Celebridades como Pedro Pascal y Billie Eilish condenan la tragedia en Minneapolis en medio del despliegue de ICE

El silencio que en gran medida ha cubierto Hollywood desde que el Gobierno de Trump desplegó a miles de agentes federales en Minneapolis pareció quebrarse este fin de semana tras la muerte del enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti.

Entre las voces más contundentes se encuentran el actor Pedro Pascal, protagonista de “The Last of Us”, y la cantante Billie Eilish. Ambas estrellas, conocidas por su activismo y defensa de valores sociales, lideraron la condena pública ante la creciente violencia en la ciudad y la presencia masiva de fuerzas federales.

Pascal compartió múltiples publicaciones en su Instagram la noche del domingo, llamando la atención sobre los asesinatos tanto de Pretti como de Renee Good, quien fue mortalmente baleada por un agente federal en Minneapolis el 7 de enero.

Una de las publicaciones de Pascal incluía dibujos de Pretti y Good con las palabras “Pretti Good razón para una huelga nacional” (un juego de palabras con los apellidos de las víctimas y la traducción del inglés “pretty good”, “buen motivo”) junto con fragmentos de un editorial del New York Times titulado “Dos personas están muertas. Los estadounidenses merecen saber la verdad”.

La actriz Jamie Lee Curtis compartió la misma imagen en Instagram. El actor Edward Norton, hablando con el Los Angeles Times en el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah, también pidió una huelga general.

Escribiendo en Instagram, Pascal dijo: “La verdad es una línea de demarcación entre un Gobierno democrático y un régimen autoritario. El Sr. Pretti y Renee Good están muertos. El pueblo estadounidense merece saber qué sucedió”. También etiquetó al New York Times.

En Instagram, Eilish publicó varias veces en sus historias, incluyendo una en la que llamaba a Pretti “un verdadero héroe americano”. Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, fue baleado repetidamente después de ser derribado por agentes federales en un enfrentamiento que fue captado en video.

Eilish señaló el abrumador silencio de muchas luminarias culturales de Estados Unidos, publicando una selfie con las palabras: “oigan, compañeros celebridades ¿van a hablar?”

Para la mañana del lunes, la cantante Katy Perry instaba a sus seguidores en Instagram a escribir a sus senadores.

La oleada comenzó lentamente durante el fin de semana, cuando Natalie Portman y Olivia Wilde aparecieron en Sundance usando pines que decían “ICE Out” (Fuera ICE), que también llevaron varios actores en los Globos de Oro a principios de este mes.

“No podría estar más orgullosa de ser estadounidense ahora mismo, por la forma en que están actuando los estadounidenses. Y no podría estar más triste de ser estadounidense en este momento por la forma en que se está comportando el Gobierno”, dijo Portman, cuya película “The Gallerist” se estrena en el festival, a Deadline.

Hablando en la alfombra roja de Sundance, Wilde dijo a Associated Press que estaba “horrorizada” por las muertes a manos de agentes federales y que creía que muchos estadounidenses también lo estaban.

“Creo que es indignante”, dijo Wilde, en Sundance para promocionar “The Invite”, en la que protagoniza y dirige.

“Es realmente difícil estar aquí celebrando algo tan alegre, tan bello y positivo cuando sabemos lo que está ocurriendo en las calles. Los estadounidenses están en las calles marchando y exigiendo justicia y estamos con ellos”.

En otros lugares, los actores Mark Ruffalo y Glenn Close, conocidos por alzar la voz, también condenaron la violencia de los agentes federales.

“Alex Pretti es un héroe”, escribió Ruffalo en Bluesky, compartiendo nuevamente una publicación sobre que Pretti era enfermero en la Administración de Veteranos y dueño de un perro.

Antes de eso, también compartió un enlace al video de Pretti siendo baleado, escribiendo: “Asesinato a sangre fría en las calles de EE.UU. por una pandilla militar de ocupación, creando caos. Hemos luchado guerras en otros países por menos que esto”.

En Instagram, Close leyó unas declaraciones preparadas, diciendo que aunque ha estado principalmente fuera del país desde septiembre, ha “visto, junto con el resto del mundo, cómo nuestra democracia está siendo sistemáticamente destripada y desgarrada”.

“Estoy indignada y horrorizada por lo que está sucediendo bajo el régimen de Trump: la crueldad, la inhumanidad y la arrogancia”, dijo ella. “La voraz corrupción, la cobardía, la nauseabunda hipocresía, la descarada manipulación de los hechos, y ahora el asesinato a sangre fría de ciudadanos estadounidenses”.

Close concluyó sus comentarios diciendo que creía que “el gran cuerpo político estadounidense se está agitándose, despertando y asimilando lo que está ocurriendo”.

“Y, recuerden mis palabras, habrá un precio que pagar,” concluyó.

