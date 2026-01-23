¿Qué pasó con el niño de 5 años Liam Conejo? Un pastor dice que ICE lo usó de carnada y autoridades defienden la detención

Por Holly Yan, CNN

Envuelto en su pequeño abrigo de cuadros y un gorro azul tejido de conejito, Liam Conejo Ramos, de 5 años, parece aterrorizado mientras desconocidos lo alejan de su hogar en Minnesota.

Un agente federal enmascarado camina detrás del niño, sosteniendo la manija de su mochila de Spiderman mientras Liam sube a una camioneta negra cubierta de nieve, y luego, a un avión con su padre hacia un centro de detención familiar en Texas.

Lo que llevó exactamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a llevarse a Liam y a su padre de la entrada de su casa en un suburbio de Minneapolis sigue siendo motivo de controversia.

Pero la difícil situación del niño, y su futuro incierto, generaron una nueva ola de indignación: Liam es ahora el cuarto niño de su distrito escolar en ser llevado por ICE en tan solo dos semanas, informaron las Escuelas Públicas de Columbia Heights.

Esto es lo que sabemos sobre la historia de Liam:

Liam y su familia son originarios de Ecuador y se presentaron ante los agentes fronterizos en Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo, dijo el abogado de la familia, Mark Prokosch.

“Ellos no son inmigrantes ilegales”, dijo Prokosch. “Estaban siguiendo todos los protocolos establecidos, tramitando su solicitud de asilo, acudiendo a sus audiencias judiciales, y no representaban ningún riesgo de seguridad ni de fuga, y nunca debieron haber sido detenidos”.

Pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) describió al padre de Liam, Adrian Alexander Conejo Arias, como un inmigrante indocumentado y objeto de la operación.

Liam estaba a pocos pasos de su casa, donde su madre se encontraba. El motivo por el que fue separado de su madre es un tema de debate.

Según el DHS, “El niño fue ABANDONADO por su padre, y la supuesta madre SE NEGÓ a hacerse cargo de su propio hijo”, publicó la agencia este viernes en X.

“Nuestros agentes encargados del cumplimiento de la ley cuidaron al niño, le compraron McDonald’s y le pusieron su música favorita para consolarlo”.

El DHS también dijo que los agentes “hicieron varios intentos para que la madre dentro de la casa se hiciera cargo de su hijo. Los funcionarios incluso le aseguraron que NO la detendrían. Ella se negó a aceptar la custodia del niño”.

Pero la madre de Liam, quien está embarazada y también tiene un hijo adolescente, estaba “aterrada” de los agentes fuera de su puerta, dijo el pastor Sergio Amezcua, quien ha estado ayudando a la madre desde que su esposo e hijo fueron llevados.

“Los agentes de ICE estaban tratando de usar al niño para que ella saliera de su casa, pero los vecinos… le aconsejaron que no lo hiciera”, temiendo que fuera detenida, dijo Amezcua.

ICE refutó esa afirmación, diciendo que la agencia nunca ha “usado a un niño como carnada”.

“Mis agentes hicieron todo lo posible para reunirlo con su familia”, dijo Marcos Charles, director ejecutivo asociado de Operaciones de Ejecución y Deportación de ICE.

Los agentes se llevaron al niño con ellos después de que su padre dijera a los funcionarios que quería que Liam se quedara con él, según el DHS.

Una de las testigos que pasaba en su auto y vio a los agentes llevarse a Liam fue Mary Granlund, presidenta de la junta escolar de las Escuelas Públicas de Columbia Heights..

Describió un alboroto en la escena, con transeúntes diciendo a los agentes: “¿Qué están haciendo? ¡No se lleven al niño!”

Una persona suplicó: “Aquí hay personas que pueden hacerse cargo de él”, dijo Granlund. “Había otro adulto que vivía en la casa que estaba diciendo: ‘Yo me haré cargo del niño. Yo me haré cargo del niño’”.

Cuando alguien reconoció a la presidenta de la junta escolar, Granlund dijo, gritó: “¡La escuela está aquí! Ellos pueden hacerse cargo del niño. No tienen que llevárselo”.

La madre de Liam miró por la ventana, dijo Granlund, pero el padre de Liam gritaba: “¡Por favor, no abras la puerta! ¡No abras la puerta!”

Liam, un estudiante del programa “PreK 4” de la escuela primaria Valley View, no es el único menor de su distrito escolar que ha sido llevado por agentes federales. Otros tres estudiantes también han sido detenidos por ICE, dijeron autoridades escolares.

También el martes, una estudiante de 17 años del bachillerato Columbia Heights fue detenida por agentes armados y enmascarados cuando se dirigía a la escuela, informaron las Escuelas Públicas de Columbia Heights.

“No había padres presentes”, dijo el distrito escolar. “La estudiante fue sacada de su auto y se la llevaron”.

La semana pasada, agentes de ICE entraron al apartamento de otra estudiante de bachillerato de 17 años y su madre. Ambas fueron detenidas, indicó el distrito.

Y una estudiante de cuarto grado fue llevada por agentes de ICE cuando iba a la escuela con su madre hace dos semanas. La niña de 10 años sigue en un centro de detención en Texas, dijo el distrito escolar el miércoles.

CNN ha solicitado detalles al DHS sobre estos casos.

Durante una visita a Minneapolis el jueves, el vicepresidente J. D. Vance dijo que entendía la preocupación inicial por la historia de Liam y dio detalles ligeramente diferentes de lo ocurrido.

“Soy padre de un niño de 5 años, en realidad, un niño pequeño de 5 años, y pienso: ‘Dios mío, esto es terrible. ¿Cómo arrestamos a un niño de cinco años?’”, dijo Vance en una conferencia de prensa.

“Bueno, investigo un poco más y descubro que el niño de 5 años no fue arrestado, que su papá era un extranjero indocumentado. Y cuando fueron a arrestar a su padre, el padre huyó”, afirmó.

“Así que la historia es que ICE detuvo a un niño de 5 años. Bueno, ¿qué se supone que deben hacer? ¿Se supone que deben dejar que un niño de 5 años muera de frío? ¿Acaso no deben arrestar a un indocumentado en Estados Unidos?”

Según Prokosch, el padre de Liam no parece tener antecedentes penales en Minnesota.

CNN tampoco pudo encontrar ningún antecedente.

El Gobierno de Trump ha dicho repetidamente que está enfocando sus redadas de inmigración en “criminales violentos” y “lo peor de lo peor”. Pero el DHS no ha dicho si el padre de Liam ha sido acusado de algún delito violento.

Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa este viernes, un funcionario de ICE dijo que no podía proporcionar información sobre el posible historial criminal del padre.

“Tendré que regresar con ustedes con cualquier detalle sobre su historial criminal”, dijo Charles. “Pero estaba en Estados Unidos ilegalmente, y creo que tenía orden de deportación”.

En los últimos meses, los agentes federales han estado utilizando órdenes judiciales controvertidas, llamadas órdenes administrativas para arrestar a inmigrantes.

Las órdenes administrativas requieren menos pruebas que las órdenes judiciales. Son firmadas por funcionarios autorizados de ICE, no por jueces, y se usan para arrestar a personas que tienen una orden final de deportación pero que podrían no tener antecedentes criminales.

Liam y su padre fueron llevados al otro lado del país, al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley. Una instalación de ICE para familias, dijo Prokosch.

Cientos de familias han estado detenidas en Dilley, incluidos niños desde bebés hasta adolescentes. Aunque la instalación incluye servicios para niños (como un gimnasio, una biblioteca y salones de clase) algunos han reportado malas condiciones y preocupación por las consecuencias de que los niños sean desarraigados y retenidos en un centro de detención sin haber hecho nada malo.

