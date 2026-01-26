Cancillería de Ecuador dice que da seguimiento al caso de Liam Conejo y que su familia “ha pedido que no intervengamos”

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dijo este lunes que el Gobierno está pendiente del caso del niño ecuatoriano de cinco años Liam Conejo, quien fue detenido la semana pasada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, junto a su padre Adrián Conejo. Tanto el niño como su padre fueron trasladados a un centro de procesamiento de inmigración en Texas.

Según Sommerfeld, el padre del menor y su abogado han rechazado la intervención del Estado ecuatoriano.

“Lo que da prioridad el padre es su trámite de asilo y está con un abogado. El abogado nos ha pedido que no intervengamos, la familia nos ha cancelado las reuniones y a pesar de ello el Ecuador está en contacto con las autoridades estadounidenses”, dijo la canciller.

CNN consultó a Luis Conejo, tío de Liam y hermano de Adrián, para conocer si se ha rechazado la ayuda del Estado ecuatoriano y está a la espera de una respuesta. CNN también envió una consulta por correo a Mark Prokosch, abogado de la familia, pero aún no ha recibido una respuesta.

La Cancillería ecuatoriana informó el fin de semana sobre otros casos de ecuatorianos que han sido detenidos por ICE en Minneapolis. Uno de ellos involucró a una niña de dos años que fue detenida junto a su padre y que posteriormente fue entregada a su madre. También informó sobre la detención de una madre y su hijo.

“Se han dado estos casos de ecuatorianos en situación de vulnerabilidad que llaman mucho la atención. Estamos en contacto permanente con nuestros cónsules y las autoridades locales en Estados Unidos (…) Cada caso es particular, ninguno se parece al otro”, indicó Sommerfeld.

El Gobierno ecuatoriano sostiene que, junto a su red consular en el extranjero, mantiene seguimiento y apoyo a la situación de los ecuatorianos que enfrentan procesos de inmigración.

CNN habló en exclusiva el viernes con el tío de Liam, quien insistió en que su hermano no huyó ni abandonó al menor durante el operativo de detención de ICE y enfatizó que sus familiares “no son criminales”.

“Es muy doloroso y triste lo que están diciendo. Mi hermano no huyó, no huyó, se quedó con su hijo (…) Mi hermano no va a correr y dejar a su niño. Es algo absurdo”, insistió.

Luis Conejo dijo a CNN, mientras mostraba un video de la detención de su hermano y sobrino, que cree identificar la voz de su hermano Adrián pidiendo a su esposa que no abra la puerta a los agentes para evitar más detenciones dentro de la casa.

“Si yo grito lo mismo, le aseguro que se escucharía igual. Nuestra voz se reconoce y se parece”, comentó Conejo.

La madre de Liam, Ericka Ramos, está embarazada y tiene otro hijo de 12 años. Su familia sostiene que están esperando con angustia una actualización del caso para que Liam pueda regresar a los brazos de su madre.

Agregó que su hermano estaba intentando hacer las cosas legalmente, que trabajaba en tareas de la construcción y que en febrero tenía prevista una audiencia ante una corte de inmigración. “Donde trabajaba le apoyaban mucho, él es un muy buen trabajador”, afirmó.

Según estimaciones consulares, solo en Minnesota viven alrededor de 17.000 ecuatorianos.

