Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, reconoce posible violación del protocolo antes del tiroteo de Alex Pretti

El principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo el martes que los funcionarios estaban evaluando por qué los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Minneapolis “puede que no hayan estado siguiendo” el protocolo adecuado antes del tiroteo mortal de Alex Pretti, lo que implica un reconocimiento notable de posible conducta indebida por parte de uno de los operadores más influyentes y duros de la administración de Trump en la aplicación de la ley migratoria.

En una declaración a CNN, Miller dijo que la Casa Blanca había “proporcionado una guía clara al DHS de que el personal adicional que había sido enviado a Minnesota para protección debía ser utilizado para ejecutar operaciones de captura de fugitivos y crear una barrera física entre los equipos de arresto y los disruptores”.

“Estamos evaluando por qué el equipo de CBP puede que no haya estado siguiendo ese protocolo”, dijo.

La declaración marcó quizás uno de los cambios de mensaje más notables hasta la fecha sobre el tiroteo de Pretti, proveniente de uno de los portavoces más duros del Gobierno. Tras el tiroteo, Miller calificó al enfermero de cuidados intensivos de Asuntos de Veteranos como un “aspirante a asesino”, mientras que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que él “cometió un acto de terrorismo interno”.

Sin embargo, pronto un video mostró que Pretti fue rodeado por las fuerzas del orden y desarmado antes de que le dispararan fatalmente. Y el presidente Donald Trump contradijo directamente el señalamiento de Miller el martes y dijo que no había escuchado la retórica de terrorismo interno.

Miller dijo a CNN en la declaración: “La declaración inicial del DHS se basó en informes del CBP en el terreno”.

El día del tiroteo, Noem estuvo en contacto casi constante con funcionarios de la Casa Blanca, incluido Miller, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

Trump había estado defendiendo en privado a un agente que el departamento dijo que apretó el gatillo (el DHS desde entonces ha indicado que fueron dos agentes quienes dispararon). Y Noem recibió orientación de varios funcionarios de la Casa Blanca sobre cómo debía hablar del tiroteo durante su conferencia de prensa esa misma noche, incluyendo sugerir —falsamente, resultaría— que Pretti “blandió” un arma, según dijeron las fuentes. La participación de Miller en las discusiones fue reportada primero por Axios.

Noem informó a los funcionarios de la Casa Blanca sobre el tono desafiante que planeaba adoptar, dejando claro que defendería a los agentes en el terreno. En ese momento, indicaron las fuentes, ella y la Casa Blanca estaban completamente alineados.

Ahora, sin embargo, el mensaje está siendo objeto de escrutinio, debido a que Trump busca distanciarse de quienes están en su propia administración. El martes, el presidente adoptó un tono más conciliador sobre el tiroteo en Minnesota, al parecer rompiendo con Noem y Miller.

CNN informó previamente que algunos funcionarios del Gobierno quedaron profundamente frustrados por la manera en que el controvertido funcionario fronterizo Gregory Bovino y Noem manejaron las consecuencias del tiroteo mortal durante el fin de semana. Según un funcionario, Trump pasó varias horas el domingo y el lunes viendo la cobertura de las noticias y estaba personalmente descontento con la imagen que daba su administración.

Pero varias fuentes dijeron que ni el puesto de Miller ni el de Noem estaban en riesgo, a pesar de las consecuencias. Sobre Miller en particular, un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que Trump “es reacio a hablar de deshacerse de alguien que ha estado aquí unas semanas, y mucho menos de alguien que ha estado con él más de 10 años. Ni siquiera está en su radar”. Trump dijo públicamente el martes que Noem no renunciaría, y agregó que ella estaba “haciendo un muy buen trabajo”.

Trump dijo en una entrevista con Fox News el martes que ahora planea “desescalar” la situación en Minnesota en medio del creciente malestar republicano por el tiroteo y sus consecuencias. Señaló que había enviado al zar fronterizo Tom Homan para reemplazar a Bovino como líder de las operaciones en el terreno.

“No creo que sea un retroceso, sino un pequeño cambio”, dijo Trump a Fox News durante una entrevista en vivo en Iowa. “Todos los que tienen algún asunto en esta sala, ya saben, hacen pequeños cambios. Bovino es muy bueno, pero es un tipo bastante peculiar, y en algunos casos eso es bueno; quizás no lo fue aquí”.

