Hallan con vida a Nicole Pardo, la influencer que estaba desaparecida en Sinaloa, México

Nicole Pardo, una joven mexico-estadounidense creadora de contenido que estaba desaparecida desde el 20 de enero en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, fue localizada con vida, informó este sábado la Fiscalía General de Sinaloa.

“#FiscalíaSinaloa agradece la colaboración ciudadana, NICOLE PARDO MOLINA, ya fue localizada”, escribió la Fiscalía en una publicación en Instagram junto a la ficha de búsqueda de la joven, que es conocida en redes sociales como La Nicholette.

CNN contactó a la Fiscalía de Sinaloa y desde allí confirmaron que Pardo fue localizada con vida y se encuentra bien de salud.

CNN intenta obtener más información sobre el caso.

La Fiscalía de Sinaloa difundió esta semana una ficha de búsqueda en la que se indicaba que Pardo fue vista por última vez el 20 de enero en el fraccionamiento Isla Musalá, en Culiacán, la capital de Sinaloa, que desde septiembre de 2024 ha visto un aumento en los niveles de violencia por lo que autoridades describen como enfrentamientos entre grupos criminales.

Las autoridades habían activado un operativo de búsqueda en la ciudad, donde autoridades estatales y federales intentaban dar con su paradero.

El caso cobró notoriedad pública después de que en redes sociales circulara un video supuestamente grabado por la cámara de seguridad del vehículo de la joven —una camioneta Tesla Cybertruck color lila—, donde se aprecia el momento en el que varios hombres armados la interceptan y la fuerzan a subir a otro automóvil.

CNN intenta verificar la autenticidad del video y saber si forma parte de las investigaciones del caso.

Pardo tiene 20 años, dice que divide su tiempo entre Sinaloa y Phoenix, Arizona, y tiene una presencia destacada en redes sociales, donde suma más de 180.000 seguidores en Instagram y más de 145.000 en TikTok. También tiene un canal de YouTube y una cuenta en la plataforma OnlyFans.

