulares.

Esa práctica quedó bajo escrutinio nacional este mes cuando el agente que disparó fatalmente a Renee Good grabó el episodio, incluido el tiroteo, con su teléfono.

Sin embargo, lo que no ha quedado claro es qué es exactamente lo que están haciendo los agentes con estos dispositivos en situaciones en las que, según muchos expertos, estarían mejor posicionados para actuar si tienen las dos manos libres y toda su atención concentrada.

Una revisión de decenas de videos realizada por CNN proporciona la imagen más clara hasta el momento del uso, a veces poco convencional, que los agentes federales de inmigración hacen de los teléfonos y cámaras personales y gubernamentales en el terreno. Los agentes también suelen utilizar un software de reconocimiento facial y capturar videos, ya sea para publicar contenido de redes sociales o para documentar sus acciones.

Los videos ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo los agentes utilizan Mobile Fortify, una aplicación recientemente desarrollada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que permite a los oficiales escanear rostros y obtener información personal detallada. La aplicación se diseñó para facilitar el procesamiento rápido de inmigrantes que son objeto de los operativos, aunque ahora también la utilizan agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en encuentros callejeros con manifestantes y civiles.

Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) utilizan teléfonos celulares de manera similar durante las operaciones, según muestran los videos.

El uso de cámaras en teléfonos y otros dispositivos de los agentes difiere de las prácticas utilizadas en muchas agencias policiales, que usan cámaras corporales de manos libres principalmente para exigir cuentas a los agentes o justificar sus acciones en los tribunales.

En cambio, las agencias federales como ICE no están obligadas a usar cámaras corporales gracias a un decreto de 2025 del presidente Donald Trump que derogó una política de la era de Biden. No existe una política clara del ICE sobre la grabación de interacciones o incidentes para cuando los agentes usan teléfonos personales en el campo, según informaron funcionarios actuales y anteriores, aunque se espera que los asuntos gubernamentales se gestionen mediante teléfonos proporcionados por el Gobierno.

No se sabe con claridad si el DHS cuenta con una política general que regule el uso del software de reconocimiento facial por parte de los agentes. En febrero, el departamento eliminó de su sitio web un plan de la era Biden para usar esta tecnología, según Wayback Machine de Internet Archive. Dicho plan decía: “Los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a optar por no usar el reconocimiento facial para usos no policiales, a menos que se autorice o requiera lo contrario”.

El uso variado de cámaras de agentes durante sus funciones plantea un posible problema legal sobre cómo preservar o compartir imágenes de los encuentros, e incluso plantea la posibilidad de que los agentes manipulen las imágenes, dijeron los expertos.

“No existe ningún requisito de retención si no fue emitido por el departamento”, dijo Lauren Bonds, CEO del Proyecto de Responsabilidad Policial Nacional, y agregó que “realmente se puede usar de una manera que tergiverse la situación”.

La práctica de que los agentes filmen y realicen operaciones simultáneamente también es un fenómeno nuevo, impulsado en parte por las demandas de la Casa Blanca de tener más contenido para redes sociales que muestre la represión de Trump, según un exfuncionario del DHS. Durante años, la agencia enviaba videógrafos designados a ciertas tareas; ahora, muchos agentes graban videos en simultáneo, incluso en operaciones potencialmente peligrosas.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo en un comunicado que “el Gobierno está utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para compartir la verdad con el pueblo estadounidense”.

“Gracias a Dios tenemos una gran cantidad de videos de nuestras operaciones de control de inmigración que disipan las noticias falsas y muestran cómo estamos arrestando a los peores de los peores”, agregó.

En una declaración, un portavoz del DHS describió a Mobile Fortify como “una herramienta legal de aplicación de la ley” que se utiliza bajo estrictas pautas.

“Su uso está regulado por las autoridades legales establecidas y la supervisión formal de la privacidad, que establece límites estrictos al acceso, uso y retención de datos”, afirma el comunicado. “Mobile Fortify no ha sido bloqueado, limitado ni restringido por tribunales ni por normativa legal. Su uso es legal en todo el país, en conformidad con todas las autoridades legales aplicables”.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, le dijo a CNN el viernes que la agencia planea usar dinero del proyecto de ley de políticas de Trump, que incluye US$ 75.000 millones para ICE, para ampliar el acceso a cámaras corporales para los agentes, pero no aclaró si las nuevas políticas requerirían su uso.

En una declaración a CNN, McLaughlin afirmó que “dotar a nuestros agentes de ICE con cámaras corporales es una prioridad para el DHS”, y mencionó el aumento de agresiones contra agentes en el terreno. Añadió que “todos los candidatos de ICE se someten a meses de rigurosa capacitación y selección en el Centro Federal de Capacitación para las Fuerzas del Orden”.

Como parte de la ola de reformas tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis, un decreto de 2022 del entonces presidente Joe Biden ordenó a las agencias federales el uso de cámaras corporales. El entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, argumentó que la medida fortalecería la confianza del público en la agencia.

El DHS actuó con mayor lentitud que otras agencias para cumplir con esta orden. Esto se debió, en parte, debido a la resistencia de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo a CNN un funcionario que anteriormente supervisaba el programa del DHS.

Ese retraso se volvió irrelevante cuando Trump asumió el cargo el año pasado, ya que revocó rápidamente el decreto de Biden. Bajo las nuevas normas, los agentes podían seguir usando cámaras en algunos lugares. En otras oficinas, incluida la de ICE en Minneapolis, no se adoptaron políticas sobre cámaras corporales.

Los agentes del FBI han seguido usando cámaras corporales, una práctica que ha generado fricción al unirse a agentes del DHS en operaciones represivas. Algunos agentes del DHS se han opuesto a que los agentes del FBI usen cámaras corporales en operaciones conjuntas, según funcionarios policiales actuales y anteriores. En algunos casos, hasta se ha dado de baja a agentes del FBI de operaciones específicas, según dijeron dichos funcionarios.

Pero aunque muchos agentes del DHS han salido al campo sin cámaras corporales, muchos han comenzado a filmar las medidas represivas de Trump, según descubrió un video analizado por CNN.

En numerosos incidentes revisados ​​por CNN sobre redadas recientes en todo el país, los agentes sacaron teléfonos celulares y tomaron fotografías de las caras de los civiles, utilizando una interfaz de aplicación única con grandes círculos blancos.

En un video en el que agentes de inmigración interrogan a alguien que les dice que tiene 16 años y no lleva consigo una identificación, un agente le pregunta al otro: “¿Podemos hacerle reconocimiento facial?” antes de que otro oficial entre en escena para tomar la foto del adolescente.

Una fuente del DHS que revisó una captura de pantalla de otro video confirmó que la aplicación visible en la toma es Mobile Fortify, la aplicación de reconocimiento facial.

El desarrollo de Mobile Fortify es el resultado de un esfuerzo continuo del DHS, incluso bajo el Gobierno anterior, para modernizar el procesamiento de los arrestos de inmigrantes, un proceso lento que dependía de la toma de huellas dactilares a través de dispositivos móviles o de llevar a las personas a oficinas locales, según funcionarios actuales y anteriores.

La nueva aplicación, en cambio, permite a los agentes escanear el rostro de una persona y extraer instantáneamente su información de cualquier base de datos de inmigración de CBP, según informó el DHS en su comunicado. Los agentes pueden analizar fotos, huellas dactilares e información de identificación. Varios funcionarios que hablaron con CNN describieron la aplicación como “eficiente”.

Mobile Fortify, que solo está habilitada para descargar en teléfonos gubernamentales, se implementó por primera vez el año pasado. Un documento del DHS obtenido por 404 Media describe cómo la aplicación puede utilizarse para recopilar información biográfica de personas, independientemente de su ciudadanía o estatus migratorio, y explica cómo la CBP conserva todas las fotografías, incluidas las de ciudadanos estadounidenses.

En los videos revisados ​​por CNN, rara vez se ve a los agentes pidiendo permiso antes de sostener sus teléfonos para escanear rostros y, en algunos videos, los hacen incluso aunque las personas les pidan detenerse.

La aplicación utiliza una tecnología similar a la de los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto. Sin embargo, aunque a los viajeros se les suele informar que pueden rechazar el reconocimiento facial, el ICE no ofrece esta opción para los civiles.

“ICE no brinda a las personas la oportunidad de rechazar o consentir la recopilación y el uso de datos biométricos o fotografías”, dice se lee en el documento del DHS.

Para aquellos que sienten que su privacidad ha sido violada, hay pocos recursos legales: hay poca normativa que legisle sobre el software de reconocimiento facial.

Esto ha generado quejar por parte de algunos legisladores y defensores de la privacidad.

Un grupo de senadores ha solicitado al ICE que deje de usar Mobile Fortify y, en una carta dirigida al director interino del ICE, Todd Lyons, preguntó qué pruebas realizó la agencia, si las hubo, antes de implementar la aplicación. El senador demócrata por Massachusetts, Ed Markey, quien dirigió la investigación, afirmó no haber recibido respuesta del ICE.

“Es draconiano, peligroso y engañoso”, declaró Markey a CNN. “Nuestros rostros no son códigos de barras que el ICE pueda escanear y rastrear”.

Una demanda presentada contra el DHS a principios de este mes por el estado de Illinois también alega que el uso indiscriminado de Mobile Fortify ha violado los derechos de los residentes. McLaughlin, en una declaración a CNN, refutó las afirmaciones de la demanda y dijo que las acciones de los agentes federales son constitucionales.

Munira Mohamed, asociada de políticas de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en Minnesota, dijo que la falta de consentimiento deja a los ciudadanos y a los no ciudadanos vulnerables por igual.

“La estructura y la red de vigilancia que se está creando nos afecta a todos, independientemente de si te preocupa la aplicación de las leyes migratorias o no, de si eres ciudadano estadounidense o no”, dijo Mohamed.

En su declaración, el DHS dijo que las preocupaciones sobre intrusiones a la privacidad son injustificadas.

“Las afirmaciones de que Mobile Fortify viola la Cuarta Enmienda o compromete la privacidad son falsas”, declaró un portavoz del DHS. “La aplicación no accede a material de código abierto, ni extrae información de redes sociales ni se basa en datos públicos”.

En los minutos previos a dispararle fatalmente a Good, de 37 años, el oficial de ICE Jonathan Ross grabó su encuentro con ella y su esposa en su teléfono celular, una práctica común para los agentes.

Aún no está claro por qué Ross grababa. Un alto funcionario del DHS declaró a CNN que Ross grabó porque la pareja había estado acosando a los agentes del ICE esa mañana y añadió que los agentes del ICE suelen empezar a documentar los incidentes si los manifestantes u otras personas se muestran hostiles para crear un registro del incidente.

La esposa de Good, Becca Good, dijo en una declaración que la pareja “se había detenido para apoyar a nuestros vecinos” antes del tiroteo.

Otros dijeron que el tiroteo puso de relieve los peligros de permitir o alentar a los agentes a grabar vídeos mientras cumplen sus funciones.

“Fue increíblemente irresponsable y poco profesional, y no se ajusta a ningún estándar de aplicación de la ley en el que haya participado”, dijo el exfuncionario del DHS. “Cuando los agentes participan en una operación, siempre están alertas tácticamente, vigilando a su alrededor, asegurándose de que la persona en el vehículo tenga las manos en el volante. (…) Los agentes no usaban sus iPhones, porque estaban cumpliendo la misión policial para la que fueron entrenados”.

Además de usar herramientas de reconocimiento facial, hay otras dos razones principales por las que los agentes sacan sus teléfonos o se colocan cámaras de video en la cabeza durante las operaciones, descubrió CNN: para documentar sus acciones o para contribuir a las demandas del DHS de contenido en línea.

Este último se ha convertido en una fuerza impulsora en el último año en medio de la presión de la Casa Blanca, dijo el exfuncionario del DHS.

“Los videos que se están publicando ahora son un caos. Podrían provenir de cualquiera. Debemos de publicar estas imágenes dinámicas en redes sociales lo antes posible”, dijo el funcionario.

En algunos incidentes, los agentes parecen estar grabando durante enfrentamientos con civiles. En uno, publicado por la fiscalía federal en Carolina del Norte, un agente de inmigración grabó mientras los oficiales perseguían un vehículo. El hombre que huía fue acusado de agresión por embestir presuntamente los vehículos de los agentes.

Pero un video pareció mostrar al conductor intentando evitar a los agentes, y grabó a uno de ellos diciendo: “Elimínenlo, tienen que destrozar su auto con esto”. El juez posteriormente desestimó los cargos contra el conductor.

El uso de teléfonos celulares o cámaras personales por parte de agentes de servicio plantea numerosos conflictos potenciales, según los expertos. Algunos comentaron a CNN que el juicio y las acciones de Ross podrían haberse visto afectados por el uso de su teléfono, incluyendo su decisión de caminar frente al auto de Good durante el encuentro justo antes de dispararle.

La presencia de cámaras durante las redadas podría tener un impacto en el comportamiento de los agentes, dijo William Most, un abogado de derechos civiles.

“Esto genera inquietudes de que los agentes federales están tratando de realizar o crear un espectáculo en lugar de hacer cumplir la ley”, dijo Most.

Si bien el ICE no cuenta con una política definitiva sobre la grabación de interacciones o incidentes en teléfonos celulares, la Oficina de Responsabilidad Profesional de la agencia puede revisar un dispositivo gubernamental con una solicitud previa. Generalmente se requiere una orden judicial o citación para acceder al teléfono personal de los agentes.

También existe preocupación por la filmación de manifestantes por parte de ICE y CBP. Los agentes del FBI tienen prohibido grabar a manifestantes o usar herramientas de vigilancia para monitorear la actividad relacionada con la Primera Enmienda sin tener causa probable como parte de una investigación. Algunas de estas restricciones son resultado de un historial de abusos por parte del FBI durante la era de los Derechos Civiles.

El DHS debe seguir algunas de las mismas directrices en materia de libertades civiles y otras protecciones en las investigaciones penales. Sin embargo, en la práctica, durante el segundo Gobierno de Trump, las normas parecen haberse relajado.

“Parecen haber eliminado deliberadamente algunas de las barreras de seguridad de estos agentes”, dijo un funcionario policial, quien hizo mención a algunos videos en redes sociales que muestran a agentes aparentemente usando dispositivos personales o gubernamentales para grabar a manifestantes o personas que actúan como supuestos observadores para documentar operaciones de inmigración.

Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, sugirió el jueves que el Gobierno podría incluso crear una “base de datos” para denunciar públicamente a los manifestantes.

“Algo que estoy impulsando ahora mismo (…) vamos a crear una base de datos donde las personas arrestadas por interferencia, obstrucción y agresión, las haremos famosas”, declaró a Fox News. “Vamos a poner su cara en televisión. Vamos a informar a sus empleadores, en sus barrios, en sus escuelas, quiénes son estas personas”.

