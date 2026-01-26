Mike Vrabel, el arquitecto de la resurrección de los Patriots de Nueva Inglaterra

Por Pablo Antonio García Escorihuela, CNN en Español

A Mike Vrabel lo enfurece la injusticia, y sobre todo, la falta de cuidado.

El actual entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra le contó a The Athletic durante la pretemporada lo mucho que le molesta cuando una persona no es capaz de poner de regreso el carro de las compras en el supermercado, o cuando una persona no discapacitada estaciona su vehículo en uno de los lugares reservados.

Esa confesión, que puede pasar como una anécdota para muchos, es una muestra del carácter que le imprimió a su carrera como linebacker, donde llegó a ganar tres Super Bowl con los Patriots, y que lo ha llevado al éxito como entrenador en jefe, tanto en Tennessee como en Nueva Inglaterra.

Vrabel nació en Akron, Ohio, el 14 de agosto de 1975. Estudió en Ohio State, uno de los programas de fútbol americano más importantes de Estados Unidos, donde hizo carrera como linebacker, la posición más estratégica de la defensa que tiene el juego.

Tras cumplir con su proceso en la universidad, Vrabel fue tomado en el Draft de la NFL por los Steelers de Pittsburgh en 1997, y luego de tres campañas se convirtió en jugador de los Patriots, donde su vida cambió por completo.

De la mano de Bill Belichick fue fundamental para la obtención de los tres primeros campeonatos de la dinastía de los ‘Pats’, liderados en el lado ofensivo por Tom Brady.

Jugó en Nueva Inglaterra hasta 2009, y tras un año en Kansas City, se retiró para comenzar su carrera como entrenador en jefe.

El estilo de Vrabel pasa por solidificar la defensa de sus equipos, que suelen ser agresivos y muy impetuosos en la cacería del quarterback rival, con jugadas de carga mezcladas con coberturas hombre a hombre o en zona, dependiendo de la formación elegida y de la situación del juego.

A la ofensiva, le gusta que sus equipos tengan carácter, dándole protagonismo al juego por tierra (como en Tennessee, donde contaba con la presencia de Derek Henry, uno de los mejores corredores de la liga), para abrirle opciones al juego por aire de su quarterback.

Tras tres clasificaciones a la postemporada con los Titans de Tennessee (que luego lo despidieron tras un par de malas campañas) Robert Kraft, dueño de los Patriots, decidió buscar a Vrabel para liderar la reconstrucción de la franquicia, que había quedado en el fondo de la Conferencia Americana tras la partida de Belichick y Brady.

Aprovechando la presencia del joven Drake Maye (drafteado antes de su llegada) y contratando a algunos veteranos clave, como Stefon Diggs, el arquitecto de Akron ahora está viendo cómo su obra comienza a tomar forma y a parecerse a lo que fueron los Patriots de otrora.

Vrabel llegó por primera vez al Super Bowl como head coach, y ahora espera repetir el título con la misma franquicia con la que ya ganó tres veces como jugador.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.