Good, Thao, Conejo Ramos y Pretti: las caras que cambiaron cómo se percibe la ofensiva antiinmigratoria de Trump

Primero vimos sus caras: un hombre protegiendo a alguien que había sido rociado con gas pimienta y obligado a tirarse al suelo. Un niño de 5 años con los ojos muy abiertos, un gorro con orejas de conejo y una mochila de Spiderman. Un abuelo al que guiaban por la nieve vestido solo con bóxers, Crocs y una manta. Una mujer al volante de una camioneta cuyas últimas palabras grabadas fueron: “No estoy enfadada contigo, amigo”.

Más tarde supimos sus nombres: Alex Pretti, Liam Conejo Ramos, ChongLy Scott Thao y Renee Good.

Y rápidamente, escuchamos los relatos de las autoridades sobre quiénes eran. Pero las versiones oficiales de la administración Trump sobre lo ocurrido —cuestionadas por numerosos testimonios, funcionarios locales y activistas— no han apaciguado las protestas en las calles de Minneapolis ni han detenido las crecientes críticas a las tácticas agresivas de las autoridades.

Y los expertos afirman que las imágenes de Pretti, Conejo, Thao y Good son una de las principales razones.

Aunque ya pasaron los momentos que atrajeron la atención nacional hacia estos cuatro individuos, las imágenes persisten y están moldeando la manera en que algunos estadounidenses ven la represión de la administración Trump.

“Lo que estamos viendo en Minneapolis es cómo las imágenes poderosas vinculadas a personas reales pueden cambiar la comprensión del público casi instantáneamente”, apunta Allissa Richardson, profesora asociada de periodismo en la Escuela Annenberg de la Universidad del Sur de California.

Cuando miles de autoridades federales llegaron a Minnesota a principios de este mes, los funcionarios anunciaron la última fase de su ofensiva nacional contra la inmigración y su misión tantas veces promocionada: capturar a “lo peor de lo peor”.

Pero una narrativa radicalmente diferente emergió a una velocidad vertiginosa en las últimas semanas, a medida que periodistas, transeúntes y manifestantes compartieron imágenes de lo que presenciaron.

Los relatos oficiales sobre lo que sucede en Minnesota a menudo han sido rápidos y redactados con dureza.

Horas después de que los ciudadanos estadounidenses Pretti y Good murieron a tiros por agentes federales en Minneapolis, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional los calificaron de “terroristas internos” que intentaban dañar a los agentes.

Un día después de que Thao, también ciudadano estadounidense, fuera sacado de su casa y obligado a marchar por la nieve, una portavoz del DHS declaró que los agentes se lo habían llevado para interrogarlo porque vivía con dos delincuentes sexuales buscados.

Y después de que los indignados líderes escolares compartieran fotos de Conejo y afirmaran que las autoridades lo habían usado como cebo para arrestar a su familia, los funcionarios de la administración Trump negaron esa descripción.

Luego, criticaron duramente al padre de Conejo, calificándolo de “inmigrante ilegal” que abandonó a su hijo cuando los agentes federales lo cercaron. (En los cuatro casos, las afirmaciones del Gobierno federal son ferozmente cuestionadas por las familias y representantes de Pretti, Conejo, Thao y Good).

Thao fue devuelto a casa sin cargos. Conejo y su padre se encuentran recluidos en un centro de detención familiar en Texas. Las autoridades afirman estar investigando los dos tiroteos mortales.

Pero tan rápidamente como las autoridades federales emitieron sus declaraciones iniciales, las imágenes de transeúntes que mostraban lo ocurrido circularon aún más rápido en las redes sociales y en los informes de noticias.

“En lugar de hablar de inmigración en abstracto”, escribió Richardson en un correo electrónico a CNN, “estas imágenes hacen que lo que está en juego sea humano e inmediato”.

Las fotografías y los vídeos son parte de una rica tradición de imágenes poderosas que tienen un impacto mucho más profundo que cualquier palabra escrita o declaración oficial, sostiene Ken Light, profesor de fotoperiodismo en la Universidad de California, Berkeley.

Señala dos fotografías ahora famosas de la guerra de Vietnam: la foto de niños huyendo de un ataque con napalm y la de un hombre siendo ejecutado en una calle de Saigón.

“Esas dos imágenes realmente cambiaron la actitud de los estadounidenses”, indica Light, coautor de “Picturing Resistance: Moments and Movements of Social Change from the 1950s to Today”.

Lo mismo parece estar sucediendo hoy, agrega Light, con un cambio notable.

Antes, eran principalmente las imágenes de fotógrafos profesionales las que informaban al público. Esto sigue ocurriendo: por ejemplo, las imágenes de Thao siendo secuestrado de su casa circularon ampliamente después de que los fotógrafos de Reuters las capturaran.

Pero ahora, muchos ciudadanos comunes también documentan lo que ven y lo comparten.

Eso fue algo que muchos estadounidenses comenzaron a hacer, señala, después de que las imágenes tomadas con un teléfono celular de la muerte de George Floyd por parte de la policía (también en Minneapolis) encendieron una ola de protestas y reavivaron el movimiento Black Lives Matter en 2020.

“Fue el momento de George Floyd lo que también hizo que la gente se diera cuenta de que con sus pequeños celulares podían defenderse, decir la verdad, dar testimonio”, explica Light. “Y ahora en Minneapolis, lo estamos viendo muchísimas veces, multiplicado”.

Las imágenes que hoy llegan de Minnesota también recuerdan momentos electrizantes del movimiento por los derechos civiles, las protestas de Black Lives Matter y el revuelo por la política de separación de familias de la primera administración Trump, según Ralph Young, profesor de la Universidad de Temple y autor de “Dissent: History of an American Idea”.

“Ver una foto de esto tiene un impacto más emocional. Escucharlo es algo intelectual. Y luego verlo te hace darte cuenta de que es una tragedia”, manifiesta Young.

Las reacciones a la foto de Conejo, apunta, le recuerdan cómo se sintió cuando vio la de una niña separada de su madre en la frontera en 2018.

“Cuando vi eso, me dieron ganas de llorar”, añade. “Tengo nietos de esa edad, y, ¿sabes?, te conmueve”.

Algo llamó la atención de Kate Starbird tan pronto como comenzó a mirar los datos después de la muerte a tiros de Pretti el fin de semana pasado.

En X, las narrativas que generaron mayor interés sobre Pretti no reflejaban los puntos de discusión del Gobierno federal, según Starbird, profesor de la Universidad de Washington y cofundador del Center for an Informed Public.

“Es muy sorprendente ver que las 10 publicaciones más importantes sobre Alex Pretti simpatizan con él”, señaló a CNN un día después del tiroteo.

Un análisis de datos más profundo llevó a Starbird a llegar a esta conclusión en una publicación de Substack: “La derecha estaba teniendo problemas para controlar la narrativa, incluso en su propio territorio en X”.

Una posible razón: “Hay muchísima evidencia visual de lo que está sucediendo. Y esa evidencia sale a la luz y se difunde con gran rapidez, en este caso antes de que la maquinaria de propaganda pueda empezar a manipular la situación”, afirma Starbird.

Cuando se trata de imágenes e inmigración, muchos usuarios de las redes sociales están acostumbrados a ver el tema presentado a través de un marco muy diferente, según Nina Lutz, estudiante de doctorado e investigadora que trabaja con Starbird y estudia la cultura visual participativa.

Por ejemplo, Lutz y otros investigadores analizaron más de 1.000 TikToks e imágenes de X sobre retórica antinmigrante que circularon en 2024 y descubrieron que más del 60 % de las publicaciones respaldaban la afirmación de que los inmigrantes son criminales violentos que hacen que las ciudades estadounidenses sean inseguras.

Ha estado observando conversaciones recientes en las redes sociales sobre eventos en Minnesota y notando que están surgiendo diferentes tendencias.

“La imagen del niño pequeño y la del hombre mayor al ser sacado de su casa, esas dos imágenes fijas, creo, son icónicas de ese momento”, agrega. Pero eso no significa que se compartan desde el mismo punto de vista.

Numerosos influencers, famosos y políticos difundieron en las redes sociales fotos del niño de cinco años con mensajes de indignación.

“Es horrible pensar en este precioso niño arrancado de su hogar y encerrado en un centro de detención. Sus compañeros de clase están traumatizados al ver a su amigo desaparecer repentinamente”, publicó en Instagram la estrella de YouTube y educadora infantil, conocida como la Sra. Rachel. “Debemos actuar con compasión y mantener unidas a las familias. Los niños están observando. Tienen miedo. Todos los niños deben ser queridos y protegidos”.

Pero la misma imagen provocó una respuesta diferente del vicepresidente J. D. Vance, quien culpó al padre del niño.

“Entonces, la historia es que ICE detuvo a un niño de 5 años. ¿Qué se supone que deben hacer?”, preguntó Vance cuando le preguntaron sobre la foto durante una visita a Minnesota. “¿Se supone que deben dejar que un niño de 5 años muera congelado? ¿No se supone que deben arrestar a un inmigrante ilegal en Estados Unidos?”

Como también lo demostraron las reacciones a las imágenes compartidas después del tiroteo de Good, diferentes personas pueden ver la misma imagen de maneras muy diferentes.

Entonces, en una época en que muchas personas viven en silos de información y cámaras de eco, ¿estas imágenes están cambiando la opinión de alguien?

“Las encuestas sugieren que claramente se ha instalado una narrativa de extralimitación y agresión excesiva, con un volumen creciente de videos e imágenes que probablemente endurezcan esas percepciones”, señaló Aaron Blake de CNN en un análisis durante el fin de semana.

Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac encontró que el 82 % de los votantes registrados dijeron que habían visto un video del tiroteo de Good.

“Lo que está claro es que el pueblo estadounidense se ha opuesto firmemente a ICE y a la defensa que ha hecho la administración de las acciones del agente”, escribió Blake.

Una encuesta de CNN encontró que el 56 % de los adultos estadounidenses manifestó que el uso de la fuerza por parte del agente de ICE en ese tiroteo fue “inapropiado”, en comparación con solo el 26 % que lo consideró “apropiado”.

Es probable que surjan más datos sobre esto en las próximas semanas, una vez que los encuestadores tengan la oportunidad de preguntar a los estadounidenses sobre el tiroteo de Pretti y a medida que la situación en Minnesota siga evolucionando.

Las autoridades federales no han abordado directamente la reacción de muchos estadounidenses ante las imágenes que ven de Minnesota. Pero Light, profesor de fotoperiodismo de Berkeley, afirma que los comentarios recientes del presidente Donald Trump y de Vance, reconociendo que ICE a veces comete errores, parecen indicar que se están dando cuenta de que la imagen no es buena.

“Algunas personas en la administración están entendiendo que el poder de estas imágenes realmente llega a la gente”, sostiene Light.

Por su parte, los funcionarios del estado de Minnesota han sido claros en que las imágenes que muchos transeúntes están grabando son invaluables y podrían incluso usarse en investigaciones criminales.

“Lleven su teléfono consigo en todo momento”, instó el gobernador Tim Walz en un discurso a principios de este mes. “Y si ven a agentes de ICE en su vecindario, saquen el teléfono y graben. Ayúdennos a crear una base de datos de las atrocidades cometidas contra los habitantes de Minnesota, no solo para dejar constancia de ellas, sino para recopilar pruebas para futuros procesos judiciales”.

Diez días después de que Walz hiciera esos comentarios, videos de teléfonos celulares que mostraban múltiples ángulos de la muerte a tiros de Pretti pintaban un panorama que contrastaba marcadamente con las descripciones de las autoridades federales de lo sucedido.

“Gracias a Dios, gracias a Dios que tenemos video”, dijo Walz.

Ariel Edwards-Levy, Brian Stelter, Aaron Blake, Holly Yan, Priscilla Alvarez y John Blake de CNN contribuyeron a este informe.

