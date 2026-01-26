Las 5 cosas que debes saber este 26 de enero: Alex Pretti, tormenta invernal en EE.UU., excarcelaciones en Venezuela y más

Por CNN en Español, ,

Vuelos cancelados, apagones y temperaturas récord en Estados Unidos por la tormenta invernal. Delcy Rodríguez dice que ya tuvo “suficiente” de las órdenes de Washington. La deportación de la colombiana Zharik Daniela Buitrago Ortiz. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Continúa la controversia tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis. Sobre el tiroteo —el tercero de agentes federales en la ciudad en menos de un mes— existen versiones opuestas: el Gobierno de Donald Trump sostiene que los agentes actuaron en defensa propia, mientras que un análisis de videos y declaraciones sugiere que un agente le había quitado el arma a Pretti antes de disparar. Investigación de CNN.

La enorme tormenta invernal que afecta vastas áreas de Estados Unidos ha obligado a la cancelación de más de 17.000 vuelos, una cantidad extraordinaria, y el domingo fue el peor día de cancelaciones desde la pandemia de covid-19. Se espera que las duras condiciones de frío permanezcan durante la semana. Sigue aquí las actualizaciones de la información minuto a minuto.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el domingo que ya tuvo “suficiente” de las órdenes de Washington, mientras trabaja para unir al país tras la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos deportó a Zharik Daniela Buitrago Ortiz, una mujer colombiana de 21 años con ocho meses de embarazo que había llegado al país en noviembre del año pasado para solicitar asilo junto con otros miembros de su familia. Se presentó en la frontera en Texas en noviembre junto a su mamá y sus hermanos para solicitar asilo “porque le habían matado a su padre en Colombia”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destacó los avances logrados por los negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses en la capital de Emiratos Árabes Unidos, aunque el camino hacia la paz sigue siendo incierto: el diálogo diplomático se produjo mientras Rusia lanzaba su mayor ataque aéreo nocturno contra Ucrania en lo que va del año.

¿De dónde son las raíces latinas de Christian González, jugador de los Patriots de Nueva Inglaterra?

A. Colombia

B. Venezuela

C. Perú

D. Ecuador

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

¡Super Bowl LX confirmado! Los Seahawks de Seattle enfrentarán a los Patriots de Nueva Inglaterra

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, ubicado en el área de la bahía de San Francisco, en California.

La muerte de una adolescente en una isla inhóspita ha puesto el foco en sus salvajes habitantes

Era temprano cuando Piper James, de 19 años, caminó hacia el océano Pacífico para nadar en una isla cuyo nombre en el idioma local significa “paraíso”. Dos horas después fue encontrada muerta.

El escalador Alex Honnold, especialista en escalada libre, coronó el Taipei 101

El estadounidense logró subir el rascacielos Taipei 101, sin cuerdas ni red de seguridad, en un evento transmitido en vivo.

350 personas

Un ferry con más de 350 personas a bordo se hundió el lunes cerca de una isla en el sur de Filipinas. Las autoridades han informado del rescate de más de 300 personas, y han recuperado algunos cuerpos tras el incidente.

“Estaban llenos de vida y alegría, querían ayudar a sus padres, así que salieron a recoger leña para cocinar y para calentar a la familia en este duro invierno”

—Lo dijo Salman Al Zawaraa, tío de dos primos de 14 y 13 años de edad que murieron por un ataque de Israel mientras recolectaban madera en Gaza.

Bolas de nieve vuelan en el Monumento a Washington tras tormenta invernal

A pesar de que los organizadores cancelaron la tradicional pelea de bolas de nieve anual, la gente siguió acudiendo al Monumento a Washington para disfrutar de la nieve.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Colombia. Christian González habló de la conexión con la tierra de su padre y sus raíces latinas incluso en el Draft 2023, cuando fue tomado por los Patriots en la primera ronda.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.