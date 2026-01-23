Mapa de alertas por tormentas invernales en EE.UU.: cuándo y qué estados amenaza por nevadas y hielo

Por CNN Español

Gran parte de EE.UU. se enfrenta a una tormenta invernal de gran alcance que, desde 23 al 26 de enero, amenaza con dejar fuertes nevadas y hielo peligroso en más de dos docenas de estados.

Las alertas se extienden desde las Llanuras y el Medio Oeste hasta el Noreste y Nueva Inglaterra, con los mayores riesgos de hielo concentrados en amplias zonas del sur, desde Texas hasta las Carolinas y Virginia. Millones de personas podrían verse afectadas por acumulaciones significativas de nieve, lluvias heladas y aguanieve, mientras varios estados ya han declarado la emergencia ante un sistema que podría cauar interrupciones generalizadas de viajes y servicios.

Más de la mitad de Estados Unidos se enfrenta a una de las tormentas invernales más extensas y amenazantes de los últimos años, que amenaza con traer una histórica dosis de nieve y hielo.

La prolongada tormenta comienza este viernes 23 y, para su fin el lunes 26, habría dejado caer al menos 30 centímetros de nieve e importantes cantidades de hielo a lo largo de su recorrido de 2.400 kilómetros desde Texas hasta el noreste.

Más de 160 millones de personas en más de dos docenas de estados están bajo alertas de tormenta invernal o tormenta de hielo, desde las Montañas Rocosas y las Llanuras del Sur, hasta Nueva Inglaterra.

Ese cambio ha afectado a una mayor parte del Medio Oeste y el Noreste con fuertes nevadas, al tiempo que sigue dejando hielo destructivo en una gran parte del Sur.

Durante el fin de semana, las gélidas temperaturas continuarán alimentando la expansión de la tormenta hacia el este y el noreste, que abarca más de dos docenas de estados desde las llanuras hasta el sur y el noreste.

Según el pronóstico actual, partes del sur, desde el norte y el este de Texas hasta los valles del bajo Mississippi y Tennessee, el norte de Georgia y partes de las Carolinas y Virginia, presentan el mayor riesgo de formación de hielo y cortes de electricidad significativos.

Se espera que la acumulación de nieve oscile entre 15 y 30 centímetros en zonas de más de una docena de estados, desde Oklahoma y Kansas, pasando por los valles del centro del Mississippi y Ohio, hasta el Atlántico medio y el noreste.

Oklahoma City y Tulsa, Oklahoma; Louisville, Kentucky; Washington; Nueva York; y Boston se encuentran en esta zona de nieve.

La ciudad de Nueva York y Filadelfia podrían ver su primera tormenta de nieve de 15 cm o más en casi cuatro años.

En al menos 10 estados están vigentes estados de emergencia (Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia) antes de la tormenta.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.