Jurado absuelve a exagente de policía escolar de poner en riesgo a menores en tiroteo de Uvalde

Por Eric Levenson, Matthew J. Friedman, Shimon Prokupecz y Rachel Clarke, CNN

Un jurado declaró inocente a un exagente de la policía del distrito escolar de 29 cargos de poner en peligro o abandonar a menores en el caso relacionado con el tiroteo de 2022 en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, que dejó 19 niños y dos maestros muertos.

La fiscalía en el caso afirmó que el exagente de la policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Adrian Gonzales, no “siguió ni intentó seguir su entrenamiento de tirador activo” y no hizo nada para detener al atacante en los primeros momentos del tiroteo, a pesar de tener suficiente tiempo e información.

La defensa argumentó que Gonzales no vio al atacante cuando llegó a la escuela y trabajó para evacuar a los estudiantes de los salones de clase.

Gonzales se declaró inocente de 29 cargos de poner en peligro o abandonar a menores en relación con el tiroteo de mayo de 2022.

El juez Sid Harle leyó el veredicto en la corte después de que el jurado deliberara por poco más de siete horas. Gonzales habría enfrentado de seis meses a dos años en la cárcel y una multa de hasta US$ 10.000 por cada cargo, de haber sido declarado culpable.

El jurado de Texas comenzó las deliberaciones este miércoles, tres semanas después de iniciado el juicio de Gonzales.

En los argumentos finales de la mañana de este miércoles, el fiscal especial Bill Turner dijo a los jurados que pueden enviar un mensaje claro con su veredicto.

“Si es apropiado quedarse afuera, escuchando 100 disparos, mientras los niños están siendo masacrados, esa es su decisión para comunicarle al estado de Texas”, dijo. “Y de la misma manera, si eso no es apropiado, si no es así como esperamos que actúen los agentes encargados del deber de proteger a los niños, eso también saldrá de esta sala de audiencias”.

En respuesta, el abogado defensor Jason Goss dijo que un veredicto de culpabilidad enviaría un mensaje diferente a las fuerzas del orden: si tomas alguna acción en respuesta a un tiroteo, de igual forma podrías terminar sentado en la corte como acusado.

“Lo que le están diciendo a los agentes de policía es que no reaccionen, que no respondan”, dijo al jurado. “No podemos permitir que las fuerzas del orden se sientan así. Que si no son perfectos, si no toman una decisión perfecta, entonces es ahí a donde van”.

Los fiscales llamaron a 35 testigos, incluyendo maestros, padres, agentes de la ley y expertos médicos, mientras buscaban probar que Gonzales —el primer agente en responder al tiroteo— se enteró del movimiento del atacante y escuchó disparos pero no intentó detener el ataque.

La defensa llamó a solo dos testigos durante dos horas el martes. En cambio, concentraron sus energías en el contrainterrogatorio de los testigos de la fiscalía, buscando inconsistencias, planteando preguntas sobre lo que Gonzales sabía y cuándo lo supo, y cuestionando las acciones e inacciones de otros oficiales en la escena.

Gonzales no testificó en su propia defensa.

El juicio fue el primer caso penal derivado del tiroteo masivo de mayo de 2022 en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, en el que un atacante de 18 años abrió fuego y mató a 19 niños y dos maestros e hirió a otros diez niños. Cientos de policías acudieron rápidamente a la escuela para responder, pero pasaron 77 minutos antes de que confrontaran y mataran al atacante, un período prolongado que ha generado años de investigaciones y señalamientos sobre la demora.

En 2024, Gonzales y el exjefe de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Pete Arredondo, fueron procesados por cargos penales relacionados con la respuesta tardía. Arredondo se ha declarado inocente y no se ha fijado una fecha para el juicio.

El caso penal contra Gonzales planteó difíciles preguntas legales sobre las responsabilidades de los agentes de policía y quién puede ser considerado responsable por un tiroteo masivo.

Este fue solo el segundo caso presentado contra un agente de policía escolar acusado de no actuar durante una situación de atacante activo. En el primer caso de este tipo, un jurado de Florida absolvió al agente de recursos escolares que permaneció afuera durante el tiroteo masivo de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas.

El caso de la fiscalía se basó principalmente en los emotivos testimonios del tiroteo por parte de empleados escolares, padres y agentes de policía, así como en las propias palabras de Gonzales y expertos en protocolos de respuesta ante atacantes activos.

La asistente de profesores Melodye Flores proporcionó el único testimonio de primera mano sobre lo que hizo Gonzales en los primeros minutos después de que comenzara el tiroteo. Ella declaró que le dijo al agente dos o tres veces hacia dónde se dirigía el tirador.

“Yo solo seguía señalando. ‘Él va entrando allí. Va entrando al edificio de cuarto grado’”, dijo. “Él simplemente se quedó allí”, dijo hablando del agente. “Él caminaba de un lado a otro”, dijo Flores, añadiendo que podía oír disparos.

El abogado principal de la defensa, Nico LaHood, cuestionó a Flores sobre inconsistencias en sus declaraciones, incluyendo descripciones del agente y su patrulla que no corresponden con Gonzales ni con su vehículo. Sugirió que ella podría haber recordado mal o malinterpretado otros aspectos de lo que experimentó.

“En ese momento, hay muchas cosas pasando por tu mente, ¿verdad?”, le preguntó LaHood a Flores. “Usted declaró que (Gonzales) simplemente estaba paseándose de un lado a otro” dijo. “Pero él estaba saliendo. Lo está evaluando porque usted le está gritando cosas, ¿verdad?”

Otra pieza clave de evidencia fueron las propias palabras de Gonzales en una entrevista grabada con un Texas Ranger y un agente del FBI el día después del tiroteo.

En la entrevista, que fue reportada por CNN antes de que comenzara el juicio, los jurados oyeron a Gonzales admitir que cometió un error cuando llegó al campus y se encontró con una asistente de profesores que le dijo que el agresor estaba vestido completamente de negro y que intentaba entrar al edificio de cuarto grado de la escuela.

“Ahora que tengo tiempo para reflexionar, tuve visión de túnel, como dije, con la señora que estaba corriendo”, dijo Gonzales en la entrevista de una hora de duración reproducida para el jurado. “Ese fue mi error”.

Gonzales también describió en el video que esperó cobertura de otros agentes que llegaban y ofreció esa razón para explicar por qué no ingresó inmediatamente a la escuela para buscar al atacante.

En los alegatos finales, Turner dijo que Gonzales tenía la responsabilidad legal de tratar de detener el ataque y falló en hacerlo, eligiendo en su lugar esperar refuerzos.

“Si tienes el deber de actuar, no puedes quedarte parado mientras un niño está en peligro inminente”, dijo Turner.

El primer testigo de la defensa fue Claudia Rodríguez, quien declaró que vio al atacante ocultarse de Gonzales cuando él llegó a la Escuela Primaria Robb. Rodríguez relató haber visto al atacante agacharse entre los autos en el estacionamiento de la escuela cuando Gonzales pasó en su patrulla.

La defensa también llamó al agente retirado del SWAT de San Antonio, Willie Cantu, como testigo experto. Él habló sobre el estrés de responder a una situación de atacante activo en lo que denominó “ceguera inadvertida”. Dijo que faltaba contexto sobre lo que Gonzales estaba viendo y escuchando, lo que dificultaba juzgar si su respuesta fue adecuada.

Los alegatos finales de la defensa, por su parte, señalaron que en realidad Gonzales sí actuó al llegar rápidamente a la escena, entrar al pasillo de la escuela y recibir disparos del atacante.

“Él no solo se quedó parado, él actuó, solo que (la fiscalía) simplemente ignora todas sus acciones”, dijo Goss.

Dijo que los fiscales habían “tergiversado” las pruebas del caso para convertir a Gonzales en un chivo expiatorio.

“Esos niños no reciben justicia, la memoria de esos niños no es honrada, mediante una injusticia en su nombre”, dijo Goss.

A lo largo del juicio, la única constante en la sala del tribunal ha sido la presencia de familiares en duelo de las víctimas de Robb Elementary.

En un momento, Velma Duran gritó hacia la mesa de la defensa donde Gonzales estaba sentado. Su hermana, Irma Garcia, murió baleada en el Aula 112 de la Escuela Primaria Robb mientras intentaba proteger a sus alumnos de cuarto grado, algunos de los cuales sobrevivieron.

Duran gritó desde el fondo de la sala tras un tenso interrogatorio de la defensa a un alguacil sobre políticas y procedimientos, como la manera de evitar un “embudo mortal”, donde teóricamente una fila de agentes podría ser baleada por un solo atacante.

“¿Saben quién entró al ‘embudo mortal’? ¡Mi hermana entró al ‘embudo mortal’!”, dijo en voz alta y clara mientras el juez Sid Harle comenzaba a reprenderla.

“¿Necesitaba una llave? ¿Por qué necesitan una llave? ¿No estaba cerrada con llave?”, exclamó cada vez más angustiada mientras la sacaban de la sala pública. “Ustedes dicen que ella no cerró su puerta. Ella entró en el… ella entró en el ‘embudo fatal’. ¡Ella lo hizo! ¡No ustedes!”

El juez indicó al jurado que no tomara en cuenta el arrebato, y más tarde amonestó a los presentes en la sala, incluidos los familiares.

