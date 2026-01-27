Los Grammy proporcionarán una dosis de “medicina” a un país en crisis, dice el presidente de la Academia de la Grabación

Por Stephanie Elam y Lisa Respers France

Cuando los músicos se reúnan en Los Ángeles este domingo para la entrega anual de los premios Grammy, llegarán a un país en crisis.

Actores, atletas y músicos han estado hablando cada vez más fuerte sobre las acciones del Gobierno de Trump en Minneapolis, tras la muerte del enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti el fin de semana pasado.

“Nunca sabes cómo se va a desarrollar, pero una cosa que creo que tenemos, como una ventaja para ser honesto, es el hecho de que los músicos somos comunicadores”, dijo Harvey Mason, Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia de la Grabación, que presenta los premios Grammy.

“Vas a escuchar y sentir lo que está pasando en el mundo a través de la música”, dijo a CNN. “Quizás algunas personas decidan hablar sobre ello, pero definitivamente lo vas a sentir en la música, en la actuación, en la pasión que se pone en el arte”.

Los premios Grammy 2026, una vez más, están liderados por el poderoso rapero Kendrick Lamar con nueve nominaciones. El espectáculo vuelve este año a la práctica de que todos los nominados a mejor artista nuevo se presenten en el escenario, lo que significa que Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, sombr y The Marías subirán al escenario.

La ceremonia de este año también cuenta con dos nuevas categorías: mejor álbum country tradicional y mejor portada de álbum.

Mason espera que el espectáculo, que será presentado por Trevor Noah, brinde a los espectadores una sensación de unidad y elevación. “Creo que la música tiene una capacidad única, especialmente en estos tiempos, especialmente cuando hay tanta división, hay disturbios —creo que la música y todos los talentosos artistas, Trevor nuestro presentador, la comunidad musical será utilizada como una herramienta, como medicina, creo, para unir a las personas”, dijo.

Mason, que ha dirigido la Academia de la Grabación desde 2020, tiene mucho en sus manos, desde considerar el estado del país hasta el auge de la inteligencia artificial y su impacto en la música, pasando por la búsqueda de su misión declarada de diversificar la membresía de la academia en medio de una reacción liderada por la derecha contra los esfuerzos de diversidad.

Mason piensa en la diversidad desde una perspectiva global, así como nacional. A medida que los géneros internacionales crecen cada vez más —desde la música latina hasta el K-pop— él ha trabajado para incorporar a más miembros globales, según dijo.

El año pasado, “más de 3.800 creadores y profesionales de la música diversos” se unieron a la Academia como parte de la promoción de nuevos miembros 2025, de los cuales el 58 % eran personas de color y el 35 % se identificaban como mujeres, según la Academia. “Por primera vez, también se extendieron invitaciones a todos los miembros votantes de la Academia Latina de la Grabación, ayudando a construir un cuerpo de votación más representativo a nivel global”, indicó.

El artista puertorriqueño Bad Bunny hizo historia con las más recientes nominaciones a los Grammy al convertirse en el primer artista de habla hispana en recibir nominaciones simultáneamente en las tres categorías más prestigiosas de los Grammy: álbum del año, grabación del año y canción del año por su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” y el sencillo “DtMF”.

El K-pop también hizo historia este año, con dos canciones de artistas de K-pop nominadas a canción del año por primera vez: la colaboración de Rosé con Bruno Mars, “APT.”, y “Golden” de HUNTR/X, que encabezó las listas a raíz del exitoso filme de Netflix “KPop Demon Hunters.” “APT.” también, se convirtió en la primera canción de un artista de K-pop nominada a grabación del año.

“Todo es realmente sofisticado y genial, y creo que está siguiendo una tendencia similar a la de la música latina, que irrumpió en la escena global hace ya 25 años y realmente creó una conciencia global”, dijo Mason, compositor y productor que durante los últimos 15 años ha trabajado en música en Corea del Sur. “Creo que ahora estás viendo lo mismo con el K-Pop, donde están creando conciencia sobre su música”.

Como amante de la música y también como presidente de los Grammy, Mason dijo que está “emocionado por la globalización de la música”.

“Creo que esto nos brinda a todos la oportunidad de tener más comprensión, más empatía, más puntos en común, más unidad con otras partes del mundo a través de la música”, dijo. “Y para mí, ¿qué puede ser mejor que eso?”

Mason también habló sobre su enfoque hacia la IA, una tecnología que dijo encontrar “desafiante” pero también una “oportunidad emocionante”.

“Necesitamos asegurarnos de proteger la creatividad humana y la IA tiene el potencial de amenazar eso si se deja sin control”, dijo Mason a CNN, y agregó que “vamos a trabajar en la defensa para asegurarnos de impulsar la legislación”.

“También sabemos que es increíblemente poderosa y si es utilizada por un compositor, artista o productor realmente creativo, puede hacer música realmente excelente”.

Los Grammy, dijo, “continuarán honrando a los creativos humanos”.

“No vamos a dar premios Grammy a artistas de IA ni a canciones escritas por IA. Pero al mismo tiempo, la IA no descalifica a un participante”, dijo.

Los premios Grammy 2026 se transmitirán en vivo desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles el 1 de febrero.

