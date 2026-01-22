El cáncer de colon es el más mortífero entre los adultos jóvenes: estos son los síntomas y cómo detectarlo

Por Jacqueline Howard, CNN

Jenna Scott recuerda la alegría de estar embarazada de su primer y único hijo. También recuerda el intenso dolor abdominal.

Durante el embarazo, informó a sus médicos sobre las molestias persistentes. Le dijeron que era normal, que los dolores “formaban parte del proceso”, contó.

Pero tras dar a luz a un bebé sano, el dolor no desapareció. Persistió.

Más de un año después, Scott recibió un diagnóstico que sacudió por completo su vida: cáncer de colon en etapa 4. Tenía 31 años en ese momento.

“Hicimos una colonoscopía y, cuando desperté, estaban mi esposo, mi médico y cuatro enfermeras en la habitación. El gastroenterólogo dijo que no necesitaba enviar nada a patología para saber que tenía cáncer”, relató Scott, hoy de 39 años, en un correo electrónico.

El cáncer en etapa 4, también conocido como cáncer metastásico, significa que la enfermedad se ha propagado desde su sitio original a otras partes del cuerpo. En el caso de Scott, el cáncer se extendió del colon al hígado.

“Siempre he estado en muy buena forma y he gozado de buena salud. He sido deportista toda mi vida. Ni siquiera crecí comiendo carne roja. En un instante, mi vida cambió por completo y de manera inesperada”, dijo. “Estaba en estado de incredulidad porque esa palabra, ‘cáncer’, no existía en mi mundo. Cáncer significa muerte”.

En una tendencia preocupante, el cáncer colorrectal se ha convertido en el cáncer más mortal entre adultos jóvenes.

El cáncer colorrectal ha superado a otros tipos de cáncer y se ha convertido en la principal causa de muerte por cáncer entre las personas menores de 50 años en Estados Unidos desde 2023, según una nueva investigación publicada este jueves en la revista médica JAMA.

El estudio encontró que las muertes por cáncer de colon y recto en este grupo de edad aumentaron en promedio 1,1 % anual desde 2005. Como resultado, el cáncer colorrectal pasó de ser la quinta causa de muerte por cáncer entre menores de 50 años a principios de la década de 1990, a ocupar el primer lugar en 2023.

“No sabemos por qué está aumentando”, dijo el doctor Ahmedin Jemal, vicepresidente senior de vigilancia, prevención e investigación de servicios de salud de la Sociedad Americana contra el Cáncer y autor principal del estudio.

“La mortalidad por las otras principales causas de muerte por cáncer en adultos jóvenes menores de 50 años está disminuyendo. Solo está aumentando la mortalidad por cáncer colorrectal, pero realmente no sabemos a ciencia cierta qué contribuye a este aumento”, explicó.

Scott, quien hoy es defensora de la organización sin fines de lucro Colorectal Cancer Alliance, también considera alarmantes los nuevos hallazgos.

Después de años de tratamiento, que incluyó medicamentos de quimioterapia, terapia dirigida y cirugía, ahora se encuentra en condición estable, pero dijo que debe “continuar con la quimioterapia y la terapia dirigida de forma indefinida”, porque cada vez que ha dejado el tratamiento, el cáncer ha regresado y se ha extendido a otros órganos de su cuerpo.

Mientras continúa su tratamiento, Scott dice que su objetivo es “convertirse en abuela algún día”.

Para la nueva investigación,Jemal y sus colegas de la Sociedad Americana contra el Cáncer analizaron cifras anuales y tasas de mortalidad por cáncer entre personas menores de 50 años en Estados Unidos desde 1990 hasta 2023, basándose en datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

“Es la información más completa que tenemos”, dijo Jemal.

Los investigadores examinaron las cinco principales causas de muerte por cáncer entre el grupo de edad menor de 50 años. Descubrieron que, en general, entre 1990 y 2023, más de 1,2 millones de personas murieron de cáncer en Estados Unidos antes de cumplir los 50 años, y que la tasa de mortalidad se redujo en un 44 % durante ese período.

Los datos también mostraron que las muertes disminuyeron para todos los tipos de cáncer principales, excepto el cáncer colorrectal.

Entre las cinco principales causas de muerte por cáncer en personas menores de 50 años, la disminución media anual de las muertes entre 2014 y 2023 fue de 0,3 % para cáncer cerebral, 1,4 % para cáncer de mama, 2,3 % para leucemia y 5,7 % para cáncer de pulmón, según los datos.

Los resultados de la investigación sugieren que, en 2023, las cinco principales causas de muerte por cáncer entre las personas menores de 50 años en Estados Unidos eran:

Cáncer colorrectal Cáncer de mama Cáncer cerebral Cáncer de pulmón Leucemia

“No esperábamos que el cáncer colorrectal alcanzara este nivel tan rápido, pero ahora está claro que ya no puede llamarse una enfermedad de personas mayores”, señaló Jemal en un comunicado.

“Debemos redoblar los esfuerzos en investigación para determinar qué está provocando este tsunami de cáncer en las generaciones nacidas desde 1950”, añadió. “Mientras tanto, las personas de 45 a 49 años representan la mitad de los diagnósticos en menores de 50, por lo que un mayor uso de las pruebas de detección prevendrá la enfermedad y la muerte”.

Como joven adulta con cáncer colorrectal, Scott afirmó que los resultados de la investigación le parecían “bastante inquietantes”.

“¿Qué tiene que pasar para que se preste más atención a esta enfermedad y a las personas que más la padecen en la actualidad? ¿Por qué siguen muriendo de esta enfermedad adultos y niños aparentemente sanos? ¿Por qué las mujeres se ven cada vez más afectadas? ¿Cómo se puede prevenir algo cuando ni tú ni tu equipo de médicos saben cómo lo has contraído?”, dijo Scott en el correo electrónico. “Tenemos que detener este aumento de la mortalidad”.

En Estados Unidos, casi 60 nuevos casos de cáncer colorrectal en personas menores de 50 años se diagnostican cada día, según la Colorectal Cancer Alliance, lo que equivale a un diagnóstico cada 25 minutos.

La nueva investigación es un importante recordatorio para que las personas menores de 50 años se mantengan al día con sus pruebas de detección de cáncer, afirmó Jemal. Se recomienda que las personas con un riesgo medio de padecer cáncer colorrectal comiencen a realizarse pruebas periódicas a partir de los 45 años.

Sin embargo, “solo el 37 % de los adultos entre 45 y 49 años están al día con las pruebas de detección”, dijo Jemal.

“La detección del cáncer colorrectal no solo permite identificar el cáncer en etapas tempranas, sino que también elimina pólipos antes de que se conviertan en cáncer”, explicó. “Por lo tanto, es uno de los dos tipos de pruebas de detección que tenemos que no solo detectan el cáncer en una fase temprana, sino que también lo previenen, siendo el otro las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino”.

La nueva investigación es “oportuna” y pone en evidencia una “señal de alerta”, señaló la Dr. Y. Nancy You, profesora de la Universidad de Texas MD Anderson Cancer Center y directora de su Programa de Cáncer Colorrectal de Inicio Temprano, quien no participó en el nuevo artículo.

Sin embargo, aunque la detección del cáncer colorrectal en adultos jóvenes sanos y sin síntomas es fundamental, “eso es solo una parte de la historia. Creo que existe una enorme brecha y también una oportunidad para diagnosticar y tratar con rapidez a las personas que ya presentan síntomas”, afirmó You.

Entre los síntomas más comunes del cáncer colorrectal se encuentran:

Sangre en las heces o sangrado rectal

Cambios inexplicables en los hábitos intestinales como diarrea, estreñimiento o estrechamiento de las heces que duran más de unos días

Dolor o calambres abdominales persistentes

Debilidad o fatiga

Pérdida de peso involuntaria

Sensación persistente de saciedad, necesidad de evacuar incluso después de haberlo hecho

“Existe un grupo incuantificable de adultos jóvenes que presenta síntomas compatibles con cáncer colorrectal, pero que los ignora por falta de tiempo o por miedo, o que finalmente accede al sistema de salud y se encuentra con un proveedor que piensa que se trata solo de una hemorroide y no solicita más estudios”, explicó You, al referirse a cómo, en ocasiones, los síntomas de los pacientes son a veces descartados por sus médicos.

“Por eso, sin duda hay retrasos en el diagnóstico de adultos jóvenes que ya presentan síntomas”.

Cuando el diagnóstico de cáncer se retrasa, aumenta la probabilidad de que la enfermedad se detecte en etapas más avanzadas, como la 3 o la 4. En esas fases, el cáncer puede haberse propagado más allá del tumor original hacia regiones cercanas u otras partes del cuerpo, lo que dificulta el tratamiento y reduce las probabilidades de supervivencia, independientemente de la edad.

Por ello, el aumento de las muertes por cáncer colorrectal parece estar ocurriendo en un momento en que más personas menores de 50 años están siendo diagnosticadas con enfermedad en etapas avanzadas, explicó la Dr. Andrea Cercek, oncóloga médica gastrointestinal del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, quien tampoco participó en la investigación.

En el caso del cáncer colorrectal, “las personas menores de 45 años no se someten a pruebas de detección, por lo que no se les diagnostica hasta que presentan síntomas. En muchos de esos casos, aproximadamente tres cuartas partes, los síntomas se deben en realidad a que la enfermedad está mucho más avanzada, y entonces los resultados son peores, independientemente de su edad”, señaló Cercek, quien añade que la nueva investigación pone de relieve la mayor necesidad de diagnosticar rápidamente a los pacientes jóvenes y no descartar sus síntomas por su edad.

Se estima que más del 60 % de los pacientes con cáncer colorrectal menores de 50 años reciben el diagnóstico cuando la enfermedad ya ha avanzado a la etapa 3 o 4.

“En este grupo más joven, cuando vemos diagnósticos en etapas tardías, esto está fuertemente asociado con una menor supervivencia”, afirmó Christine Molmenti, profesora asociada y epidemióloga del cáncer en Northwell Health, en Nueva York, quien no participó en el estudio.

“He conocido a muchos pacientes menores de 50 años con esta enfermedad y creo que es muy desgarrador”, dijo. “De manera anecdótica, lo que vemos muchas veces es que estos pacientes están sanos. Están en forma. A veces son atletas. Hubo un par de pacientes que no sobrevivieron a la enfermedad, pero sus padres nos dijeron que habían corrido una maratón cuatro meses antes de que se les diagnosticara cáncer de colon en etapa 4. A menudo, los jóvenes ignoran los síntomas o estos son descartados. Por eso, creo que es necesaria una mayor concientización”.

