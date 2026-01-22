Trump y Vance comienzan a reconocer “errores” de ICE

Análisis de Aaron Blake

El comandante general de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Greg Bovino, no pudo ser más inequívoco el martes al hablar de las operaciones, a menudo agresivas y controvertidas, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que encabeza en Minneapolis, Minnesota.

“Todo lo que hacemos todos los días es legal, ético, moral y está bien fundamentado en la ley”, dijo Bovino.

Sin embargo, el Gobierno de Donald Trump parece cada vez menos seguro de que las acciones de ICE estén libres de fallas.

Tras adoptar inicialmente una postura absolutista y sin disculpas luego de la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del ICE hace dos semanas, tanto el presidente Donald Trump como el vicepresidente J. D. Vance han moderado esa postura en los últimos días.

Frente a encuestas que muestran un claro giro de la opinión de los estadounidenses en contra de ICE, ambos han comenzado a reconocer repetidamente los “errores” que se han cometido o se cometerán. El jueves, Vance incluso prometió que el Gobierno tomará medidas disciplinarias contra los agentes que cometan esos errores, al menos cuando estén “justificados”.

No se trata de un giro completo. Vance ha argumentado de manera notable que los agentes del ICE han sido colocados en una situación difícil debido a la falta de apoyo de las fuerzas del orden locales, a las que responsabilizó directamente del “caos” en Minneapolis.

Aun así, cada vez parece más claro que algunos dentro del Gobierno han concluido que no pueden defender a ICE sin matices. Y ese es un cambio significativo.

Trump dio el pistolazo de salida el martes. Incluso la misma tarde en que Bovino habló, el presidente adoptó un tono diferente durante una larga rueda de prensa en la Casa Blanca.

Él mismo mencionó que ICE comete “errores”, en medio de un largo monólogo.

“Ya saben, a veces van a cometer errores”, dijo Trump. “ICE va a ser demasiado duro con alguien o, ya saben, están lidiando con personas duras, o a veces cometen errores. Puede suceder. Nos sentimos muy mal”.

Trump pasó rápidamente a hablar de la muerte de Good, calificándola de “horrible” y citando a su padre y mencionando que su padre era simpatizante de Trump.

El presidente no calificó directamente la muerte como un “error”, pero el tono fue considerablemente más suave que antes. Hace dos semanas, Trump había acusado sin pruebas a Good de intentar atropellar al agente de ICE, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó las acciones de Good como “terrorismo doméstico”.

Avanzando rápidamente hasta el jueves, Vance también hizo algunos comentarios significativos sobre los errores de ICE.

“Por supuesto que ha habido errores, porque siempre los hay en la aplicación de la ley”, dijo en Ohio, antes de viajar a Minnesota.

Pero el vicepresidente sugirió que los errores eran consecuencia del “caos” en Minneapolis.

Vance amplió sus declaraciones en una entrevista con Washington Examiner, en la que incluso se comprometió a sancionar a agentes de ICE cuando esté “justificado”.

“Se puede reconocer que a veces se cometen errores y, al mismo tiempo, reconocer que el 99 % de nuestros agentes del ICE están haciendo lo correcto”, afirmó.

Al ser presionado sobre castigar a agentes que actúen de forma inadecuada, respondió: “Si creemos que hay medidas disciplinarias justificadas, por supuesto que las vamos a tomar”.

Y en una aparición posterior en Minneapolis, Vance acusó a los medios de comunicación de mentir sobre ICE, pero también reconoció que hay “historias” y “videos” que “sugieren que estos tipos, o al menos algunas de las personas que trabajan para ellos, no están haciendo todo bien”.

“Pero muy a menudo, cuando se mira el contexto de lo que está ocurriendo, se entiende que estas personas están bajo una cantidad increíble de presión y de caos”, agregó.

La gran pregunta a partir de ahí es cuál es el umbral del Gobierno para considerar una medida disciplinaria “justificada”. Sus defensas anteriores de las controvertidas tácticas y acciones de ICE sugieren que sería bastante alto.

El Gobierno parece haber llevado a cabo solo una breve investigación sobre el agente de ICE que mató a Good, por ejemplo, a pesar de que la gran mayoría de los estadounidenses dicen que el tiroteo no estaba justificado, e incluso cuando el Departamento de Justicia ha investigado más activamente a Good y a su viuda. Varios fiscales federales han dimitido por este asunto.

(Vance afirmó el jueves que “estamos investigando el tiroteo de Renee Good”, aunque no quedó claro a qué se refería exactamente).

Aun así, los comentarios de Vance representaron una concesión retórica notable.

Fue el vicepresidente quien, hace solo un par de semanas, afirmaba que las fuerzas del orden federales como el ICE tienen “inmunidad absoluta” (lo cual no es cierto). Ahora habla de posibles sanciones por posibles errores. En cierto modo, esto no es más que una rendición ante la realidad política. Las cifras de ICE ya eran malas antes de los sucesos de Minneapolis, empeoraron tras el asesinato de Good y ahora son posiblemente aún peores.

Una encuesta de New York Times–Siena College publicada este jueves mostró que el 61% de los votantes registrados considera que las tácticas del ICE han ido “demasiado lejos”, en línea con el 61% de estadounidenses que opinó lo mismo en una encuesta de CBS News–YouGov la semana pasada.

Ese porcentaje en la encuesta de CBS ha aumentado del 53% en octubre al 56% en noviembre y al 61% la semana pasada.

Las dos nuevas encuestas muestran que alrededor de 7 de cada 10 independientes e incluso alrededor de 2 de cada 10 republicanos afirman que ICE ha ido demasiado lejos, junto con casi todos los demócratas.

Llega un momento en que no se puede maquillar demasiado la realidad política, y el Gobierno parece haber llegado tarde a esa conclusión.

Hasta ahora hay pocas señales de ello. De hecho, el Gobierno defiende actualmente la táctica, posiblemente ilegal, de ingresar a viviendas sin una orden judicial emitida por un juez y utilizando en su lugar una orden administrativa, algo que Vance defendió el jueves como legal según “nuestro mejor entendimiento de la ley”.

Pero, a veces, el primer paso es admitir que se tiene un problema (político).

