Una persona está en estado crítico tras intercambiar disparos con agentes de la Patrulla Fronteriza en Arizona, según fuente

Por Holmes Lybrand, Alisha Ebrahimji y Elise Hammond, CNN

Un sospechoso se encuentra en condición crítica después de intercambiar disparos con agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y disparar a un helicóptero federal durante una persecución en Arizona, cerca de la frontera entre EE.UU. y México, la madrugada del martes, según una fuente federal de las fuerzas del orden.

Agentes federales intentaban detener una camioneta cerca de Arivaca, Arizona, poco después de las 7 a.m. hora local, según la fuente. La persona en el vehículo no se detuvo y finalmente salió corriendo, de acuerdo con la fuente.

El sospechoso disparó a un helicóptero de Operaciones Aéreas y Marinas y a agentes de la Patrulla Fronteriza. Los agentes respondieron al fuego, dijo la fuente, hiriendo al conductor, quien fue atendido en el lugar y trasladado a un hospital local.

El FBI solicitó la ayuda del Departamento del Sheriff del Condado de Pima para liderar la investigación sobre el uso de la fuerza que involucró al agente y está realizando una investigación paralela, dijo el departamento en un comunicado de prensa. La Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza también está investigando el tiroteo, según la fuente policial.

“Pedimos a la comunidad que permanezca paciente y comprensiva mientras avanza esta investigación”, dijo el Departamento del Sheriff del Condado de Pima. “PCSD examinará minuciosamente todos los aspectos del incidente, sin embargo, estas investigaciones son complejas y requieren tiempo”.

El FBI está investigando “un presunto ataque a un agente federal”, dijo Brooke Brennan, portavoz de la oficina de campo de Phoenix de la agencia.

CNN se ha comunicado con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. para obtener más detalles.

Arivaca, donde ocurrió el tiroteo, tiene unos 600 residentes y está ubicada a una hora al sur de Tucson.

El tiroteo ocurre en medio de un intenso escrutinio público del Departamento de Seguridad Nacional. No hay indicios de que los agentes involucrados fueran parte de la actual ofensiva migratoria del departamento.

Hace solo unos días, agentes federales dispararon y mataron a Alex Pretti en Minneapolis. Fue el segundo tiroteo mortal por parte de fuerzas federales del orden en la ciudad desde que se envió un aumento de personal a Minnesota a principios de este mes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Esta nota fue actualizada