Aumenta la cifra de muertes en las protestas de Irán y Trump mantiene sus amenazas contra Teherán

El número de muertos por las protestas antigubernamentales en Irán se incrementó en medio de advertencias del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre represalias contra el Gobierno en Teherán por la muerte de manifestantes.

Al menos 5.858 manifestantes han muerto en Irán desde que estallaron las protestas antigubernamentales a finales de diciembre, según cifras actualizadas publicadas el lunes por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en EE.UU.

El grupo señaló que el total incluye a 100 menores de 18 años. HRANA también informó que 11.017 personas resultaron gravemente heridas y dijo que 42.324 han sido arrestadas desde el inicio de los disturbios.

Las cifras se basan en casos que la organización ha identificado y verificado, según HRANA.

Sin embargo, el Gobierno de Irán ha ofrecido cifras oficiales de muertes mucho menores, y los cortes de internet continúan limitando la verificación externa.

A principios de esta semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que al menos 3.117 personas han muerto durante las protestas, incluyendo 2.427 “civiles” y personal de seguridad, así como 690 individuos etiquetados como “terroristas”. También informó de una destrucción generalizada en infraestructuras civiles y gubernamentales.

CNN no puede verificar de manera independiente las cifras de HRANA ni las del Gobierno iraní.

Trump recurrió a las redes sociales para amenazar nuevamente a Irán la mañana del miércoles, instando al país a negociar un acuerdo nuclear “equitativo” o enfrentar otro posible ataque militar de EE.UU.

La reciente advertencia de Trump representa una continuación de la presión de EE.UU. sobre Teherán tanto por su represión interna como por sus ambiciones nucleares.

Las protestas en Irán, causadas por agravios económicos e inflación, se han convertido en la amenaza más significativa para la supervivencia de la República Islámica desde su creación en 1979.

