¿Cómo y dónde ver las películas nominadas a los premios Oscar 2026?

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood anunció este jueves las nominaciones a los premios Oscar de 2026, con la película “Sinners” imponiendo un récord con 16 menciones.

Le siguieron en número de nominaciones las películas “One Battle After Another” (13), “Frankenstein” (9), “Marty Supreme” (9), “Sentimental Value” (9) y “Hamnet” (8).

La gala de entrega de los premios está prevista para este 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Conan O’Brien repetirá como presentador de la ceremonia.

A continuación, se indican dónde pueden verse las películas que recibieron más nominaciones en los premios Oscar 2026, que ya están disponibles en plataformas de streaming. (HBO Max forma parte, al igual que CNN en Español, de la corporación Warner Bros. Discovery).

“Sinners”: HBO Max

“Frankenstein”: Netflix

“One Battle After Another”: HBO Max

“Sentimental Value”: Apple TV+ y Prime Video (solo en EE.UU.)

“F1”: AppleTV+

“Train Dreams”: Netflix

“Bugonia”: Peacock

“Blue Moon”: Apple TV+ y Prime Video (solo en EE.UU.)

“KPop Demon Hunters”: Netflix

“Elio”: Disney+

“Weapons”: HBO Max

“The Lost Bus”: Apple TV+

“Jurassic World Rebirth”: Peacock, Apple TV+, Prime Video

“Song Sung Blue”: Apple TV+ y Prime Video (solo en EE.UU.)

“If I Had Legs I’d Kick You”: Apple TV+ y Prime Video (solo en EE.UU.)

“It Was Just an Accident”: Prime Video (para alquiler solo en EE.UU.)

“Sirat”: Movistar+ (España)

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“The Secret Agent”

“Song Sung Blue”

“If I Had Legs I’d Kick You” (Latinoamérica y España)

Otras películas nominadas todavía permanecen en las salas de cine. No obstante, a continuación detallamos en cuáles plataformas podrán verse en EE.UU. Todavía no disponen de fecha de estreno en streaming.

“Marty Supreme” se mantiene en salas de cine en EE.UU. y Latinoamérica, pero a partir del 3 de febrero estará disponible en EE.UU. a través de Apple TV+ y Prime video.

Disney+/Hulu: “The Secret Agent”, “Avatar: Fire and Ash”, “It Was Just An Accident”, “Zootopia 2”.

HBO Max: “If I Had Legs I’d Kicked You”, “The Smashing Machine”.

Apple TV+: “Arco”.

Peacock: “Song Sung Blue”.

