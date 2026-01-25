Trump afirma que se usó un arma secreta para ayudar a capturar a Maduro

Por Kaanita Iyer y Jim Sciutto, CNN

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos utilizó un arma a la que se refirió como un “discombobulator” para capturar este mes al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero un alto funcionario estadounidense dijo que probablemente está confundiendo distintas herramientas usadas por el Ejército de EE.UU.

“El ‘discombobulator’, no tengo permitido hablar de eso”, dijo Trump al New York Post en una entrevista publicada el sábado, aunque añadió que hizo que “el equipo [enemigo] dejara de funcionar” durante la captura.

El presidente podría estar combinando varias capacidades en una sola arma que no existe, dijo un alto funcionario estadounidense a CNN. Las fuerzas de EE.UU. sí utilizaron herramientas cibernéticas para desactivar los sistemas de alerta temprana y otras defensas venezolanas durante la operación, y también emplearon sistemas acústicos existentes para desorientar al personal en tierra.

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. también cuentan desde hace años con un arma de rayo de calor, llamada Sistema de Negación Activa (Active Denial System, ADS), que utiliza energía dirigida y pulsada. Se desconoce si esta también fue utilizada.

CNN informó previamente que el ADS, según el ejército de EE.UU., es un arma no letal que dispara un rayo invisible de ondas electromagnéticas que puede alcanzar poco más de medio kilómetro. Penetra la piel humana y crea una sensación de calor que hace que las personas se alejen del rayo.

Pocos días después de la captura de Maduro, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, volvió a publicar comentarios supuestamente de un guardia de seguridad venezolano que afirmó que Estados Unidos “lanzó algo” durante la operación que “era como una onda sonora muy intensa”.

“De repente sentí como si mi cabeza estuviera explotando desde adentro”, agregó el guardia de seguridad. “Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, incapaces de movernos”.

Ese testimonio no ha sido verificado por CNN.

Según el análisis de CNN sobre la operación del 3 de enero, la misión estadounidense comenzó con una serie de ataques contra objetivos en todo el país, que inutilizaron radares, comunicaciones e infraestructura de defensa aérea, y despejaron el camino para helicópteros estadounidenses.

Más de 150 aeronaves —incluidos bombarderos, cazas y plataformas de inteligencia y vigilancia— despegaron desde 20 bases en tierra y en el mar, según el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU.

Según un experto, es probable que Estados Unidos también haya utilizado drones de ataque de una sola vía para los ataques en la ciudad costera de Higuerote, donde hay sistemas de defensa aérea venezolanos.

Videos del momento en que las fuerzas estadounidenses aterrizaron dentro del complejo militar de Fuerte Tiuna muestran ráfagas sostenidas de disparos, cuyo sonido —según expertos militares— es consistente con helicópteros de ataque estadounidenses MH-60 Black Hawk de acción directa, disparando cañones automáticos de 30 milímetros.

La ubicación exacta dentro de Fuerte Tiuna donde Maduro fue capturado, así como los detalles de lo ocurrido cuando las fuerzas estadounidenses ingresaron al complejo, no han sido revelados por completo.

Natasha Bertrand, de CNN, contribuyó a este reporte