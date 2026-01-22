Alerta por tormentas invernales en EE.UU.: cuándo y qué zonas están amenazadas por nevadas y hielo

Por CNN Español

Una poderosa tormenta invernal avanza sobre Estados Unidos y amenaza a más de dos docenas de estados con fuertes nevadas, hielo peligroso y frío extremo en los próximos días. El sistema, que comenzará a intensificarse a finales de esta semana, podría afectar desde las Grandes Llanuras y el Sur hasta el Atlántico Medio y el Noreste, con millones de personas bajo alerta por posibles interrupciones en el transporte, cortes de energía y temperaturas potencialmente récord.

El sistema se ve alimentado y empeorado por una brutal ráfaga de aire del Ártico que podría establecer récords durante la época más fría del año.

La nieve y el hielo comenzarán a acumularse en las llanuras centrales y meridionales el viernes a medida que la tormenta se intensifica y se expande el sábado, extendiéndose desde Oklahoma y el norte de Texas hasta Carolina del Norte, Virginia y Maryland el sábado por la noche.

Se espera que la nieve y el hielo continúen hasta el domingo por la noche en partes del Atlántico medio y el noreste.

Sin embargo, la trayectoria de esta tormenta y cómo interactúa con la ola de aire frío aún es algo incierta, lo que marcará una gran diferencia en la cantidad de nieve y hielo en cada lugar. Estos detalles se están aclarando ahora, pero es posible que se produzcan cambios en los próximos días.

Se han emitido avisos de tormenta invernal para más de 90 millones de personas en partes de casi 23 estados, y es probable que se emitan más en los próximos uno o dos días.

El hielo dañino provocado por la lluvia helada es la amenaza más grave de la tormenta.

La lluvia helada provoca la acumulación de hielo en las superficies, y su enorme peso adicional puede derribar árboles y líneas eléctricas. La cantidad de hielo en el peor de los casos para esta tormenta podría causar muchos cortes de energía, algunos de ellos de larga duración. Pero es probable que se produzcan cortes de energía incluso en el escenario más probable.

Según el pronóstico actual, algunas zonas del sur de Estados Unidos, desde el norte y este de Texas hasta los valles del bajo Mississippi y Tennessee, el norte de Georgia y partes de las Carolinas, corren el mayor riesgo de sufrir importantes acumulaciones de hielo y cortes de energía.

Esto incluye ciudades importantes como Atlanta, Dallas-Fort Worth, Charlotte, Huntsville, Alabama; Little Rock, Arkansas; y Memphis, Tennessee.

El transporte podría paralizarse en las principales ciudades incluso con pequeñas cantidades de hielo.

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, declaró el estado de emergencia el miércoles. “Animo a todos los habitantes de Carolina del Norte a quedarse en casa y evitar circular por las carreteras este fin de semana, a menos que sea absolutamente necesario, para que los servicios de emergencia puedan realizar su trabajo de forma segura y eficaz”, declaró el gobernador en un comunicado de prensa.

Equipos de rescate de todo el estado están trabajando en carreteras y puentes, pero las autoridades advirtieron que es probable que los efectos persistan hasta la próxima semana.

Carolina del Sur también está en estado de emergencia. La declaración permite al estado movilizar recursos, activar al personal de la Guardia Nacional y coordinar las medidas de respuesta, según un comunicado de prensa de la oficina del gobernador Henry McMaster.

En Georgia, las agencias estatales también estaban trabajando para pretratar las carreteras y prepararse, según informó el gobernador Brian Kemp en una publicación en redes sociales el miércoles. “Aprovechen este tiempo para conseguir alimentos, cargar gasolina y estar preparados ante cualquier posible corte de electricidad”, instó Kemp a los residentes.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, activó el martes los recursos estatales de respuesta a emergencias para prepararse ante la tormenta. Entre los recursos se incluyen equipos para el tratamiento preventivo de las carreteras y personal y equipo para ayudar a los conductores que queden varados, según un comunicado de prensa de la oficina del gobernador. Las agencias también supervisarán los servicios de electricidad y gas natural.

Se acumularán fuertes nevadas en una amplia zona al norte de la zona de lluvia helada de la tormenta.

Podrían caer 15 centímetros o más de nieve desde el extremo norte de Texas, gran parte de Oklahoma y el sur de Kansas, pasando por los valles del medio Mississippi y Ohio, hasta el Atlántico Medio y partes del Noreste. En algunas zonas podría caer hasta 30 centímetros.

La cantidad exacta de nieve dependerá de la trayectoria de la tormenta, que aún no está clara. Oklahoma City y Tulsa (Oklahoma), Louisville (Kentucky), la ciudad de Washington y la ciudad de Nueva York se encuentran entre las ciudades afectadas.

En algunas zonas, el aguanieve o la lluvia helada podrían mezclarse con la nieve, lo que complica el pronóstico y hace que las posibles cantidades de nieve sean menos precisas.

Una cosa está clara: se avecina un frío intenso para millones de personas, y la nieve y el hielo que se acumulen no se derretirán rápidamente. Esto significa que los efectos podrían prolongarse hasta principios de la próxima semana en las zonas con importantes acumulaciones de nieve y hielo.

La invasión de aire frío del Ártico que alimentará esta tormenta invernal llegará al Medio Oeste y las Grandes Llanuras entre el jueves y el viernes, y luego se extenderá al Sur y al Este este fin de semana.

Decenas de lugares podrían romper récords de temperaturas máximas y mínimas diarias, especialmente este fin de semana y principios de la próxima semana.

Dallas-Fort Worth y Raleigh, Carolina del Norte, se encuentran entre las ciudades que podrían romper récords de frío, con temperaturas máximas que no se espera que superen los -4 °C (20 °F) el sábado.

Dallas-Fort Worth podría acercarse a las temperaturas mínimas récord ambos días, posiblemente llegando a cerca de -12 °C (10 °F) el domingo y el lunes.

Lo peor del frío llegará con temperaturas que estarán más de 30 grados por debajo del promedio para el viernes en gran parte del Medio Oeste y las Grandes Llanuras. Esto es significativo, ya que a mediados y finales de enero las temperaturas promedio ya están en su nivel más bajo en muchas localidades al este de las Montañas Rocosas.

Es probable que los termómetros en las Ciudades Gemelas permanezcan por debajo de cero durante todo el día del viernes, y las temperaturas mínimas tanto esa mañana como el sábado podrían llegar a cerca de -29 °C (-20 °F). Chicago podría experimentar al menos dos mañanas consecutivas con temperaturas mínimas bajo cero.

También se esperan sensaciones térmicas peligrosamente bajas. En el Medio Oeste superior, descenderán entre 30 y 50 grados bajo cero. La congelación en la piel expuesta puede ocurrir en tan solo 10 minutos con estas sensaciones térmicas.

Lo peor del frío se extenderá a partes del Sur y también al Noreste el sábado, haciendo que los termómetros bajen entre 20 y 40 grados por debajo del promedio.

Con información de Chris Dolce, de CNN.