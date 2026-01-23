La Fiscalía española archiva investigación contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual; dice que carece de competencia

Por Pau Mosquera, CNN en Español

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió archivar las diligencias de investigación preprocesales que abrió contra el artista español Julio Iglesias, pocas semanas después de anunciar su apertura, le dijeron a CNN desde el propio Ministerio Público.

La decisión se produce después de que la Fiscalía tomó declaración por vía telemática a las dos denunciantes entre el 21 y el 22 de enero y consideró que no es competente para investigar los delitos por los que fue denunciado dado que no existen vínculos relevantes con España. Entre otros motivos, alega que las víctimas son extranjeras y no residen en este país, que el presunto autor tampoco se encuentra en el país y que los hechos pueden investigarse donde ocurrieron (República Dominicana y Bahamas).

Por tanto, la Fiscalía sugiere que los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes.

Iglesias fue denunciado a inicios de este mes por dos exempleadas suyas que alegan haber sido víctimas de hechos “que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual”, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores, según informa Women’s Link Worldwide, organización que ejerce la asistencia letrada de las denunciantes.

Las acciones denunciadas se habrían producido entre enero y octubre de 2021 mientras trabajaban en las propiedades de Iglesias en República Dominicana y Bahamas, e incluyen “distintas formas de violencia, sexual, psicológica, física y económica”, señala Women’s Link en un comunicado.

CNN contactó a Women’s Link Worldwide para obtener su reacción al archivo de la denuncia.

Por su parte, Iglesias negó las acusaciones y aseguró que todo se iba a aclarar.

