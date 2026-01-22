Trump nombra a Laura Dogu como encargada de Negocios para Venezuela en “el período de transición”. Esto sabemos sobre ella

Por Anabella González y Jennifer Hansler, CNN en Español

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a la embajadora Laura F. Dogu como encargada de Negocios de la Oficina Externa de EE.UU. para asuntos de Venezuela, confirmó a CNN un alto funcionario del Departamento de Estado.

“La administración Trump continúa trabajando con las autoridades interinas para estabilizar Venezuela como parte del plan de tres fases que el secretario (Marco) Rubio presentó ante el Congreso y el pueblo estadounidense”, dijo el Departamento en una declaración.

Ese plan requiere un encargado de Negocios “a tiempo completo” en la llamada Unidad de Asuntos Venezolanos, ubicada en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, de acuerdo con el Departamento. Agregó que la embajadora Dogu “está en una posición ideal” para llevar a cabo esta función y liderará un equipo durante el “período de transición” en Venezuela.

CNN consultó al Departamento de Estado cuándo está previsto que Dogu asuma sus funciones y espera respuesta.

Dogu llega a ese puesto semanas después de que las tensiones entre ambos países escalaron con el ataque estadounidense del 3 de enero en Caracas y la captura del presidente derrocado, Nicolás Maduro, a quien EE.UU. acusa de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, cargos que él rechaza. Tras el operativo contra Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada.

De extensa carrera diplomática, Dogu se ha desempeñado como embajadora en varios países de Latinoamérica durante la última década, también con funciones relacionadas a la Seguridad y la Inteligencia, según informa en su sitio oficial la Embajada de EE.UU. en Venezuela.

Su función más reciente fue como embajadora de EE.UU. en Honduras. Habla español, turco y árabe, y es madre de dos hijos adultos, de acuerdo con su perfil público.

Dogu fue anteriormente asesora de Política Exterior del jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos y también ejerció en el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como subdirectora de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes, un grupo dedicado a la recuperación de ciudadanos estadounidenses secuestrados en el extranjero, dice la información oficial.

Entre 2015 fue embajadora en Nicaragua, donde tuvo a su cargo la relación bilateral “durante un período de violentos disturbios civiles” en el país, y en los años previos estuvo destinada en la Ciudad de México como jefa adjunta de Misión en la Embajada de Estados Unidos.

