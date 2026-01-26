Delcy Rodríguez insiste en que Venezuela no se subordina a EE.UU.: “No tenemos miedo a relaciones de respeto”

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, insistió este lunes en que el país sudamericano no se subordina a Estados Unidos, con el argumento de que no obedece a factores externos y no tiene miedo a “relaciones de respeto” con la nación gobernada por Donald Trump.

“No tenemos otro factor externo a quien obedecer y las amenazas personales que recibo quiero que sepan que ya tuve conciencia de las mismas cuando me juramenté como presidenta encargada”, dijo Rodríguez esta noche durante un encuentro para hablar de la nueva legislación en materia de hidrocarburos que discute la Asamblea Nacional.

“No tenemos miedo. Tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad intencional, del respeto humano mínimo en relaciones interpersonales, y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela”, agregó.

Las declaraciones ocurren un día después de que, en un acto con trabajadores el domingo, Rodríguez dijera que “ya basta de las órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela”.

También se dan a tres semanas de que Rodríguez asumiera como presidenta encargada luego del operativo militar del 3 de enero en el que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Estados Unidos acusa a ambos políticos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, cargos que ambos rechazan.

Desde que tomó las riendas del Gobierno, Rodríguez ha criticado la captura de Maduro y la primera dama, así como insistido en que ni Estados Unidos ni otro país rigen en Venezuela. Sin embargo, al mismo tiempo, ha dicho que su país está abierto a tener relaciones de cooperación con EE.UU. siempre que haya respeto.

CNN contactó a la Casa Blanca y al Departamento de Estado de Estados Unidos para pedir comentarios sobre las más recientes declaraciones de Rodríguez y está en espera de respuesta.

Del lado de Estados Unidos, Trump dijo la semana pasada que Rodríguez ha mostrado hasta ahora “un liderazgo muy fuerte”. Antes, tras la captura de Maduro y cuando Rodríguez se perfilaba para asumir como presidenta encargada, Trump señaló que su Gobierno había estado en comunicación con ella.

Al mismo tiempo, Trump ha mantenido conversaciones con la líder opositora María Corina Machado y se reunió con ella en la Casa Blanca, aunque considera que la oposición, por ahora, no cuenta con el respaldo suficiente para gobernar Venezuela.

