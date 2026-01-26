Israel recupera los restos del último rehén en Gaza

Por Tal Shalev, CNN

Las fuerzas israelíes anunciaron el lunes que habían recuperado los restos del último rehén fallecido en Gaza cuyo cuerpo seguía en el enclave, lo que marca la primera vez desde 2014 que no hay rehenes israelíes en ese territorio.

Ran Gvili, un agente de policía israelí que murió el 7 de octubre de 2023 y cuyos restos fueron llevados a Gaza, era el último de los rehenes secuestrados en esa fecha cuyos restos aún se encontraban en Gaza.

“Tras un proceso de identificación llevado a cabo por el Centro Nacional de Medicina Forense, junto con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, las autoridades notificaron a su familia que sus restos habían sido identificados y que serían entregados para su sepultura”, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado.

Israel había condicionado la apertura total del cruce de Rafah y el avance a la segunda fase del plan de paz para Gaza a la recuperación y el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos.

En respuesta a la noticia, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el regreso de Gvili representa un “logro extraordinario para el Estado de Israel”.

“Prometimos traer a todos a casa, y los hemos traído a todos, hasta el último. Rani es un héroe, fue el primero en entrar y el último en salir, y ahora está de camino a casa”, declaró Netanyahu a los periodistas en la Knesset.

El Foro de Rehenes y Familias de Desaparecidos, que organizó manifestaciones en Tel Aviv y otras ciudades de Israel para exigir la liberación de los rehenes, describió a Gvili como un “verdadero amigo, querido por todos”.

“Ran sentía un gran orgullo de ser policía y de vestir el uniforme azul”, declaró el foro en un comunicado.

“A Ran, que tenía 24 años al momento de su muerte, le sobreviven sus padres, Talik e Itzik, su hermano Omri, su hermana Shira y una extensa familia”.

Como parte del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre, Hamas acordó liberar a los 251 rehenes restantes, vivos y fallecidos, que secuestró el 7 de octubre de 2023.

Los últimos 20 rehenes vivos fueron liberados a mediados de octubre.

Hamas declaró que el regreso de Gvili demuestra el “compromiso total” del grupo con la primera fase del acuerdo de alto el fuego.

A cambio, Israel debe “completar la implementación de todos los términos del acuerdo de alto el fuego en su totalidad, sin ninguna reducción ni demora”, afirmó Hamas.

El domingo por la noche, la oficina de Netanyahu informó en un comunicado que el cruce de Rafah se abriría tras la conclusión de la búsqueda de los restos de Gvili. Sin embargo, la apertura sería solo para peatones, no para mercancías comerciales ni ayuda humanitaria. El cruce estaría “sujeto a un mecanismo de inspección israelí completo”, según el comunicado.

Se desconoce cuándo se abrirá el cruce.

Un funcionario israelí declaró a CNN que el cruce de Rafah será operado por funcionarios de la Unión Europea y fuerzas palestinas, con la supervisión del servicio de seguridad israelí Shin Bet. “Está claro que no se permitirá la entrada a todos los que quieran cruzar”, afirmó el funcionario.

