Cómo Ejae se reinventó luego de que su agencia destruyó sus sueños de ser una estrella del K-pop

Su voz derrotó a monstruos devoradores de almas durante el emotivo final de la exitosa película animada “KPop Demon Hunters”. Pero para la cantante coreano-estadounidense Ejae, ese triunfo le dio algo más allá de la fama y la fortuna.

Validación.

Años antes, Ejae era una aspirante a estrella del K-pop firmada con una de las agencias de entretenimiento más grandes de Corea del Sur. Desde los 11 años, soportó más de una década de exigentes prácticas a todas horas. Es un camino común para quienes sueñan con el K-pop: firmar con una agencia, entrenar en baile y canto, y luego esperar que la agencia te elija para debutar como artista.

Ejae nunca debutó; su agencia dejó que su contrato expirara sin seleccionarla para ningún grupo.

“Trabajé duro. Hice todo lo posible para que mi voz sonara más limpia, para bailar mejor y para verme de cierta manera. Pero creo que simplemente no dejé mi huella”, dijo Ejae a CNN en una entrevista reciente. Y cuando la competencia constante y la presión empezaron a afectar su desempeño escolar, “sentía que estaba fallando en todo”.

“Durante mucho tiempo después de (dejar la agencia), me sentí muy desesperanzada”, agregó Ejae. Lo había arriesgado todo, dedicando su juventud a un sueño que no se cumplió.

Pero Ejae aún no había terminado con la industria del K-pop. Se arriesgó una vez más: se reinventó como compositora.

Ese camino la llevó de regreso a Nueva York y, finalmente, a “KPop Demon Hunters”.

La película, la producción original de Netflix más vista de la historia, se centra en un grupo femenino coreano que caza demonios con sus canciones para proteger al mundo. Ejae coescribió y grabó demos para la exitosa banda sonora; en especial su himno inspirador, “Golden”, que este mes ganó un Globo de Oro a la mejor canción original. Está nominada a cuatro premios Grammy este domingo y a un premio Oscar en marzo. (Ejae también es la voz cantante de la protagonista de cabello púrpura de la película, Rumi).

“Es bastante raro que alguien como Ejae, que fue aprendiz, realmente alcance este nivel de éxito”, dijo Claire Marie Lim, profesora asociada en Berklee College of Music y experta en K-pop.

Lim, quien fue aprendiz de K-pop más o menos al mismo tiempo que Ejae, comentó que la mayoría de las personas que conocía abandonaron el mundo profesional de la música si no debutaban como idols de K-pop. Algunas estrellas actuales del K-pop pueden estar involucradas en la composición y producción, pero hace una década era mucho más inusual, especialmente para exaprendices.

“La actitud en ese entonces, hace más de 10 años, era: ‘Estás destinado a cantar, bailar, rapear, modelar, hacer muchas cosas de cara al público, pero no realmente participar en el proceso creativo detrás de escena’”, dijo Lim. Ejae estaba siguiendo un camino “súper raro” que, en esencia, tendría que crear por sí misma.

Irónicamente, la película que convirtió a Ejae en una estrella es un homenaje a la maquinaria del pop coreano que la desilusionó hace años.

“KPop Demon Hunters” refleja cómo los artistas de K-pop, también conocidos como idols, disfrutan del resplandor de los light sticks y los cánticos de los fans. Pero en la vida real, su fama tiene un alto precio: estrictos estándares de belleza, llamados a las 3:00 a.m. para transmisiones, críticas públicas por salir con alguien y más.

Incluso convertirse en estrella de K-pop suele requerir años de entrenamiento intenso, pasando “horas al día bailando, cantando y rapeando”, explicó Lim.

En “The Zach Sang Show”, Ejae describió cómo iba a prácticas de canto y baile después de la escuela y se quedaba hasta la medianoche. (Tampoco fue la primera de su familia en buscar una carrera en el entretenimiento; su abuelo fue un famoso actor y productor en Corea del Sur en las décadas de 1960 y 1970).

La enorme maquinaria del K-pop es famosa por sus programas de desarrollo y producción de artistas. Las agencias planifican meticulosamente los debuts públicos, coordinan cada detalle de los horarios y las interacciones con los fans, e incluso supervisan muchos aspectos de la vida personal de las estrellas.

Los aprendices también son sometidos a un escrutinio intenso por sus habilidades y apariencia, a menudo comenzando desde muy jóvenes. Ejae tenía 11 años cuando ingresó a SM Entertainment, una de las compañías de entretenimiento más grandes de Corea del Sur.

“Hay mucha competencia, muchas críticas. Había competencias dentro del sistema de entrenamiento en las que fallé mucho y fui rechazada muchas veces”, contó Ejae a CNN. “Constantemente escuchaba: ‘No eres lo suficientemente buena, no eres lo suficientemente buena’”.

Cuando su contrato terminó en 2015, Ejae tenía poco más de 20 años, una edad ya considerada avanzada para una aprendiz de K-pop.

Es un caso excepcional cuando las agencias debutan idols mayores, “y yo no fui esa excepción”, dijo.

Ejae describió su salida de SM como una ruptura: una ruptura mutua, pero desgarradora de todos modos. Había pasado sus años formativos vinculada a la compañía, y ahora estaba sola.

“No sabía qué hacer con mi vida”, dijo.

Desarrolló un interés por la producción mientras estudiaba música en la Universidad de Nueva York, durante una pausa en su entrenamiento. Animada por su madre y su hermano, iba a presentaciones de DJ en Nueva York y les hacía preguntas después de los shows.

“‘Si quieres conseguir algo, tienes que ser proactiva’: eso siempre me lo han inculcado, y sinceramente, ese fue el comienzo de mi viaje para descubrirme como escritora, ya sea produciendo o no”, dijo Ejae.

Pasaba horas cada día enseñándose a sí misma a usar software de música y a crear ritmos. Le intrigaba la producción, en parte porque no veía a muchas mujeres en ese lado de la industria.

Mientras decidía su siguiente paso tras dejar SM, tuvo una sesión de estudio con un productor coreano. Pensó que iban a crear ritmos, pero en cambio, él quería que escribiera una canción.

“La última canción que había escrito… realmente escrito la melodía y la letra, fue en la universidad para un proyecto, y era una canción navideña y era terrible”, recordó. “Así que pensé, ‘¿Qué?’”

Pero lo intentó y, para su sorpresa, se enamoró de escribir canciones pop. La canción que escribió ese día fue seleccionada y lanzada como “Hello” por la cantante de K-pop Hani.

Aunque Ejae nunca debutó como idol, el entrenamiento le ayudó a entender las estructuras y melodías que funcionarían para las canciones. Andrew Choi, quien se convertiría en su mentor, escuchó “Hello” y la incorporó a su equipo y a los campamentos de composición de SM. (Choi es la voz cantante de Jinu en “KPop Demon Hunters”).

“Creo que él vio potencial en mí, que yo no veía”, dijo. “A veces solo se necesita que otras personas vean algo en ti para que tú también creas en ti misma”.

Desde entonces, ha coproducido o coescrito para una serie de grandes nombres del K-pop, incluyendo Twice, Suzy y Aespa. Quizás su éxito más reconocible es “Psycho”, de Red Velvet.

Para “KPop Demon Hunters”, tiene créditos en cuatro canciones, incluida “Golden”.

Maggie Kang, la creadora y codirectora de la película, dijo que contactó a la compositora por sugerencia de su esposo. Ejae fue incorporada inicialmente como compositora en 2019 y se le ofreció el papel principal como cantante alrededor de 2022.

“Elegimos a Ejae primero. Teníamos las maquetas y sabíamos que queríamos que Ejae hiciera las voces”, dijo Kang a Forbes el pasado julio. En una publicación en redes sociales, comentó que las maquetas ayudaron a que la película recibiera luz verde.

Por su parte, Ejae fue más cautelosa. Nunca antes había sido elegida para una película y, en ese momento, nadie sabía que “KPop Demon Hunters” se convertiría en un fenómeno global. Disfruta estar detrás de escena, donde hay menos presión, dijo en una entrevista con The New York Times.

“Lo que me hizo decir que sí fue la eficiencia”, explicó. “Yo escribí la canción; conozco los matices y cómo venderla. En eso sí tenía confianza”.

Ahora el público canta sus letras, y la música le ha dado a la película una vida más allá de la pantalla. “Golden” ocupó el puesto número 1 en el Hot 100 de Billboard durante semanas el año pasado, sonando en todas partes, desde supermercados hasta consultorios dentales. Otras canciones de “KPop Demon Hunters” también dominaron las listas mundiales, con cientos de millones de reproducciones en Spotify.

Es un momento de cierre de ciclo para Ejae. Veinte años después de soñar con ser una estrella del K-pop y diez años después de que su sueño se desmoronara, su voz y sus letras están llegando a oyentes de todo el mundo.

Incluso “Golden” llegó a los asuntos globales: los líderes de Japón y Corea del Sur tocaron juntos la canción en la batería en una inusualmente ruidosa muestra de diplomacia.

Cuando “Golden” ganó su Globo de Oro, Ejae hizo referencia a su época como aprendiz y a su reinvención.

“Este premio es para las personas a quienes les han cerrado las puertas”, dijo al aceptar el galardón junto a su coautor y productores. “Puedo decir con confianza que el rechazo es redirección, así que nunca se rindan”.

