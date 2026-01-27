El Gobierno de Ecuador afirma que un agente de ICE intentó entrar a su Consulado en Minneapolis

Por Ana María Cañizares y Mauricio Torres, CNN en Español

El Gobierno de Ecuador denunció este martes que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) presuntamente intentó entrar a la sede de su Consulado en Minneapolis, por lo que envió una nota de protesta a las autoridades de EE.UU.

La Cancillería de Ecuador dijo en un comunicado que los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, hora local, según el reporte de su cónsul en Minneapolis, ciudad en la que se han intensificado los operativos para detener a inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con la Cancillería, “los funcionarios del Consulado impidieron el ingreso del oficial de ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular y activando los protocolos de emergencia emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana”.

Agregan que se envió una nota de protesta a la Embajada de EE.UU. en Ecuador “para que actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares del Ecuador en los Estados Unidos”.

CNN contactó tanto al Departamento de Estado como a ICE para pedir comentarios y espera una respuesta.

Este incidente ocurre cuando hay habitantes de Minneapolis y organizaciones no gubernamentales que protestan contra los operativos de ICE en la ciudad, en los que advierten de posibles usos excesivos de la fuerza.

ICE defiende su actuación y asegura que sus agentes actúan conforme a la ley y responden en caso de encontrarse con manifestantes que consideren peligrosos.

