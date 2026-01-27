Un juez federal bloquea, por ahora, la posible deportación del niño de 5 años Liam Conejo Ramos y su padre

Por Holly Yan

Un niño de preescolar de Minnesota detenido en Texas con su padre no puede ser deportado de manera inminente, dictaminó un juez federal el lunes.

Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue separado de la entrada de la casa de su familia en los suburbios de Minneapolis la semana pasada después de que agentes federales detuvieran a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el padre de Liam es un “extranjero ilegal” de Ecuador y dijo que los agentes llevaron al niño con ellos después de que el padre manifestara que quería que Liam permaneciera a su lado.

Pero un abogado de la familia de Liam dijo que Conejo no cometió ningún delito y siguió “todos los protocolos establecidos” para solicitar asilo legalmente en los EE.UU., incluyendo “presentarse a sus audiencias en la corte”.

Liam y su padre fueron trasladados al otro lado del país al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, una instalación de detención de ICE para familias.

El padre presentó una demanda contra la secretaria del Seguridad Nacional, Kristi Noem, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y otros funcionarios federales.

El lunes, un juez federal dictaminó “que cualquier posible o anticipada remoción o transferencia de los Peticionarios Adrian Conejo Arias y L.C.R., un menor de edad, queda INMEDIATAMENTE SUSPENDIDA hasta nueva orden de este Tribunal”, según consta en un documento judicial.

Además, los funcionarios federales “NO DEBERÁN TRANSFERIR a los Peticionarios Adrian Conejo Arias y L.C.R., un menor de edad, fuera de este distrito judicial durante la tramitación de este litigio y hasta nueva orden de este Tribunal”, dice la decisión.

CNN se ha puesto en contacto con un abogado de la familia y con DHS para obtener algún comentario.

Esta es una noticia en desarrollo que está siendo actualizada.