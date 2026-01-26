Un ataque armado deja 11 muertos tras un partido de fútbol en Guanajuato, México

Por Gonzalo Zegarra, CNN Español

Al menos 11 personas murieron y 12 resultaron heridas en un ataque armado tras un partido de fútbol este domingo en el municipio mexicano de Salamanca, en Guanajuato, en el centro del país.

La Fiscalía General del estado indicó que trabaja en “el esclarecimiento de un ataque armado que dejó un saldo preliminar de 11 personas fallecidas”, 10 de ellas en el lugar de los hechos, un campo de fútbol privado en la comunidad de Loma de Flores, y una más cuando recibía atención médica en un hospital.

El presidente municipal César Prieto afirmó que tras un partido “un comando armado llegó y atacó a estas personas” y detalló que también hay 12 heridos, entre ellos una mujer y un menor de edad.

Prieto, que calificó los hechos como un “lamentable y cobarde ataque”, dijo en un video que es un momento de “grave descomposición social”, al repasar otros hechos violentos de los últimos días en la zona, y afirmó que “hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr”. También pidió apoyo a las autoridades estatales y federales para “recuperar la paz”.

Guanajuato es uno de los estados con más alta tasa de homicidios por habitantes en México y es una zona de activa presencia de grupos del crimen organizado.

“La Fiscalía General del Estado repudia enérgicamente estos hechos que atentan contra la vida y la convivencia social, por lo que actúa con firmeza, responsabilidad y sensibilidad, colocando a las víctimas y a sus familias en el centro de la investigación y del acceso a la justicia”, indicaron las autoridades en un comunicado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.