El congresista de Florida Maxwell Frost fue agredido en un evento del Festival de Cine de Sundance, según la Policía

Por Aleena Fayaz, CNN

La Policía de Utah arrestó a un hombre que supuestamente gritó que el representante Maxwell Frost sería deportado antes de golpearlo en la cara en un evento del Festival de Cine de Sundance, dijo el demócrata de Florida.

El Departamento de Policía de Park City informó que el sospechoso, Christian Young, ingresó al evento privado tras haber sido rechazado previamente y agredió al congresista y a una mujer que asistían al evento. El departamento indicó que Young fue arrestado y encarcelado por robo con agravantes y agresión simple.

“Anoche, un hombre me agredió en el Festival de Sundance. Me dijo que Trump me iba a deportar antes de golpearme en la cara”, publicó Frost en X el sábado por la noche, al responder a un artículo de Variety que describía el incidente. “Se le oyó gritar comentarios racistas mientras huía ebrio. El individuo fue arrestado y estoy bien”.

Frost, de 29 años, expresó su gratitud hacia la seguridad del lugar y la policía local en Park City por su ayuda.

CNN se comunicó con la Policía del Capitolio de EE.UU. y la oficina de Frost para solicitar comentarios.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, condenó el incidente y pidió que el sospechoso sea procesado.

“El odio y la violencia política no tienen cabida en nuestro país, y toda la familia del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes apoya a Maxwell”, publicó Jeffries el sábado en X.

Frost hizo historia como al ser el primer miembro de la Generación Z en ser elegido para el Congreso en 2022. Desde entonces, se ha expresado abiertamente sobre una serie de temas, incluidos el derecho al voto y la prevención de la violencia armada.

Los recientes actos de violencia política han reavivado la antigua pregunta de cómo proteger mejor a los miembros del Congreso y a sus familias. En junio pasado, la representante estatal de Minnesota Melissa Hortman y su esposo, Mark, fueron baleados mortalmente en su casa. En septiembre, el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado en un evento en la Universidad del Valle de Utah.

El Sargento de Armas de la Cámara anunció en una carta de diciembre que cada miembro recibiría US$ 20.000 al mes para seguridad y protección personal, luego de la exitosa implementación de un programa piloto lanzado el verano pasado.

Sundance, el popular festival de cine independiente, se celebra en Utah desde hace más de 40 años. El próximo año se trasladará a Boulder, Colorado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.