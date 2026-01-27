Las 5 cosas que debes saber este 27 de enero

CNN en Español

Las tácticas de los venezolanos por temor a que les revisen el celular. Cuatro desafíos que enfrentará Asfura al frente de la Presidencia de Honduras. Los estragos de la tormenta invernal en Estados Unidos. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

CNN revisó y geolocalizó videos que muestran algunas tácticas de los agentes federales en Minneapolis y St. Paul: detenciones tanto de inmigrantes sospechosos de estar indocumentados como de ciudadanos de EE.UU., uso de bolas de pimienta, gas lacrimógeno y spray de pimienta contra manifestantes, y detención de un ciudadano para solicitarle identificación y lugar de nacimiento debido a su acento.

Crece la posibilidad de un cierre parcial del Gobierno esta semana, debido a que está en juego el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y otras agencias clave. Tras otro tiroteo mortal de un agente federal en Minneapolis, el líder de la minoría del senado, Chuck Schumer, advirtió que los demócratas no darán los votos necesarios para avanzar el paquete de asignaciones si incluye el financiamiento actual del DHS.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, las revisiones de celulares en Venezuela aumentaron. Agentes policiales y militares detienen vehículos en controles fijos y rotativos, buscando contenido político o incriminatorio. Ciudadanos borran chats, evitan hablar de política y restringen sus salidas por miedo a detenciones y acciones que vulneren la privacidad protegida por la Constitución.

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, asume la Presidencia este 27 de enero sin tiempo que perder. Pesan sobre él no solo el ajustado margen con el que fue declarado ganador de la elección luego de un controversial escrutinio de votos, sino también los desafíos económicos en un país con más del 60 % de pobreza, instituciones débiles y un reclamo generalizado contra la corrupción.

Más de una docena de muertes relacionadas con la tormenta y el frío se reportaron en Massachusetts, Tennessee, Kansas, Nueva York, Texas, Louisiana y Michigan. El hielo de la tormenta causó importantes cortes de energía en el sur de Estados Unidos, dejando a cientos de miles sin electricidad.

¿Qué es un dingo?

A. Un tipo de timbre.

B. Un perro salvaje de Australia.

C. Un servicio de comida a domicilio.

D. Una especie de tigre de Tasmania.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

¿Por qué los reembolsos de impuestos federales en EE.UU. pueden ser mayores de lo habitual este año?

Aunque presentar la declaración de impuestos federales pueda resultar tedioso, lo cierto es que si formas parte de la mayoría de los contribuyentes estadounidenses recibirás un reembolso poco después de presentarla. Este año, ese reembolso podría ser considerablemente mayor.

Ryan Wedding se declara inocente de liderar una red de contrabando de drogas

Ryan Wedding, exdeportista olímpico canadiense de snowboard, se declaró inocente de liderar una red de tráfico de drogas valorada en miles de millones de dólares y de orquestar varios asesinatos. Se trata de uno de los fugitivos más buscados por el FBI, detenido días atrás y quien compareció ante un tribunal de EE.UU.

Mike Vrabel, el arquitecto de la resurrección de los Patriots de Nueva Inglaterra

El actual entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra llegó por primera vez al Super Bowl como head coach, y ahora espera repetir el título con la misma franquicia con la que ya ganó tres veces como jugador.

US$ 5.000

El oro alcanzó un récord de US$ 5.000 por onza. ¿Qué está impulsando el aumento?

“El cerebro de nuestros niños no está en venta”

—Lo dijo Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien busca acelerar prohibición de redes sociales para menores de 15 años.

Karol G sorprende como invitada especial de Bad Bunny en concierto en Medellín, Colombia

Karol G fue la invitada sorpresa de Bad Bunny durante su más reciente concierto en Medellín, Colombia, el último concierto del puertorriqueño previo a su presentación en el Super Bowl LX. Los artistas interpretaron a dueto “Ahora me llama”, canción originalmente lanzada en 2017.

🧠 La respuesta del quiz es: B. El dingo es un perro salvaje, uno de los animales más reconocibles —y a la vez más incomprendidos— de Australia. Símbolo del interior salvaje del país, ha sido idealizado como emblema de la naturaleza indómita y, al mismo tiempo, señalado como una amenaza potencial para las personas.

