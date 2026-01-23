El Gobierno de Trump amplía la Política de la “Ciudad de México” sobre el aborto para prohibir fondos a ONG que promueven DEI

Por Alejandra Jaramillo y Jennifer Hansler, CNN

El vicepresidente J. D. Vance dijo este viernes que el Gobierno de Trump está ampliando la llamada Política de la Ciudad de México, para no solo prohibir el financiamiento del Gobierno de Estados Unidos a organizaciones que realizan y promueven abortos, sino también a aquellas que, según el Gobierno, promueven la diversidad, la equidad y la inclusión y la “ideología de género”.

El anuncio se realizó en la Marcha por la Vida en Washington, donde el vicepresidente buscó calmar los temores de los activistas contra el derecho al aborto de que el Gobierno de Trump no ha hecho lo suficiente sobre el tema.

“Vamos a empezar a bloquear a toda organización internacional que realice o promueva el aborto en el extranjero para que no reciba ni un dólar de dinero estadounidense”, dijo Vance. “Ahora estamos ampliando esta política para proteger la vida, combatir las políticas de DEI y las ideologías de género radicales que afectan a nuestros niños”.

El Gobierno de Trump ha hecho de la lucha contra las políticas y programas de DEI un eje de su agenda. El anuncio de esta semana representa una expansión significativa de la Política de la Ciudad de México, conocida por sus críticos como la “regla mordaza global”. Establecida bajo el presidente Ronald Reagan, la política ha sido revocada por gobiernos demócratas y restablecida por gobiernos republicanos.

De acuerdo con un funcionario del Gobierno, la política ampliada “se aplica no solo a ONG extranjeras, sino también a organizaciones internacionales y ONG estadounidenses”.

El funcionario indicó que la expansión “va más allá de los US$ 8.000 millones en salud global para abarcar más de US$ 30.000 millones en asistencia exterior”.

Las declaraciones de Vance —y un mensaje en video pregrabado del presidente Donald Trump en el que destacó sus nombramientos judiciales— llegan mientras el Gobierno enfrenta presión de sectores conservadores para hacer más por limitar el acceso al aborto con medicamentos. Esto incluye un plazo próximo para explicar su oposición a una demanda que busca poner fin a la disponibilidad de píldoras abortivas por correo.

“Debo abordar el elefante en la sala”, dijo Vance, aludiendo a esas preocupaciones. Señaló “el temor de algunos de ustedes de que no se ha avanzado lo suficiente, que no ha pasado lo suficiente en el ámbito político, que no vamos lo suficientemente rápido, que la política no ha respondido al llamado por la vida”.

“Quiero que sepan que los escucho y que entiendo que inevitablemente habrá debates dentro de este movimiento”, dijo Vance, antes de señalar lo que consideró logros a largo plazo.

Vance también aprovechó para destacar el crecimiento de su familia ante la multitud de la Marcha por la Vida.

“El año pasado, les dije que una de las cosas que más deseaba para Estados Unidos era más familias y más bebés”, aseguró. “Así que, para que conste, tienen un vicepresidente que predica con el ejemplo. Usha y yo anunciamos esta semana que esperamos nuestro cuarto hijo”.

