La Casa Blanca da una nueva explicación a los moretones en la mano izquierda de Trump

La Casa Blanca dijo este jueves que el moretón en la mano izquierda del presidente Donald Trump se debió a que la golpeó contra la mesa de firmas durante un evento de la Junta de la Paz en Davos, Suiza, más temprano ese día.

“En el evento de la Junta de la Paz hoy en Davos, el presidente Trump golpeó su mano contra la esquina de la mesa de firmas, lo que le causó un moretón”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Un funcionario de la Casa Blanca añadió que el presidente y sus médicos han dicho anteriormente que él es propenso a tener moretones en las manos debido a su ingesta diaria de aspirina.

El funcionario compartió fotos del presidente en Davos tomadas el miércoles y jueves, y le dijo a CNN: “Las imágenes de ayer y de esta mañana muestran claramente que no había moretones”.

Al inicio del evento de firma del Consejo de Paz, el video de Trump no parecía mostrar moretones graves en su mano. Sin embargo, el moretón fue notable aproximadamente 10 minutos después, tras sentarse en la mesa y firmar varios documentos.

Trump ha tenido durante mucho tiempo moretones en su mano derecha, lo cual CNN ha reportado que precedía su regreso a la Casa Blanca. Pero estos llamaron más la atención después de que él comenzó a tratar de cubrirlos con mucho maquillaje y vendas, y a protegerlos de las cámaras usando la otra mano. Y los moretones en la mano izquierda detectados a finales del año pasado levantaron más preguntas sobre su salud.

Trump dijo al Wall Street Journal en una entrevista publicada a principios de este mes que toma una dosis diaria de aspirina mayor a la recomendada por sus médicos, argumentando que “la aspirina es buena para diluir la sangre”.

El médico del presidente, Dr. Sean Barbabella, dijo al Journal que Trump toma 325 miligramos de aspirina por día, asegurando que eso hace que se le formen moretones fácilmente. Según la Mayo Clinic, una dosis baja de aspirina, que “puede ayudar a prevenir infartos o ACV”, va de 75 a 100 miligramos, y se recomienda comúnmente 81 miligramos. La Mayo Clinic también señala que para la terapia con aspirina, la dosis diaria “usualmente está entre” 75 y 325 miligramos.

