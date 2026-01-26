Lo que dijeron los funcionarios de Trump sobre Alex Pretti, y lo que realmente muestran las pruebas

Por Daniel Dale, CNN

Los altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump han respondido a la muerte de Alex Pretti a manos de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis el sábado con una avalancha de afirmaciones que están contradichas por videos o no cuentan con pruebas presentadas hasta ahora.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que Pretti “atacó” a los agentes, una afirmación repetida por el director del FBI, Kash Patel, pero ningún video disponible hasta la tarde del domingo muestra a Pretti cometiendo un ataque.

Noem dijo que Pretti estaba “blandiendo” un arma, pero ningún video disponible muestra a Pretti siquiera sosteniendo un arma en la mano en la escena; un agente federal parece haberle quitado un arma oculta de la cintura momentos antes de que le dispararan.

El subsecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, se refirió a Pretti como “un asesino” que “intentó asesinar a agentes federales”, el vicepresidente J. D. Vance compartió esta afirmación, y el comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino (y el Departamento de Seguridad Nacional en una publicación en redes sociales) dijeron que “parece que” Pretti “quería causar el mayor daño posible y masacrar a las fuerzas del orden”. Pero nadie ha presentado pruebas de que Pretti intentara matar a alguien, y mucho menos perpetrar una masacre.

Patel sugirió que Pretti violó la ley al portar un arma oculta en una protesta, pero el jefe de policía de Minneapolis dijo que Pretti tenía permiso para portar el arma y podía tenerla consigo mientras protestaba en un lugar público.

Los padres de Pretti emitieron un comunicado el sábado diciendo: “Las mentiras repugnantes que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprobables y repugnantes”. Y en entrevistas televisivas el domingo, la administración evitó repetir algunas de sus acusaciones más incendiarias del sábado sobre Pretti, quien era enfermero registrado en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Asuntos de Veteranos.

Aquí un análisis de cómo la retórica cambiante del equipo de Trump se compara con lo que se sabe sobre Pretti y las circunstancias de su muerte.

La administración dijo que Pretti “atacó” a los agentes. Pero los videos no muestran a Pretti cometiendo ningún ataque

Noem dijo a los periodistas el sábado: “Esta persona impidió a los agentes del orden y los atacó”, repitiendo la frase “los atacó” momentos después para enfatizar. Cuando a Patel se le preguntó sobre el tiroteo en una entrevista el domingo en Fox News, respondió: “No puedes atacar a los agentes del orden en este país sin consecuencias”.

Ningún video del incidente disponible hasta la tarde del domingo mostró a Pretti atacando a los agentes.

Diversos videos lo muestran dirigiendo el tráfico en el lugar de una operación de control migratorio, gritando a un agente federal que interactuaba con otros transeúntes para que “no los empuje al tráfico”, sosteniendo un teléfono celular aparentemente grabando a los agentes, y poniéndose delante de un agente para intervenir cuando este empujó a una mujer al suelo; Pretti parece hacer contacto momentáneo con el agente con su brazo derecho y mano izquierda.

El agente entonces le roció con un irritante químico y lo tiró al suelo; otros agentes se unieron al enfrentamiento mientras Pretti parecía resistirse, y un agente parece golpearlo repetidamente mientras estaba en el suelo.

En una entrevista el domingo con Dana Bash de CNN, Bovino dijo que Pretti “agredió a agentes federales”. Pero cuando Bash le pidió a Bovino que explicara en qué momento del video se veía a Pretti cometiendo tal agresión, Bovino no dio detalles.

Noem usó un lenguaje notablemente más suave en una entrevista en Fox News el domingo por la mañana que el sábado. Esta vez, en lugar de decir que Pretti “atacó” a las fuerzas del orden, dijo que Pretti estaba “poniendo las manos sobre los agentes”.

Los videos contradicen la sugerencia de Noem el sábado de que Pretti estaba “blandiendo” un arma y otros funcionarios no repitieron esa afirmación el domingo

Noem dijo el sábado que Pretti “tenía un arma encima, y múltiples —decenas— de cartuchos de munición; con la intención de causar daño a estos agentes, llegando, blandiendo así”.

Dejando de lado temporalmente la afirmación sobre la supuesta intención de Pretti de causar daño, que abordaremos más adelante, la afirmación de Noem de que Pretti estaba “blandiendo” un arma es contradicha por los videos del incidente. En ningún momento de las grabaciones disponibles Pretti sostiene un arma en la mano, mucho menos la agita o intenta intimidar a alguien con ella.

“No tengo ninguna evidencia que sugiera que el arma fue blandida”, dijo el jefe de Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, en una entrevista el domingo en CBS.

Videos tomados de Pretti caminando antes del tiroteo lo muestran con un teléfono en una mano y nada en la otra. Imágenes posteriores parecen mostrar a un agente federal retirando un arma de la zona de la cintura de Pretti cuando él ya estaba en el suelo, momentos antes de que le dispararan.

Es notable que los funcionarios de la administración no repitieron ni defendieron la afirmación de Noem sobre el “blandimiento” en entrevistas el domingo por la mañana.

Cuando a Patel se le preguntó en Fox cómo supuestamente Pretti usó el arma para amenazar a la Patrulla Fronteriza, dado que solo sostenía un teléfono, Patel no explicó y dijo que dejaría el tema a “DHS y los fiscales, porque ellos son los que investigan el caso”. Consultado en NBC sobre si Pretti blandió un arma en algún momento, el vicesecretario de Justicia Todd Blanche también evitó hacer un comentario firme, diciendo que “obviamente hay una investigación en curso”.

La administración no ha presentado pruebas de sus afirmaciones de que Pretti era “un asesino” o planeaba “masacrar” a los agentes

Altos funcionarios de la administración intentaron el sábado retratar a Pretti como un presunto asesino en masa.

En una publicación el sábado en la red social X, Miller se refirió a Pretti como “un asesino” que “intentó asesinar a agentes federales”. El comentario de Miller —en respuesta a un senador demócrata que pidió que ICE se retire de Minneapolis y que el Congreso se niegue a financiar a ICE en su forma actual— fue compartido por Vance.

Bovino declaró a los periodistas: “Esto parece una situación en la que una persona quería causar el mayor daño posible y masacrar a las fuerzas del orden”; el Departamento de Seguridad Nacional usó el mismo lenguaje en una publicación en X. De manera similar, Noem dijo a los periodistas: “Esto parece una situación en la que una persona llegó a la escena para infligir el mayor daño posible a las personas y matar a los agentes del orden”.

Pero nadie ha presentado pruebas de que Pretti intentara asesinar a alguien o cometer un homicidio, y mucho menos una masacre. El padre de Pretti dijo a Associated Press que su hijo había estado participando en protestas contra las acciones migratorias de la administración desde que otra manifestante de Minneapolis, Renee Good, fue abatida por un agente de ICE a principios de enero.

En las entrevistas del domingo, ninguno de los funcionarios —Noem, Patel, Blanche o Bovino— repitió las afirmaciones del sábado sobre la supuesta intención de Pretti de asesinar.

El grupo de propietarios de armas de Minnesota dice que Patel estaba “completamente equivocado sobre la ley de Minnesota” respecto a portar un arma en una protesta

O’Hara, el jefe de la Policía de Minneapolis, dijo el domingo en CBS que Pretti, ciudadano estadounidense, tenía permiso para portar un arma oculta y estaba legalmente armado en el lugar donde fue abatido el sábado.

Pero Patel dijo el domingo en Fox News, al hablar del incidente: “No se puede llevar un arma cargada con varios cargadores a cualquier protesta que uno quiera. Es así de simple”. En otro momento de la entrevista, Patel dijo: “Nadie que quiera ser pacífico se presenta a una protesta con un arma cargada con dos cargadores completos”.

No existe ninguna ley en Minnesota ni a nivel federal que prohíba participar en una protesta pacífica portando un arma oculta. O’Hara dijo: “Parece que él estaba presente, ejerciendo su derecho de la Primera Enmienda a grabar la actividad policial, y también ejerciendo su derecho de la Segunda Enmienda a estar legalmente armado en un espacio público de la ciudad”.

El Minnesota Gun Owners Caucus, una organización de derechos de armas en el estado, escribió el domingo en X en respuesta a la afirmación de Patel: “Esto es completamente incorrecto según la ley de Minnesota. No hay ninguna prohibición para que un titular de permiso porte un arma de fuego, cargada, con varios cargadores, en una protesta o manifestación en Minnesota”. Y la organización nacional Gun Owners of America publicó el sábado en X: “La Segunda Enmienda protege el derecho de los estadounidenses a portar armas mientras protestan, un derecho que el Gobierno federal no debe infringir”.

Noem dijo el domingo en Fox que Pretti había estado portando el arma de manera incorrecta, “sin identificación”. Si eso fuera cierto, sería una falta menor en Minnesota, no un delito, sancionable con una multa de hasta US$ 25.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.