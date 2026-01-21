Europa está aprendiendo que un ‘acuerdo’ con Trump no existe

Análisis de Allison Morrow, CNN

Bienvenidos de nuevo a otro episodio de TACO *mira el reloj* uf, miércoles.

Esta tarde, tras una recepción decididamente fría en Davos, el presidente Donald Trump hizo eso de retirarse abruptamente de una amenaza sobre la que acababa de redoblar la apuesta momentos antes y luego la elogió como un gran logro. Esta vez, Trump dijo que ya no amenazaría a algunos de los aliados europeos de Estados Unidos con aranceles adicionales porque había alcanzado un “marco para un acuerdo futuro respecto a Groenlandia”.

(¡Latigazo de miércoles! Ahí está.)

¿Así que todo ese ruido de sables de la semana pasada, todas esas amenazas que hicieron que los líderes europeos consideraran un contraataque económico en forma de una “bazuca comercial”? Eh, no te preocupes. Trump dijo que habló con el jefe de la OTAN y que tienen un plan, detalles aún por definir. (El ministro de Asuntos Exteriores danés escribió en X que su Gobierno celebraba la noticia de que Trump hubiera descartado tomar Groenlandia por la fuerza y pausado la guerra comercial).

En una entrevista con CNBC justo después de publicar la noticia en su plataforma de redes sociales, Trump se mantuvo críptico sobre el acuerdo con Groenlandia, al que calificó como “básicamente un concepto de acuerdo” que “tiene que ver con la seguridad… y otras cosas”.

Pero aunque esa noticia agradó a los inversores, no estaba claro de inmediato cuán entusiasmados estarían sus homólogos, todos reunidos en el centro turístico de montaña suizo. Al fin y al cabo, ya han visto esta semana lo rápidamente que cualquier acuerdo de Trump —o un marco para un acuerdo futuro, incluso un concepto de acuerdo— no es más que un chupete para un presidente que se retractará en el momento en que decida que quiere algo nuevo.

Las acciones estadounidenses repuntaron tras la confirmación de que la operación comercial TACO —en la que el presidente amenaza con algo, pero luego Trump siempre se retracta— había vuelto.

Pero aunque esa noticia complació a los inversores, no quedó claro de inmediato cómo reaccionarían ante ella los demás jefes de Gobierno, todos reunidos en el complejo turístico suizo. Después de todo, esta misma semana han visto lo rápido que cualquier acuerdo de Trump —o un marco para un futuro acuerdo, incluso un concepto de acuerdo— no es más que un trabquilizante para un presidente que se retractará en cuanto decida que quiere algo nuevo.

El año pasado, Trump pausó repetidamente, se retractó o nunca siguió adelante con todo tipo de amenazas arancelarias. Redujo drásticamente sus aranceles del “Día de la Liberación” después de que los mercados de bonos se pusieran “nerviosos”. Planteó un impuesto del 200 % sobre el vino europeo que nunca se materializó. Su breve coqueteo con aranceles a películas extranjeras nunca tuvo mucho sentido y el Gobierno no le dio seguimiento. Y, por supuesto, antes de que comenzara de lleno la disputa por Groenlandia la semana pasada, Estados Unidos tenía en marcha un acuerdo comercial preliminar con la Unión Europea —un acuerdo al que Trump efectivamente renunció cuando comenzó a amenazar a los países con aranceles adicionales del 10 % por Groenlandia.

En un discurso errático, el presidente inmediatamente empezó a lanzar insultos por toda la sala, criticando a Europa por usar energía eólica, confundiendo reiteradamente Groenlandia con Islandia, y reiterando su amenaza de imponer aranceles a los aliados que no se sumaran a su plan para tomar el territorio controlado por Dinamarca. (Las mismas amenazas que abandonó horas después.)

Unas pocas horas antes de que Trump soltara la noticia de Groenlandia, llegó a Davos como una bola de demolición.

Mientras hablaba, los miembros del Parlamento Europeo decidieron que ya habían tenido suficiente y emitieron una declaración suspendiendo indefinidamente el trabajo en un acuerdo comercial preliminar alcanzado con Estados Unidos en julio. Estaban hartos del acoso arancelario.

“Nuestra soberanía e integridad territorial están en juego”, escribió Bernd Lange, presidente de la comisión de Comercio Internacional del parlamento, en X. “Negocios como de costumbre imposible”.

Pero en el mundo inmobiliario de Trump, esto sí es un negocio como de costumbre, como él está acostumbrado. El problema es que los países no son campos de golf ni torres de hoteles. Tienen líderes electos, electores votantes y fuerzas militares con buena memoria.

Hay una gran diferencia entre un acuerdo inmobiliario como aquellos que le dieron fama a Trump y el tipo de acuerdos comerciales internacionales que, en teoría, está forjando con otros países, me dijo James Angel, profesor asociado de la Escuela de Negocios McDonough de Georgetown.

En bienes raíces, dijo, “si no compras este pedazo de tierra, hay otro pedazo de tierra; si no construyes una torre, hay otra torre en algún otro lugar. Puedes jugar duro en ese tipo de negociaciones. Pero Canadá todavía va a estar ahí. México todavía va a estar ahí. Europa todavía va a estar ahí, y ellos recuerdan estas cosas”.

En resumen: nada de esto —el persistente vaivén, la intimidación, el caos general de políticas — está siendo bien recibido por los aliados estadounidenses.

En general, parece que la gente en Davos se pregunta qué demonios está pasando.

“Las reacciones de muchos aliados y socios de EE.UU., algunas expresadas en público, muchas de ellas aún solo expresadas en privado, son contundentes: el Estados Unidos de Trump parece haber perdido la razón”, escribió Yaroslav Trofimov, el corresponsal jefe de asuntos exteriores de The Wall Street Journal, desde la cumbre.

“La ruptura que se está produciendo es profunda y, para muchos fuera de EE.UU., el comportamiento de Washington desafía cualquier explicación racional”.

