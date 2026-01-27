Esta estadounidense viajó a República Checa hace ocho años y decidió quedarse para siempre

Por Tamara Hardingham-Gill, CNN

En 2018, Amanda Meyer Barkley dejó su casa en Louisiana para lo que se suponía que serían unas cortas vacaciones en Praga. Planeaba quedarse unas semanas y luego regresar a Estados Unidos antes de mudarse a China para un trabajo como profesora.

Casi una década después, todavía se encuentra en la capital checa: ahora tiene treinta y tantos años, está casada y cría a dos hijos pequeños.

Praga, un destino a menudo llamado la Ciudad de las Cien Torres, se ha convertido en su hogar.

Barkley y su esposo pasan los veranos con sus hijos en parques como Letná, Stromovka y Riegrovy Sady, o en el Museo Nacional de Agricultura, a poca distancia de su apartamento. Los numerosos dětské koutky (rincones de juegos infantiles) de la ciudad, ubicados en cafeterías y espacios públicos, hacen que la vida cotidiana con niños pequeños sea manejable, incluso fácil.

“Realmente es una ciudad muy hermosa, con tanta historia…”, dice Barkley.

“Entre la belleza de la arquitectura, la ciudad en sí, todos los parques y espacios al aire libre… Es limpia. Es segura. Es un lugar realmente increíble para vivir. Me siento muy afortunada de vivir aquí”.

Hace ocho años, Barkley no podría haber imaginado esta vida. Cuando llegó a Praga en enero de 2018, estaba en medio de los preparativos para mudarse a China por trabajo. Se había matriculado en un curso presencial de enseñanza de inglés como lengua extranjera en la capital checa después de enterarse de que necesitaba una certificación para conseguir el puesto en Asia.

Pero quedó tan cautivada por la ciudad que no tomó su vuelo de regreso al mes siguiente.

Praga no era desconocida para ella. La había visitado por primera vez en 2015 mientras viajaba por Europa y quedó maravillada por los famosos lugares de interés de la ciudad, como el Castillo de Praga y la Plaza de la Ciudad Vieja, pero se sintió más atraída por Berlín. “Podría vivir en Alemania”, recuerda haber pensado.

De vuelta en Estados Unidos, trabajó como profesora y continuó viajando, incluso estuvo un año en Australia. Cuando surgió una oportunidad de trabajar como profesora en China, Praga parecía una parada práctica: un lugar para obtener la certificación y luego seguir adelante. Fue una decisión que cambiaría por completo el rumbo de su vida.

Llegó a la ciudad con solo una mochila y la intención de concentrarse en su curso de un mes. Pero las cosas empezaron a complicarse cuando se enteró de que, como ya tenía un título de profesora, el trabajo en China no requería la cualificación adicional.

Al principio se sintió frustrada y molesta por haber gastado dinero en el billete de avión a Praga y en el alojamiento para un mes. Sin embargo, pronto empezó a disfrutar de la ciudad y a “salir con gente genial”.

“Así que cambié de rumbo y me pregunté: ‘¿Qué haría falta para que me quedara aquí ahora mismo?’”, recuerda haber pensado.

Unas semanas después, Barkley envió un correo electrónico renunciando al puesto en China. Luego vino la parte difícil: encontrar trabajo y un lugar donde vivir en una ciudad que nunca había pensado en llamar hogar.

Tuvo muchos trabajos a tiempo parcial, dando clases y trabajando de camarera, antes de conseguir un trabajo a tiempo completo ese mismo año. Empezar una nueva vida al otro lado del mundo también significaba que necesitaba comprar ropa nueva para “poder usar algo más que las seis camisetas” que había llevado consigo.

Las cosas no fueron fáciles al principio. Como la mudanza a Praga no estaba planeada, dice, no estaba preparada para los meses de escasez. Necesitaba desplazarse a sus diferentes trabajos, pero con poco dinero, vivía con austeridad, a veces alimentándose solo de huevos y patatas para reducir gastos.

“Esa fue sin duda mi etapa más difícil, económicamente”, dice.

Pero socialmente, la vida se le abría. Formó un grupo de amigos muy unido, a muchos de los cuales conoció a través del curso de enseñanza. Uno de ellos era Blake, otro estadounidense.

“Fuimos amigos durante mucho tiempo”, explica. “Pero unos tres años y medio después, nos dijimos: ‘Quizás no somos solo amigos’”.

Se casaron en 2022. Sus dos hijos, de uno y dos años, nacieron en la República Checa. Barkley actualmente tiene una tarjeta de empleado, que es un permiso de residencia de larga duración, válido por hasta dos años, para ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea que permanecen en el país durante más de 90 días por motivos laborales.

A lo largo de los años, la pareja ha hablado sobre regresar a Estados Unidos. Por ahora, han decidido quedarse, considerando que es el mejor lugar para su familia.

Viven en un apartamento de dos habitaciones en Holešovice, un barrio tranquilo al norte del río, y aprecian la facilidad con la que pueden viajar por Europa. Los viajes por carretera a través de Austria, Alemania e Italia se han convertido en parte de la vida familiar.

“Estas oportunidades y experiencias serían mucho más difíciles de brindarles si viviéramos en otra parte del mundo”, dice Barkley.

Vivir en Praga ha requerido una adaptación cultural. Barkley, que documenta su vida en la ciudad en su cuenta de Instagram @mandameybar, dice que aprendió rápidamente a dejar de lado su “sonrisa americana”. Los checos “no hacen eso en absoluto”, dice. Solo hay “miradas inexpresivas”.

“Ahora estoy muy acostumbrada, pero soy del sur de Estados Unidos, donde todo el mundo sonríe y te habla”, dice, y añade que tiene que recordarse a sí misma sonreír a la gente cuando visita Estados Unidos.

“Diría que los checos en general son mucho más reservados que la gente de muchas otras partes del mundo occidental”, añade, enfatizando que los ha encontrado “genuinamente muy cálidos, amables y generosos”, incluso si esa calidez tarda en manifestarse.

Ha hecho algunos amigos checos, pero dice que la mayoría de los amigos de la pareja son extranjeros, una realidad que Barkley atribuye en parte a la barrera del idioma y en parte al hecho de que trabaja principalmente en entornos de habla inglesa. Ha tomado clases de checo de forma intermitente y dice que “definitivamente puede desenvolverse”, aunque las tareas burocráticas siguen siendo un desafío.

Una de las diferencias más significativas, dice, ha sido el enfoque del país hacia la vida familiar.

Las madres en la República Checa tienen derecho legal a 28 semanas de baja por maternidad remunerada y pueden tomar hasta tres años con el consentimiento de su empleador. Barkley ha estado de baja por maternidad desde 2023 y planea regresar a la docencia a finales de 2026.

“Ha sido increíble poder quedarme en casa con los niños…”, dice. “Tener la opción de estar con ellos durante un tiempo… Cuando me mudé aquí, estaba soltera. Tenía veintitantos años, ni siquiera pensaba en eso.

“Así que el simple hecho de haber terminado en este lugar que nos ha brindado la oportunidad de estar presentes en gran parte de su infancia es realmente maravilloso”.

También describe un ritmo de vida diferente, menos marcado por lo que ella llama la “cultura del ajetreo” estadounidense.

“Estoy segura de que hay gente que se siente así”, dice sobre su país de adopción. “Pero siento que aquí la prioridad son las personas, las familias y disfrutar de la vida”.

Barkley dice que en la República Checa “todo es un poco más minimalista”, y esto “se refleja en muchos aspectos de la vida”.

La crianza de los hijos también se siente diferente. Observa un enfoque menos intervencionista, con mayor independencia para los niños y un mayor nivel de confianza, incluso permitiendo que viajen solos en transporte público a edades tempranas. Como profesora, también ha notado un mayor respeto hacia los educadores.

Aunque le encanta vivir en Praga, Barkley todavía siente la nostalgia de Estados Unidos, que se intensifica con el tiempo.

“Estar tan lejos de la familia ya era difícil antes, pero es un nivel de dificultad diferente cuando tienes hijos”, dice. “Y están creciendo y cambiando muy rápido”.

Después de una reciente visita navideña, ver a sus hijos con sus abuelos y primos le generó dudas. Pero sospecha que desaparecerán con la llegada del buen tiempo. “Nunca me iré de Praga, porque este lugar es increíble”, se imagina diciendo.

A veces, todavía se pregunta qué habría pasado si hubiera tomado aquel vuelo a China.

“Es increíble cómo puede cambiar la vida”, dice. “Y para ser sincera, no creo que hubiera aguantado mucho tiempo en China… Quizás habría terminado aquí de todos modos”.

